عبعوب يواجه السجن عاماً بتهم الإستغلال الوظيفي

بغداد – محمد الصالحي

اصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة حكما بالحبس مدة سنة واحدة على امين بغداد السابق نعيم عبعوب. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (حكما بالحبس لمدة سنة واحدة اصدرته محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة على امين بغداد السابق نعيم عبعوب). وبين ان (الحكم صدر وفقا لقانون العقوبات العراقي عن قضية استغلال وظيفي وتجاوز الصلاحيات).

وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قد اعلن عن احالة مسؤولين بينهم امين بغداد السابق نعيم عبعوب الى القضاء بتهم فساد وتضخم اموال. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حكما غيابيا بالسجن مدة ست سنوات على المدان (عبد الحميد رشيد عارف) مدير مصرف الرافدين السابق في جلولاء لمخالفته واجباته الوظيفية واضراره بالمال العام). مشيرة الى ان (محكمة جنيات ديالى حكمت على المتهم المدان استنادا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات) واضاف ان (المدان الهارب تسبب باحداث ضرر عمدي باموال ومصالح الجهة التي يعمل لديها بلغت قيمته اكثر من اربعة مليارات وثلاثة وستين مليون دينار)، مبينا ان (المدان قام بصرف رواتب المتقاعدين بناء على قصاصات ورقية صادرة من قبله كان قد ارسلها الى امناء الصندوق دون الاعتماد على قوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، بعد سرقة تلك القوائم من داخل القاصة في الغرفة الحصينة وعدم الابلاغ عنها، بالرغم من مسؤوليته المباشرة عنها، مما تسبب بهدر المال العام) وتابع ان (محكمة جنايات ديالى بعد اطلاعها على الادلة المتوفرة في الدعوى المتمثلة باقوال الممثلين القانونيين لمصرف الرافدين وهيئة التقاعد الوطنية في المحافظة الذين طلبوا الشكوى ضد المتهم، واللجنة التحقيقية التي توصت بمقصريته وتسببه في اهدار المال العام اضافة الى اقوال الشهود، فضلا عن قرينة هروبه عن وجه العدالة، وصلت الى القناعة الكافية بتجريمه). وأصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا يقضي بسجن محافظ دهوك السابق تمر رمضان فتاح مدة عشر سنوات، فيما اشارت الى ان القرار تضمن حجز امواله المنقولة وغير المنقولة.وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة الجنايات المُختصة بقضايا النزاهة اصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن محافظ دهوك السابق تمر رمضان فتاح مدة عشر سنوات مبينة ان ذلك جاء استنادا إلى أحكام قانون العقوبات). واضاف ان (أن المدان الهارب لم يعد ما بذمته من أموال عامة حال تركه العمل محافظا لدهوك وقد تأكدت وقائع التهمة من خلال الشكوى المقدمة من دائرة المتهم ، وتفاصيل المجلس التحقيقي الذي أوصى باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه). موضحا ان ( شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة حددت قيمة الضرر الذي أحدثه المتهم بالمال العام). وتابع ان (المحكمة اصدرت حكما غيابيا على المدان تضمن إصدار أمر القبض عليه، والسجن عشر سنوات فضلا عن فقرتي حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية).