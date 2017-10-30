بغداد تراقب أحداث الإقليم عن كثب ونائب رئيس البرلمان يطالب بتدخل دولي

إنتشار أمني واسع في أربيل وأغلب مقار الأحزاب المعارضة تتعرض للتخريب

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل- فريد حسن

شهدت محافظة اربيل امس انتشارًا امنيًا واسعاً خشية تجدد الاضطرابات الامنية التي شهدتها المحافظة مساء اول امس، فيما اعتقلت القوات الامنية بعض المسلحين واعلنت عن تحويلهم الى القضاء لمحاكمتهم. وأبلغ مصدر محلي ( الزمان) امس ان (عناصر الامن تخشى التحرك بسرعة كبيرة ضد المسلحين وتقاعست عن حماية المسؤولين الحزبين والمقرات وبرلمان الاقليم والقنوات الفضائية المعارضة)، مشيرا الى ان ( تلك العناصر مازالت منتشرة في جميع مناطق اربيل وتعتدي على اي شخص او سياسي معارض وقد تعمدت تخريب منظومات المراقبة بالكاميرات لمنع التعرف عليهم ومحاسبتهم ). وأكد ان ( القوات الامنية اعتقلت بعض المسلحين واعلنت عن تحويلهم الى القضاء ومحاكمتهم )، مرجحا ( تفاقم الازمة الامنية في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه ). ولفت الى ان ( الاوضاع الامنية في اربيل شهدت اضطراباً واسعًا بالتزامن مع اعلان رئيس الاقليم مسعود البارزاني تنحيه عن الحكم). واضاف ان (اغلب مقار الاحزاب المعارضة لحكم البارزاني تعرضت للتخريب والعبث على ايدي مسلحين برغم نشر الحكومة في اربيل عناصر اضافية من الامن والاسايش). ووجه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني قوات الأمن في الإقليم بأن تكون في حالة استعداد تام وتأهب قصوى لمنع حدوث أية فوضى واضطرابات. وقال في تغريدة له على صفحته بموقع تويتر مساء الأحد (ادعو جميع قوات امن اقليم كردستان لأن تكون في حالة استعداد تام وتأهب قصوى لمنع حدوث أي فوضى وإضطراب في الإقليم).بدوره، حذر مجلس أمن الاقليم المواطنين من الاعتداء على أي مقر حزبي في الاقليم.وقال في بيان (نحذر كل من يعتدي على مقر حزبي برد شديد)، داعيا اهالي اقليم كردستان إلى (الحفاظ على مدنهم ومناطقهم والى الوقوف في وجه من يريدون إثارة الفتن في كردستان). وشهدت جلسة برلمان الاقليم اول امس فوضى كبيرة كان من بينها اعتداء نواب على زميلهم النائب عن تيار الجيل الجديد والمتحدث باسمه رابون معروف بسبب انتقاده سياسة البارزاني وتحميله مسؤولية ما وصل اليه الاقليم ودعوته له خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مبنى البرلمان الى اعتزال السياسة.وفي بغداد، أعربت الحكومة الاتحادية عن قلقها من تطورات الأحداث في الاقليم ، مؤكدة انها تتابع الوضع عن كثب. وفي بغداد قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان امس (نتابع عن كثب تطورات الاحداث في اقليم كردستان وما حصل من اعتداءات على مقار الاحزاب وكذلك الاعلاميين ومحاولات إحداث فوضى واضطرابات في اربيل ودهوك وهو امر يضر بمواطنينا في الاقليم وبالوضع العام هناك).ودعا البيان الى (الالتزام بالنظام والقانون والتهدئة وان لا تنعكس الخلافات السياسية على المواطن الكردي الذي تضرر كثيرا نتيجة هذه الممارسات).واكد ان(الحكومة الاتحادية حريصة على استتباب الاوضاع في جميع محافظات العراق وتعمل من اجل المواطنين وحماية مصالحهم). واقتحم مؤيدو الحزب الديمقراطي الكردستاني مبنى برلمان كردستان ودخلوا قاعة الاستقبال من دون ان تنجح القوات الأمنية في منعهم من الاقتحام، وقاموا بمهاجمة الفرق الصحفية الموجودة في المبنى.كما قام آخرون بحرق مقري حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد اقتحامهم للمقرين. بدورها، اعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي عن قلقها وأكدت ضرورة الحوار مع بغداد لحل المشاكل المعلقة.

وجددت في بيان امس (التأكيد بأن يأخذ القانون والدستور مساره الصحيح لحل جميع الأزمات والخلافات السياسية سواء على مستوى العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية، اوعلى المستوى الداخلي للإقليم نطالب جميع الأطراف بأن تكون لغة الحوار والتفاهم هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى حلول مرضية).واعرب البيان عن قلق الكتلة بخصوص أعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق في اقليم كردستان ليلة الاثنين (نتيجة بعض التصريحات غير المسؤولة من جانب أحد أعضاء برلمان الإقليم).وطالب البيان (الجهات الحكومية المسؤولة عن الأمن والاستقرار في الإقليم بأن تتصدى لجميع هذه المحاولات التي لاتهدف الا لزعزعة الأمن في الإقليم الذي لطالما كان موضع فخر واعتزاز لجميع مواطني كردستان، وعدم فسح المجال أمام أفراد يحاولون استغلال المواقف من أجل توسيع بؤرة الخلاف بين الأطراف السياسية)، مطالبًا الأحزاب والجهات السياسية بأن (تكون بمستوى المسؤولية ومستوى الظروف والأحداث العصيبة التي تمر بها المنطقة بصورة عامة، والعراق بصورة خاصة).

من جهته، طالب نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش بالتدخل العاجل والضغط على السلطات في أربيل لحماية أرواح النواب والصحفيين الذين تعرضوا للهجوم داخل مبنى برلمان كردستان.

وبحسب بيان لمكتبه فقد اتصل الشيخ محمد ايضاً هاتفياً مع السفير الأمريكي لدى بغداد لبحث آخر التطورات في أربيل وطلب منه (التدخل العاجل للضغط على السلطات في أربيل من أجل الحفاظ على أرواح وحياة النواب والصحفيين).كما اتصل أيضاً بالقنصل البريطاني في أربيل للضغط على السلطات في أربيل واجبارها على حماية حياة وأرواح النواب والصحفيين الذين تعرضوا للضرب والإعتداء. وطالب النائب هيثم الجبوري رئيس الوزراء بفرض الامن في كردستان ونشر قوات اتحادية. وقال في تصريح امس ان (واجب الحكومة الاتحادية يحتم عليها ان لا تبقى بمنظر المتفرج وهي ترى انهيار الوضع الامني في اقليم كردستان)، مطالباً العبادي بـ(فرض الامن ونشر قوات اتحادية في الاقليم). وشدد الجبوري على (ضرورة الحفاظ على ارواح الناس وممتلكات الدولة في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها المحافظات الشمالية وفقدان الامن فيها).