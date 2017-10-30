مدرّب الشرطة يرفض تدريب المنتخب الليبي

بغداد – الزمان

كشفت مصادر، أن المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، حسم قراره، بشأن العرض المقدم له من الاتحاد الليبي لكرة القدم، لتولي مهمة المنتخب الأول في المدة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن المدرب البرازيلي، الذي يقود نادي الشرطة العراقي حاليا، لم يتجاوب مع مسؤولي الاتحاد في المفاوضات، مشيرة إلى أنه رفض التفاهم مع الاتحاد الليبي، بشأن أزمة مستحــــقاته المالية المتأخرة، متمسكا بالشكوى التي قدمها من قبل للاتحاد الدولي لكـرة القدم “فيفا” .

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، قد دخل في مفاوضات مع المدرب البرازيلي، للإشراف على المنتخب خلفاً للمدرب الوطني، جلال الدامجة، الذي انتهى عقده بشكل رسمي مع المنتخب.

وكان باكيتا قد رفع قضية على الاتحاد الليبي خلال الفترة السابقة، طالب من خلالها برواتبه الشهرية خلال عمله في 2011، ومكافأة التأهل لأمم أفريقيا 2012 ، بقيمة 450 ألف دولار.