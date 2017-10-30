عقوبة تنتظر كريستيانو رونالدو

جيرونا يقلب الطاولة ويلحق بريال مدريد خسارة تاريخية

{ مدريد – وكالات: فجر فريق جيرونا مفاجأة الموسم بعد أن أسقط ضيفه ريال مدريد بفوز تاريخي بنتيجة (2-1)، اول امس الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإسباني. وتلقى الريال هزيمته في إقليم كتالونيا معقل الغريم التقليدي برشلونة رغم تقدم الملكي بهدف عن طريق إيسكو في الدقيقة 12 ولكن جيرونا سجل ثنائية عن طريق كريستيان ستواني وكريستيان بورتوجيس في الدقيقتين 54 و58 . وتجمد رصيد ريال مدريد عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر وارتفع رصيد جيرونا الصاعد للدوري حديثًا إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر. بدأت المباراة بشكل هادئ من ريال مدريد، وحاول لاعبو جيرونا استغلال حمى البداية بكرة كاد أن ينقض عليها المهاجم ستواني قبل الحارس كاسيا. وبالفعل كاد الفريق الكتالوني أن يهز الشباك بكرة خطيرة في الدقيقة 11 ردها القائم ولم يستغلها أصحاب الأرض. وارتدت الكرة إلى هجمة سريعة لريال مدريد وصلت من بنزيمة إلى كريستيانو رونالدو الذي وجه تسديدة قوية ردها الحارس ياسين بونو ببراعة لتصل إلى إيسكو ويهز الشباك في الدقيقة 12 . تراجع لاعبو ريال مدريد بعد الهدف بشكل كبير مع حالة إحباط سيطرت لدقائق على لاعبي جيرونا ولم يستثمرها لاعبو المرينجي واكتفوا بالتمرير في وسط الملعب. وبعد مرور 30 دقيقة تحول جيرونا لهجوم جارف إلى نصف ملعب ريال مدريد مع هجمات متتالية على مرمى كاسيا وحرم القائم تسديدة من جيرونا ثم فرصة أخرى للتهديف أنقذها الحارس بصعوبة ونال مودريتش إنذارًا لينتهي الشوط الأول بتقدم هزيل للملكي.

تبديلات الريال

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تغييرًا بنزول ناتشو بدلاً من فاران من أجل إراحة لاعبه الفرنسي الذي تعرض لإصابة. وأبعد راموس محاولة قريبة من أصحاب الأرض وكاد بنزيمة أن يسجل بكعب قدمه لولا تألق الدفاع وإنقاذ الموقف وظهر كريستيانو رونالدو بتمريرة بلا عنوان ثم أنقذ بونو كرة سريعة لأصحاب الأرض. ونجح كريستيان ستواني في تسجيل هدف التعادل لجيرونا في الدقيقة 54 بعدما راوغ ناتشو ومر من راموس وسدد ببراعة في شباك الحارس كاسيا ليدفع الريال ثمن اهتزاز دفاعه بهذا الشكل. وفي الدقيقة 58، نجح جيرونا في تسجيل هدف التقدم على ريال مدريد عن طريق كريستيان بورتوجيس بعد كرة عرضية لم يتعامل معها لاعبو الريال بالشكل المأمول ليسددها بورتوجيس بكعب قدمه في الشباك. انتفض ريال مدريد عن طريق رونالدو بكرة عرضية لم يستغلها الفريق المدريدي بينما اكتسب لاعبو جيرونا الثقة وتحكموا بالكرة في وسط الملعب. وألقى زيدان في الدقيقة 66 بالثنائي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو بدلاً من مارسيلو وأشرف حكيمي، ولكن جيرونا وأضاع هدفًا ثالثًا محققًا من انفراد لستواني الذي سدد الكرة بجوار القائم. ووجه رونالدو ضربة رأس سهلة في يد الحارس، وأجرى بعدها جيرونا تغييره الأول في الدقيقة 75 بنزول دافيد تيمور بدلاً من بورخا جارسيا. وكثف ريال مدريد ضغطه على دفاع جيرونا مع فرصة ضائعة من جانب كريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء، ودفع جيرونا بمهاجمه النيجيري أولارينواجو كايودي بدلاً من بورتوجيس. وتراجع لاعبو جيرونا تمامًا لمنطقة الجزاء، وألغى الحكم هيرنانديز هيرنانديز هدفًا سجله لوكاس فاسكيز بداعي التسلل. وأطلق كاسيميرو تصويبة قوية مرت بعيدًا عن القائم، وأشرك جيرونا بعدها آخر تغييراته بنزول موخيكا بدلاً من بورخا جارسيا في الدقيقة 88 . استمرت المحاولات المدريدية للضغط على دفاع جيرونا ولكن ببطء شديد وعشوائية غير مألوفة مع انطلاقة من أصحاب الأرض لم يوقفها لاعبو الريال ليخرج جيرونا بنتيجة تاريخية.

عقوبة جديدة

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يتعرض لعقوبة الإيقاف، بعد التقاط عدسات المصورين له وهو يدفع لاعب جيرونا في وجهه. وأكدت أن اللاعب قد يتعرض لعقوبة بعدما أوضحت الصور اعتداء كريستيانو رونالدو، على اللاعب بيري بونس، الذي سقط على الأرض بعد ذلك. وأشارت إلى اللاعب البرتغالي كان يشعر بالإحباط خلال المباراة، خاصة بعد أن قامت الجماهير بالهتاف باسم ليونيل ميسي نجم برشلونة. وكان رونالدو، قد تعرض للإيقاف في 5 مباريات، مطلع الموسم الجاري، بعدما واقعة دفعه لحكم مباراة فريقه مع برشلونة، في ذهاب كأس السوبر الإسباني.