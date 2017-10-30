11 فريقاً يتطلع لحسم التأهل المبكر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

برشلونة تحل ضيفاً ثقيلاً وروما تواجه البلوز اليوم

{ لندن – وكالات: يطمح 11 فريقا، من الـ32 المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا، إلى ضمان التأهل لثمن النهائي، من بوابة الجولة الرابعة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. والفرق الـ11 هي برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وبازل وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبشكتاش وتوتنهام. وعلى العكس، قد تصبح فرق أخرى بلا أي فرص حسابية للتأهل إلى الدور المقبل، إذا واصلت في الجولة الرابعة نتائجها السلبية، وهي سسكا موسكو وبنفيكا وسيلتيك وأندرلخت وكاراباكا وسبورتينج لشبونة وأوليمبياكوس وماريبور وبوروسيا دورتموند وأبويل نيقوسيا.

الجولة الرابعة

وتخوض فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة وبشيكتاش، الجولة الرابعة بالعلامة الكاملة، بعدما فازت بالجولات الثلاثة الماضية، لذا تطمح في تحقيق الفوز مرة جديدة لضمان التأهل المبكر لدور الـ16 . ويحل برشلونة متصدر المجموعة الرابعة، اليوم الثلاثاء ضيفا على أوليمبياكوس متذيل المجموعة بلا رصيد، وسوف يضمن البارسا التأهل إذا فاز على خصمه اليوناني، ولم يتمكن يوفنتوس الوصيف بـ 6 نقاط من الفوز على أرض سبورتينج لشبونة، الثالث بـ 3 نقاط، وقد يضمن يوفنتوس التأهل أيضا إذا فاز وخسر برشلونة. وأمام مانشستر يونايتد، متصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط نفس الفرصة، إذا فاز على بنفيكا متذيل المجموعة بلا رصيد ولم يفز سسكا موسكو الثالث بـ 3 نقاط على بازل الوصيف بـ 6 نقاط. وفي حال تعادل كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه سيكون في حاجة لخسارة سسكا موسكو حتى يتمكن من ضمان التأهل لدور الـ16، وبازل سيضمن التأهل إذا فاز وخسر الشياطين الحمر. وبالمثل باريس سان جرمان جيرمان، متصدر المجموعة الثانية، بتسع نقاط يمكنه ضمان التأهل إذا فاز على أندرخلت المتذيل بلا رصيد، بملعب حديقة الأمراء، بشرط ألا يفوز سيلتيك الثالث بـ 3 نقاط على بايرن ميونيخ الوصيف بـ 6 نقاط في جلاسجو. وإذا خسر الفريق الاسكتلندي فإن البي إس جي يمكنه الاكتفاء بحصد نقطة في الجولة الرابعة لضمان التأهل المبكر. أما بايرن ميونخ فسيضمن التأهل إذا فاز على سيلتيك ولم يخسر باريس سان جيرمان أمام أندرخلت.

المجموعة الثالثة

وتشيلسي هو الآخر متصدر المجموعة الثالثة بسبع نقاط، بإمكانه ضمان التأهل إذا فاز على مضيفه روما الوصيف بخمس نقاط. أما أتلتيكو مدريد الذي يسعى للفوز الأول له في التشامبيونزليج هذا العام، ويحتل المركز الثالث بالمجموعة بنقطتين فلا توجد أمامه فرصة للخطأ عندما يستقبل كارباكا متذيل المجموعة بنقطة، والذي قد يفقد آماله في بلوغ دور الـ16 إذا خسر أمام الروخيبلانكوس وفاز روما. وفي منافسات غدا الأربعاء يستضيف ملعب ويمبلي مباراة ساخنة بين توتنهام وريال مدريد، حيث يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة بسبع نقاط، ما يعني أن الفريق الفائز باللقاء بينهما سيضمن التأهل المبكر لدور الـ16 . وقد يفقد بوروسيا دورتموند ثالث المجموعة بنقطة فرصة التأهل إذا خسر أمام ضيفه أبويل نيقوسيا المتذيل بنقطة أيضا، وتعادل توتنهام وريال مدريد، أما الفريق القبرصي فقد تكتب مباراته أمام الفريق الألماني نهاية حلم بلوغ دور الـ16 إذا خسر. ويحتاج مانشستر سيتي متصدر المجموعة السادسة لنقطة واحدة فقط، يقتنصها على أرض نابولي الثالث بـ 3 نقاط، والذي يحتاج للفوز من أجل الحفاظ على أمل التأهل. أما وصيف المجموعة بـ 6 نقاط شاختار دونيستك، فيستقبل فينورد الهولندي متذيل الترتيب بلا رصيد، والذي سيفقد آمال التأهل إذا لم يحصد النقاط الثلاث أمام الفريق الأوكراني. وقد يضمن أيضا بشكتاش متصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط، التأهل المبكر إذا فاز في إسطنبول على موناكو متذيل المجموعة بنقطة، وإذا تعادل وفاز لايبزيج الوصيف بأربع نقاط على مضيفه بورتو الثالث بـ 3 نقاط. وتبقى كل الاحتمالات متاحة في المجموعة الرابعة، حيث يحتل ليفربول الصدارة بخمس نقاط بفارق الأهداف أمام سبارتاك موسكو الوصيف، فيما يحل إشبيلية ثالثا بأربع نقاط، ويتذيل ماريبور الجدول بنقطة. ويستقبل ليفربول في آنفيلد ماريبور، الذي قد يفقد آماله في التأهل إذا خسر، وفاز سبارتاك على إشبيلية في سانشيز بيزخوان.

اختبار صعب

اعترف بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي بصعوبة تعزيز سجله الحالي بلا هزيمة في 13 مباراة متتالية في كل المسابقات هذا الموسم، عندما يلعب مع نابولي في دوري أبطال أوربا لكرة القدم يوم غدا الأربعاء وفاز سيتي بمبارياته الثلاث في المجموعة السادسة بدوري الأبطال وسيضمن التأهل إلى دور الستة عشر إذا فاز في ملعب سان باولو في نابولي، ولم يخسر سيتي أيضا في عشر مباريات بالدوري الإنكليزي. ووصف جوارديولا منافسه ماوريسيو ساري مدرب نابولي بأنه من أفضل من واجه كلاعب أو كمدرب بعد فوز سيتي (2-1)، على نابولي في لقاء متقارب على ملعب الاتحاد هذا الشهر ويتوقع المدرب الإسباني اختبارا أكثر صعوبة في لقاء الإياب. وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: نحن نحتاج إلى فوز آخر من أجل التأهل لكننا سنواجه الفريق المتصدر للدوري الإيطالي ويعرف الجميع أسلوب لعبه على ملعبه وستكون الأمور أصعب كثيرا. وأضاف: لكنها فرصة جيدة لنا لضمان التأهل وسنبذل قصارى جهدنا لفعل ذلك. وسيلعب سيتي في ضيافة نابولي عقب الفوز (3-2) على وست بروميتش ألبيون في الدوري الممتاز بفضل أهداف ليروي ساني وفرناندينيو ورحيم سترلينج. وسجل ساني هدفه الثامن هذا الموسم في كل المسابقات ليصبح مرشحا للتعرض لرقابة قوية من دفاع نابولي. لكن السيد هيساي مدافع نابولي يشعر بثقة بقدرته على رقابة الجناح الألماني. وقال هيساي لمحطة إذاعية محلية: إنه لاعب قوي فنيا وبدنيا وسنتحدث عنه لكني درست بالفعل كيفية إيقافه. وتعادل نابولي على أرضه مع إنترناسيونالي بعد الخسارة في ضيافة سيتي لكنه نجح بعد ذلك في الفوز مرتين متتاليتين في الدوري على جنوة وساسولو ليستعد تألقه سريعا.