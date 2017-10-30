الكشف عن خروقات خلال التصويت على أعضاء المفوضية

البرلمان يناقش تمديد الفصل التشريعي لإقرار موازنة 2018

بغداد – قصي منذر

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء تمديد الفصل التشريعي لإقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل بعد ارسالها من الحكومة بالاضافة الى قانوني انتخابات مجالس النواب والمحافظات . وقال النائب محمد اللكاش لـ (الزمان) امس ان (سبب ارجاء جلسة البرلمان ليوم امس الاثنين جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني)، لافتا الى ان (جلسة اليوم تشهد مناقشة تمديد الفصل التشريعي بعد ان تقوم الحكومة بارسال الموازنة الاتحادية للعام المقبل بالاضافة الى قانوني انتخابات مجلس النواب والمحافظات)، واضاف انه (كان من المؤمل التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم 188 لسنة 1959 وكذلك التصويت على مشروع قانون اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العـــراق وايران بالاضافة الى التصـويت على تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين)، وتابع اللكاش ان (جدول الاعمال يتضمن التصويت على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي بالاضافة الى قانون هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية و قانون ايجار الاراضي الزراعية)، مشيرا الى (مناقشة اعفاء النواب السابقين الذين صدر ضدهم قرار من المحكمة الاتحادية بعدم صحة عضويتهم من المبالغ المترتبة بذمتهم وقراءة قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية وكذلك قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال). من جهة اخرى كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري عن وجود نية لحظر الحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية في العراق . وقال الجبوري في تصريح امس ان (البرلمان يدرس حظر الحزب من العملية السياسية لاسباب تتعلق بتجاوزات رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني على الحكومة الاتحادية والدستور واجرائه الاستفتاء غير الشرعي)، لافتا الى انه (من الممكن ان تتحاور الحكومة مع الأحزاب الكردية التي تؤمن بالعملية السياسية ووحدة العراق). بدوره ،طالب النائب عن الائتلاف ذاته جاسم محمد جعفر بأن يكون منصب محافظ كركوك للمكون التركماني .

وقال جعفر في تصريح امس ان (الهيئة التنسيقية العليا للمكون عقدت اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للتشاور بشأن مستقبل المكون والامور الستراتيجية المراد اتخاذها في الاعوام الخمسة المقبلة)، مشيرا الى ان (الاجتماع تم بعد بسط سيادة القانون في المناطق المختلف عليها من قبل الحكومة الاتحادية)، وتابع جعفر ان (المكون لمس تاييدا عراقيا وتركيا وايرانيا وامميا لمستقبلهم السياسي في المحافظة وجعلها تركمانية وقضاءي طوز وتلعفر محافظتين )، داعيا الى (ضرورة جعل منصب المحافظ للمكون ونائبه للعرب ورئاسة مجلس المحافظة للكرد وادارتها تتم بالشراكة والتوافق وفق ما جاء في المادة 23 في قانون 36 لسنة 2008). الى ذلك دعا النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس، المجلس للإسراع في وضع قانون حماية المعلمين والمدرسين على جدول الأعمال.

وقال محيبس في تصريح امس (نطالب البرلمان بالإسراع في وضع القانون على جدول ألاعمال وذلك للإسراع في أقراره)، مشيرا الى ان (القانون يشتمل على امتيازات ومنها توزيع قطع أراض وتوفير القروض وهذا حق مشروع لمربي الأجيال ومن افنى زهرة شبابه في خدمة المجتمع والوطن).

واكد النائب علي البديري جمع تواقيع للطعن بجلسة التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات بسبب وجود خروق تزامنت مع الجلسة الى جانب عدم تحقق النصاب الكامل.

وقال البديري في تصريح امس انه (تم جمع تواقيع أكثر من 25 نائبا لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة التصويت على أعضاء مجلس المفوضية)، عازيا سبب ذلك الى (وجود خروقات تزامنت مع الجلسة فضلا عن عدم حصول النصاب الكامل للتصويت).