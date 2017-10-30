فيلم رعب يتصدرالعروض السينمائية في أمريكا

نيويورك- الزمان

تصدر فيلم الرعب والجريمة الجديد (جيجسو) إيردات السينما في أمريكا الشمالية مسجلا 16.25 مليون دولار أمريكي. أخرج الفيلم مايكل سبيريج وبيتر سبيريج ولعب دور البطولة مات باسمور وتوبين بيل وكالوم كيث رينيه. وتراجع الفيلم الكوميدي (بو 2 ماديا هالوين) من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار. والفيلم من إخراج وبطولة تايلر بيري وكاسي ديفيز وباتريس لافلي. وتراجع فيلم الحركة (جيوستورم)

من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 5.675 مليون دولار. والفيلم بطولة جيرارد بتلر وجيم ستارجس ومن إخراج دين ديفلن. وجاء فيلم الرعب (هابي ديث داي) في المركز الرابع متراجعا عن المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت خمسة ملايين دولار. ويلعب دور البطولة في الفيلم جيسيكا روث وإسرائيل بروسارد وروبي مودين. أخرج الفيلم كريستوفر لاندون. وتراجع فيلم الخيال العلمي (بليد رانر 2049) من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 3.96 ملايين دولار. والفيلم بطولة ريان جوسلينج وهاريسون فورد وروبن رايت ومن إخراج دينيس فيلنوف.