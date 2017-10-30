ليت أحاديثنا صادقة – عبد المحسن عباس الوائلي

كم تمنيت ان تكون اقوالنا مطبقة حقا على ارض الواقع ودائما ما اكرر هذا واشرحه لمن تهواه روحي فهنا يجتمع الاصدقاء والجيران والاقرباء وهناك يجلس اثنان او ثلاثة او اكثر وكل واحد يتحدث وكأنه ملك فهو يستشهد بكلام الله جل وعلا وباحاديث الرسل والانبياء والائمة وكل عباد الله الصالحين وتعجب لحديثه يتحدث الثاني بأحسن منه والثالث يفوق الاثنين وهكذا وانا اسائل نفسي اولا واسألهم قائلا اذا كنا نتحلى بمثل هذه الصفات والاخلاق فلا تكون مشكلة ونعيش كأننا في جنة الدنيا قبل جنة الاخرة والله احاديثنا اقوال فقط نحن نحفظ ونقرأ ونسمع ونتمنى ولكن في الحقيقة لا وجود له في التطبيق وان وجد تكون اعجوبة فهذا عصر نتعجب لمن يعمل خيرا وممن تكون صفاته جيدة لانهم قليلون جدا ولانعجب لتصرف المسيئين لانهم كثر وقال عز من قال ((واكثرهم للحق كارهون)) وها انا الان استمع للحديث عن مساوئ الحقد والكراهية وكانها وصية يوصي بعضنا بعضا وكلنا لانطبقها فنقول لا بكل ما فيها من قوة لاتنفث في نفسك الحقد والكراهية فقد تؤذي نفسك قبل ان تؤذي الاخرين وقد تعتقد ان الكراهية التي تلتذ بها باتجاه زيد وعمر وعلي والحقد الذي تدفن به قلبك نحوه هو سلاح يعينك على الانتقام والتلذذ بالايذاء الا انك ستكتشف عاجلا انك اول من جنى على نفسه واول من تضرر من جمر الحقد ولهيب الكراهية فما اقسى من صفة حقود حين تطلق على الانسان والحقد والكراهية مرض نفسي يصيب الانسان ولكن ليس اي انسان انه يصيب فقط ضعاف النفوس ممن يفتقدون الحلم والحب وصفاء النفس وهو مرض يشمئز منه اصحاب الكرامة ومن يعمر الحب والحلم صدورهم ومن لايعرفون للحقد مكانا في مشاعرهم وهو مرض لايحس به الاخرون الا بعد ان يشتموا رائحته العفنة من على بعد والانسان الحقود وهو الرافض للمغفرة والنسيان وهو الذي يروي يوميا نار كراهيته للاخرين بالقيل والقال في كل ما يتلذذ من اغتياب وذكر السوء وان استدعى ذلك المبالغة والتهويل في ما ليس له وجود والاكثر من ذلك الاجتهاد في تبني والتقاط اي اشارة من الاخرين يشم منها عفنا يستنشقه ليملأ به رئته البالية وهذا النوع من البشر لايقع الا على من هم على شاكلته فالاسوياء من الناس لايطيقونه وقد يجاملونه يوما واخر الا انهم في النهاية ينفرون منه لان الحقد والكراهية يحتاجان الى ماء عكر يرويهما وهذا الماء لا ترتوي به ارض طاهرة ولا تغدق به عين صافية ولكنك تجده في مستنقع اسود تسبح بداخله الثعابين السامة وتتطاير فوقه الحشرات السود والثعابين هي التي تنفث السموم في عروق ضحيتها بغية القضاء عليها استعدادا لالتهامها فاذا ما نفث الانسان بداخله سموم الحقد والكراهية ظنا منه ان طريق الخلاص فهو لاشك قاتل نفسه وملحق بها الضرر والاذى فكره الاخرين له وابتعادهم واحساسه بعزلته هو الضرر ذاته وهو ما يجعله يتغلب بنيران يشعلها في داخله يوميا حتى تاكل نيرانه اخضره ويابسه فيغدو امام الاخرين سوادا يتصاعد بين ثناياه دخان خانق يكتم الانفاس ويعمي العيون.. وهنا اتساءل من منا لايحقد؟ اذن فان صفات الحقد والكراهية تلازمنا منذ الصغر هنالك حقد وكراهية وليس للصغير ذنب فيها انه طفل بريء ولكن لعن الله من يلقن هؤلاء الابرياء الحقد والكراهية وهكذا نكبر ونصلي ونصوم ونحج وتبقى رواسب الحقد والكراهية فينا اللهم لا ملجأ الا اليك فانت الواحد الاحد الوحيد القادر على تصفية القلوب.

بغداد