الهاتف المنسي يعود بقوة لمنافسة العمالقة 

دبي – الزمان

تسعى شركة نوكيا لاستعادة مكانتها القديمة في عالم الهواتف الذكية من خلال إطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة الفاخرة بهاتفها نوكيا 8 بنظام غوغل أندرويد، وذلك بعد إطلاق موديلات نوكيا 3 و5 و6 من الفئة الأساسية والمتوسطة، وأكدت الشركة الفنلندية أن هاتفها الذكي الجديد يزخر بأحدث التجهيزات المتطورة على غرار الموديلات الأخرى المنافسة. وتشمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف نوكيا 8 الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 835 وذاكرة عشوائية سعة 4 غيغابايت، وسعة داخلية 64 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 256 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية، مع دعم تقنية LTE وتقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى بطارية بسعة أكثر من 3000 مللي أمبير/ساعة. وبينما تعول الشركات العالمية حالياً على الحواف المستديرة والشاشات المنحنية أو الشاشات بدون حواف تقريباً، يأتي هاتف نوكيا 8 الجديد بتصميم تقليدي تماماً، حيث يتضمن جسماً مسبوكاً من قطعة واحدة من الألومنيوم، مع شاشة قياس 5.3 بوصة، مع حافة في الجانب العلوي والسفلي بعرض إصبع، مع بعض الملامح التصميمية المستمدة من سلسلة هواتف لوميا، عندما كانت نوكيا تتعاون مع شركة مايكروسوفت الأمريكية. ولكن من الأمور المؤسفة في هاتف نوكيا 8 الجديد أنه غير مضاد للماء، ولكنه يوفر حماية من رذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IP54، علاوة على أنه يتحمل هطول الأمطار دون حدوث أية أضرار، ومن الأفضل استعمال غلاف لحماية جسم الهاتف من التعرض للسقوط على الأرض، كما يمكن استعمال منشفة دقيقة الألياف للتخلص من بصمات الأصابع، التي تظهر على الجانب الأمامي اللامع من الجهاز. وعند تشغيل هاتف نوكيا 8 الجديد سيلاحظ المستخدم مدى جودة شاشة IPS، التي تعمل بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل، ومع عرض الألوان بوضوح ويظهر توازن اللون الأبيض بشكل جيد مع درجات اللون الأسود الداكنة، حتى مع زوايا الرؤية المسطحة، كما قامت الشركة الفنلندية في هاتفها الذكي الجديد بإلغاء عمليات إنشاء حسابات المستخدم المزعجة للشركات الأخرى، سواء كان ذلك يتعلق بالمتاجر الإلكترونية أو خدمات الحوسبة السحابية. وعلى غرار هواتف نوكيا 3 و 5 و 6 الأخرى يتوفر على جهاز نوكيا 8 الجديد نظام تشغيل غوغل أندرويد وخدمة الحوسبة السحابية من جوجل والمساعد الرقمي جوجل أسيستنت، ولا توجد أية تطبيقات أخرى بخلاف ذلك، وقد يروق هذا الوضع لبعض المستخدمين، كما أنه قد لا يعجب البعض الآخر، غير أن هذا الوضع يعمل على تسريع وتيرة عمل الجهاز عند إقلاعه، بالإضافة إلى أن مستخدمي نوكيا هم أول من يحصلون على تحديثات الأمان وتحديثات نظام التشغيل، دون انتظار طرح التحديثات من الشركات المنتجة للهواتف الأخرى.

وتترك كاميرات هاتف نوكيا 8 الجديد انطباعا جيدا لدى المستخدم؛ حيث تعمل الكاميرا الأمامية بدقة وضوح 13 ميغابيكسل من أجل التقاط صور السيلفي، بالإضافة إلى تطوير الكاميرا الخلفية المزدوجة بتعاون مع شركة زايس، وتعمل كل منهما بدقة 13 ميغابيكسل، وأحدهما ملونة والأخرى أحادية.