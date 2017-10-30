تقرير: إبن البيشمركة مقاتل الأمس لم يرفع السلاح اليوم

مغامرة الإستفتاء تنتهي بإطاحة مؤسس نواة الدولة الكردية

بغداد – الزمان – أ ف ب

لم يكن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني يتوقع ان اصراره على المضي قدماً بمغامرته الخطيرة في إجراء الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم برغم الرفض المطبق سينتهي بتنحيه عن السلطة وسقوط حلم الدولة على يديه مع انه هو نفسه كان مؤسس إقليم الحكم الذاتي لكردستان وليخسر ما بدأ ببنائه قبل 26 عاماً بل والاكثر من هذا خسارته لجميع الاراضي التي استولى عليها بعد حزيران 2014.

وينقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية عن الكاتب تييري أوبيرليه قوله في صحيفة لوفيغارو الفرنسية ان (هذا المقاتل الذي بدأ نضاله مذ كان عمره 14 عاماً، مرتدياً زي البيشمركة التقليدي، أصبح أيقونة في عيون شعب يسعى إلى دولة). وينحدر ابن الحادية والسبعين عاماً من عائلة لطالما قاتلت من أجل استقلال الأكراد، وهو ابن مصطفى البارزاني الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الكردية في العراق.لم ينس مسعود أبداً أنه ولد في (جمهورية كردستان الأولى) في مدينة مهاباد الإيرانية، تلك الدولة التي استمرت عاماً واحداً فقط قبل أن تنهيها القوات الإيرانية. وفي العام 1978، نجح في خلافة والده رئيساً للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تأسس في العام 1946.

تعاون حزبين

ولكن في العام 1975، برز له جلال الطالباني، مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ليصبح منافسه اللدود لعقود.في خضم الحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988)، تعاون الحزبان مع إيران، لكن الثمن كان غالياً. شن صدام حسين حملة الأنفال ضد الأكراد العراقيين، فهجّر عشرات الآلاف منهم، وقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي، ما أسفر عن خمسة آلاف قتيل في العام 1988.وبعد هزيمة صدام حسين في حرب الخليج الأولى عام 1990، انتفض الأكراد مرة جديدة، ولكن الأمور انقلبت ضدهم مجدداً. وبعد ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 688 الذي يحظر على القوات الجوية العراقية التحليق فوق خط العرض 36، مطالباً بإنهاء القمع ضد الأكراد. تلك كانت اللحظة التي أنتظرها البارزاني. فشكل كياناً مستقلاً تقاسم فيه السلطة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. بيد أن التنافس بين الزعيمين، بارزاني وطالباني، تحول إلى حرب أهلية بين العامين 1994 و1996. وقد استنجد البارزاني بصدام حسين بعد ان حقق الطالباني مكاسب كبيرة على الارض فقام صدام بإرسال الحرس الجمهوري الى الشمال وانقذ اربيل من السقوط بيد الطالباني.وبعد سقوط النظام السابق في عام 2003 قام الأكراد بتوحيد إدارتهم.وعرف عن البارزاني أنه سياسي عنيد ومراوغ ومغامر إلى أبعد الحدود. وآخر تلك المغامرات كان تصميمه على إجراء الاستفتاء برغم معارضة بغداد ودول المنطقة والعالم. غضب بغداد ترجمته الحكومة الاتحادية تقدماً عسكرياً باتجاه الإقليم، مستعيدة غالبية المناطق المتنازع عليها مع أربيل، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط.بعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخابه مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني ولاية البارزاني لعامين. وابن البيشمركة الذي قاتل نظام صدام حسين، لم يقاتل اليوم، فبدأت حدود الإقليم التي توسعت في أعقاب تقدم القوات الكردية خلال قتالها داعش بالانحسار مجدداً إلى الخط الأزرق الذي تم تحديده في العام 2003. حينها، كان البارزاني يسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، طرد عناصر داعش والتمدد جغرافياً في إطار حلم إنشاء الدولة.

دهاليز السياسية

هيمن البارزاني بشكل كبير على دهاليز السياسة في الإقليم، وسعى إلى أن تكون لعائلته اليد الطولى في المناصب. ومنهم ابن شقيقه نيجيرفان البارزاني الذي يتولى رئاسة الحكومة. كما أن مسرور، نجل مسعود، رئيس مجلس الأمن القومي في كردستان، وله الكلمة الفصل في أجهزة الاستخبارات الكردية. وكان البارزاني الرئيس الأول والوحيد للأكراد حتى اليوم، لكنه وقع في فخ رهانه على الاستقلال. ويشير دبلوماسي غربي إلى أنه حين طلب من البارزاني تأجيل مشروع الاستفتاء، أجابه رئيس الإقليم (لا أستطيع، لدي فرصة لن تأتي مرة أخرى. بغداد لا تزال ضعيفة لكنها تزداد قوة، وبعدها سيفوت الأوان). وأضاف: (لا أستطيع التراجع وأعتقد أن الدول التي تنصحني بعدم إجراء الاستفتاء ستدعمني بعد ذلك). وكان ذلك الخطأ الكبير.ويقول المحلل السياسي كيرك سويل، ناشر مجلة (إنسايد إيراكي بوليتيكس)، إن رهان البارزاني لم يكن إلا (استناداً إلى دائرة ضيقة من المستشارين).أما المحلل المختص بالشؤون الكردية، موتلو سيفير أوغلو، فيرى إن البارزاني وضع الأكراد في موقف صعب، بعدما (أخطأ في قراءة الموقف وتفسير الرسائل)، ما جعله وحزبه معزولين داخل العراق وخارجه. وكان البارزاني قد اعلن مساء اول امس تنحيه من منصبه، عاداً ان (خيانة كبرى) قد حصلت وادت الى فقدان كركوك والأراضي الاخرى. وقال في كلمة متلفزة بعيد إعلانه تنحيه من منصبه بعد الأول من تشرين الثاني عبر رسالة تليت في برلمان الاقليم أن الخيانة القومية العظمى ساهمت في دخول القوات الاتحادية إلى تلك المناطق من دون مواجهة. وكان بذلك يشير إلى انسحاب قوات البشمركة من كركوك، الذي سهله اتفاق سري بين بغداد ومسؤولين من الاتحاد الوطني الكردستاني.وأضاف (أؤكد لكم أن هذا برنامج مجهز، وتحججوا بالاستفتاء. منذ مدة طويلة بينوا نواياهم لذلك)، لافتا إلى أن (الحشد (الشعبي) كان مصراً على هذه المعركة في جميع المناطق). وانتقد الدعم الدولي الذي كان يعول عليه وقال إن (الموقف الأميركي هو الذي كنا لا نتوقعه حيال هذه الهجمة الشرسة على الشعب الكردي). ويواجه البارزاني معارضة لنقل سلطاته الى ابن ابن شقيقه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني.ولوحت حركة التغيير المعارضة بتنظيم تظاهرات في أربيل والسليمانية وكركوك ودهوك للتعبير عن رفضها نقل الصلاحيات لنيجيرفان . وقال القيادي في الحركة سامان عثمان في تصريح إن (نقل صلاحيات البارزاني إلى ابن شقيقه يعبر عن فرض إرادته من موقع آخر)، موضحا أن (حكومة الإقليم الراهنة خاضعة لهيمنة حزب البازراني، وتمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة، تجعلها تنفرد بالقرار في ظل اتساع الخلاف مع حزب الاتحاد الوطني، وقوى كردية أخرى، أبدت تحفظها على إجراء الاستفتاء). وأكد عثمان أن (دستور الإقليم ينص على نقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس البرلمان، وبخلاف ذلك سنضطر إلى تنظيم التظاهرات الاحتجاجية).