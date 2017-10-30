عواصف ترابية تشل الملاحة الجوية وتفاقم معاناة مرضى الربو

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ادت العاصفة الترابية التي تتعرض لها اجواء العراق الى رواج كبير لبيع الكمامات جراء تصاعد حدة الغبار خلال اليومين الماضيين ما ادى الى شعور بصعوبة التنفس لاكثر من ثلاثة الاف مواطن في بغداد والمحافظات كما دفع بسلطات الطيران المدني الى اغلاق الاجواء امام الرحلات الجوية من والى العاصمة بغداد لانعدام مدى الرؤية. واكد اصحاب صيدليات في تصريح امس (استهلاك آلاف الكمامات خلال اليومين الماضيين ولاسيما من قبل الاشخاص الذين يعانون مشكلات تنفسية فضلا عن شراء الادوية الموسعة للقصبات الهوائية وما يحتاجه مرضى الربو)، لافتين الى ان (العاصفة ادت الى حدوث الكثير من حالات الاختناق خصوصا لمرضى الجهاز التنفسي مما جعل ردهات الطوارئ في المستشفيات تكتظ بتلك الحالات). وسجلت وزارة الصحة والبيئة اعلى معدلات الاختناق في دائرتي صحة بغداد الرصافة ومحافظة الانبار بنحو الفي حالة خلال اليومين الماضيين دون حصول اي حالة وفاة تذكر في المحافظات التي تأثرت بالعاصفة ، لكن ما زالت توقعات هيئة الانواء الجوية تشير الى استمرار تأثر البلاد بالعواصف الترابية الخميس المقبل ايضا الامر الذي دفع سلطات الطيران المدني الى ايقاف حركة الملاحة الجوية امام الرحلات الخارجية والداخلية بسبب انعدام مدى الرؤية. وقال بيان امس انه (نظرا لسوء الأحوال الجوية بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد تم ايقاف حركة الملاحة الجوية بسبب انعدام الرؤية)، مشيرا الى ان (الاجواء تتحسن ووصل مدى الرؤية إلى 800 متر وسيتم فتح الاجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما اقرته المنظمات الدولية)، داعيا المسافرين الى تفهم (الامر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسيتم الإعلان لاحقا حالما تصفو الاجواء وتعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها). (تفاصيل ص3)