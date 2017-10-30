الوقوع في الحب.. رؤية بحثية – طه النعمة

صدقاً انا لا احبُك بعيني هاتين لانهما تريان الف عيب فيكِ ولكنه قلبي هو من يعشق ما تحتقران

شكسبير

ما هو ذلك الشئ الذي اسمه الحب؟ كيفما وضع ترتيب الكلمات في هذا السؤال البسيط إنه سيظل يستجدي جواباً. ولكن، على الرغم من ان الحب يكاد يكون الموضوع الاكثر تناولا في تراث الشعوب قديمها وحديثها، وفي اساطيرها وملاحمها وحكاياتها وقصائدها، ونجده في عالم اليوم في الموسيقى والاغاني واشرطة السيما والروايات والاقصوصات وفي معظم ما يعرض على شاشات التلفاز، ولا يفتأ يثبت المرة تلو الاخرى بانه ماكنة تسويق مجربة وهائلة التأثير وإن أغلب الناس سوف يبتاعون أي شئ يمكنّهم من المعيش ولو لحظة في ’نعيم رومانسيته‘? فان اغلب دارسي سلوك الانسان، وحتى وقت ليس ببعيد، لم يجدوا في انفسهم رغبة في البحث عن اجابة له، بل انهم كانوا يستنكفون ان يكون لهم اي دور في الاجابة عن مثل هذا السؤال أيا كانت صياغته، وقد نجحوا في مسعاهم ذاك. والسبب الذي تذرعوا به في تبرير افتقاد الرغبة في تفحص ما يمكن عدّه واحدا من اشد الانفعالات التي يمر بها المرء تأثيراً في حياته، وتجنب دراسته يكمن في قناعتهم بان للحب ارضية هشة غير قادرة على اسناد البحوث الجادة، بينما يحتاج العلم الى ارضية صلبة تمكّنه من التاسيس عليها، لذا فهو على العكس من انفعالات نالت قسطاً وافراً من التفحص والدراسة في الحقل وفي المختبر، مثل الغضب والخوف، وذلك لأنها يمكن تلمسها وتكميمها بواسطة قياس معدل النبض والتنفس وتوتر العضلات وما شابه من الاستجابات اللاارادية. أما الحب، بحسب رأي أحدهم، فإنه لا يسجل أي شئ يمكن الركون اليه على لوحات أجهزة القياس، إذ إنه لا يترك سوى بصمات ضبابية غير واضحة المعالم يمكن تأويلها على انها أي شئ وكل شئ إبتداء بسوء هضم وإنتهاء بنوبة ذهانية حادة، وما بينهما! فضلا على إن للغضب والخوف أدوارا نشوئية إتصالية وتكيفية مباشرة ومتفق عليها تسهم في نجاح النوع واستمرار بقائه، بينما من الممكن، ان لم يكن من المرجح، للبشر كما هو الحال لباقي المخلوقات التزاوج والتكاثر بدون تدخل الحب أو أن تمس الحاجة له. لذا نظر العلماء المنضبطون والباحثون عن الوقائع الصلبة الى كل التأوهات الحارقة و”لفّة الرأس″ والتورد والانتشاء حبوراً حد الاغماء والموسيقى الصادحة بالأنين المغنى والشعر الملتهب على انها خارج مستلزمات النشوء ومتطلباته، لذا فهي هدر في الطاقة بدون الحصول على مردود واضح المعالم.

اضاعة وقت

واستكمالاً لهذا الموقف فان علماء الاحياء والانثروبولوجيا افترضوا انه من التفاهة والعبث اضاعة الوقت في دراسه الاصول النشوئية للحب أو كيفية تشفيره في مورثاتنا أو بصمه على ادمغتنا. وباختصار فان العالم الجاد كان يفترض بان الحب، وخصوصاً الحب الرومانسي، لا وجود له إلا في رؤوس اصحابه لذا فقد تركه لكتاب الرواية والشعراء والمغنين.

على إنه في العقدين الاخيرين أو الثلاثة حدث انعطاف في موقف الكثير من علماء السلوك والانثروبولوجيا، على اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، من الحب، واخذت البحوث التي تتناوله تتسع كماً ونوعاً بتسارع غير مسبوق. وبصرف النظر عن الاسباب والمبررات التي ادت الى ذلك الانعطاف، فان حدوثه والنقطة التي بلغها لم يتحققا بالسهولة التي تبدو في الظاهر؛ إذ إن الرأي القائل بان الحب ليس سوى وهم يرتبط بتأويلات ثقافية سائدة كان يبدو راسخاً منذ زمن بعيد ولا يمكن زعزعته. وعلى وفق هذا الرأي فان مصدر انفعال الحب يكمن في ان الناس، على مر الاجيال، وقعوا ضحايا الاوهام الزائفة عندما اخذوا ما تتحدث عنه الروايات المحكية وما تسطره الاعمال الادبية مأخذ الجد. ولكن هل يعني هذا ان الحب ليس سوى وهم زائف التقطناه وتبنيناه لان الاجواء السائدة حولنا تحتفي به؟ بعض المهتمين يجيبون بنعم؛ إذ يعتقدون بأن الحب ليس جزءً من الطبيعة البشرية، وانما الضغوط الاجتماعية والاقتصادية هي التي تدفعنا الى الاعتقاد بوجوده وبضرورته. وسواء أكان الحب جزءً من الطبيعة البشرية أم لم يكن فان الفرضيتين لا تسهمان في ايصالنا الى اجابة شافية عن اصل الحب وانما تقوداننا الى التساؤل العتيد؛ ’أهي البيضة أم الدجاجة‘? أو، بعبارة أخرى، أيهما جاء قبل الآخر الجنس أم الحب؟ إذ إن كانت الضرورة التكاثرية هي السابقة الغالبة كما يؤكد البعض فان الجنس على الارجح هو الذي عبّد الطريق لظهور الحب. ولكن، لماذا تم توليد الحب أصلاً طالما انه لم تكن تمس الحاجة له، كما يتساءل البعض الآخر، لكي تأخذ عملية التكاثر مجراها ابتداءً؟ ثم ما الذي اسهم في إبقاء ذلك الانفعال الضّاج بتلك المجموعة الغريبة من المحفزات والمشاعر على مدى القرون؟ إذ لو افترضنا ان الحب هو امر ملفق مختلق ولا يستند وجوده الى أية اسس عقلانية عملية أو فائدة نفعية فمن المتوقع ان تكون غالبية الناس، الآن، محصنين ضده. ولكن ما أن نلقي نظرة سريعة حولنا حتى ندرك بأن شذى الحب يعبق في الأرجاء وإن ألوانه ترفرف في الأجواء كما يؤكد الكثيرون. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يروج للفكرة القائلة بأن الحب هو ” فنطازيا ” مصنّعة ثقافياً، وهي بذلك تحكم على الحب، كما يرى بعضهم، من خلال وجهة نظر طبقية غربية، إذ إن الرومانسية، كما يعتقد متبني تلك الفكرة، لا تنشأ وتترعرع إلا عند توفر فسحة الوقت ومستلزمات الرفاهية ووسائلها، أي توفر مستوى اقتصادي معين ورقياً في الفنون ورهافة في الآداب، وعندما تغيب هذه وذاك تغيب الرومانسية كذلك، وهذا يعني، بعبارة اخرى، ان الفقراء يتزاوجون بينما الارستقراطيون يقعون في الحب!

حب رومانسي

ولكن دراسة قام بها عالما الانثروبولوجيا ويليم يانكوفياك من جامعة نيفادا وادوارد فيشر من جامعة تولان كشفت لهما عن ادلة على وجود حب رومانسي في 147 من أصل 166 بيئة ثقافية شملتها الدراسة. وهذه نتيجة ايدتها نتائج دراسات لاحقة تنفي، بحسب القائمين عليها، دون أي التباس، الفكرة القائلة بان الحب هو من اختراع الثقافة الغربية وليس واقعاً أحيائياً واسع الإنتشار. ويدافع يانكوفياك وغيرة عن هذا الرأي مؤكدين ان الحب هو ظاهرة كونية وخاصية بشرية كلية تمتد عبر الثقافات والاقوام والمجتمعات، وكون االمجتمعات الغربية تمتلك موارد تمكنها من التعبير عن الحب بواسطة السكاكر والزهور والبطاقات الملونة وغيرها، فضلاً على القدرة على إشهاره، لا يعني ان الافتقار للموارد ومخرجاتها في مجتمعات اخرى دليل على غياب الحب. ولم ياخذ بعض الدارسين ابتداء فكرة الاختراع الاجتماعي للحب على محمل الجد، وكما تعبر عن ذلك هيلين فيشر، عالمة الانثروبولوجيا الأحيائية في جامعة روتجرز حالياً والباحثة المشاركة في المتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي سابقاً، وواحدة من أبرز دارسي انفعال الحب ومؤلفة كتاب Anatomy of Love واسع الانتشار، قائلة: “لم يراودني االشك في اي وقت من الاوقات بان الحب انفعال أولي أساس، مثل الخوف والغضب والسرور، لدى الإنسان، ولقد كان هذا أمر غاية في الوضوح، ولكن ما كان يحدث، في اعتقادي، هو أن الانثروبولوجيين آثروا في السابق الانشغال بأمور اخرى”. ومن تلك الأمور طرح التساؤلات حول تقاليد الخطوبة والزواج في مجتمعات بشرية مختلفة وتفحص ما يصاحبها من مراسيم وأعراف، ويبدو ذلك الآن مثالاً على البحث عن الحب في غير الاماكن التي كان يجب البحث عنه فيها، وطرح اسئلة لا تؤدي الى العثور عليه في تلك المجتمعات. إذ في كثير من البيئآت الثقافية لا يرافق الزواجُ حباً، ولا يتعدى وجود الرومانسية في مراسيم زفافها ما تحتويه عملية اندماج شركتين من رومانسية، ويمكن أن لا يوقع عقد الزواج ويختم إلا تحقيقاً لمصالح عائلية وقبلية. ولكن حتى حدوث مثل هذه الوقائع لا ينفي وجود الحب في البيئآت التي تشهدها، كما يؤكد يانكوفياك، إذ إن نظره عابرة الى تراثها المحكي والشعري والغنائي تكفي للتعرف على عمق جذور الحب فيها.الآن، ما الذي يدفع الناس الى البحث عن الحب؟ وجهة نظر بعض السايكولوجيين الإجتماعيين تقول؛ إن واحداً من دوافعنا الأساس بصفتنا مخلوقات آدمية هو توسيع ذواتنا وزيادة قدراتنا وكفايتنا، وأحدى وسائل تحقيق ذلك يمر من خلال علاقاتنا بأناس آخرين، لأن تلك العلاقات هي الوسط الذي يتيح لنا إختبار قدراتنا وكفايتنا. لذا في الأحوال القياسية نقع في حب شخص ننجذب إليه ونشعر بانه ملائم لنا، على أن يظهر لنا، في ذات الوقت، بأنه منجذب لنا، وهذه المعطيات توجد حالة تهئ لنا فرصة جيدة لتوسيع ذواتنا، وعندما يتم تحقيق ذلك نشعر بالحبور والإبتهاج، ولكن الإستثناء لهذا السيناريو جائز أيضاً، إذ يمكن أن تنهار العملية عندما نعاني من مشاعر سلبية تجاه ذواتنا ويجتاحنا الظن بأن الآخرين لا ينجذبون لنا بسبب علة فينا، وبذا فإننا نمتنع عن الإنضمام الى نادٍ لا يريد منحنا عضويته. من ناحية أخرى وجد إن الشخص الجذاب جداً يجد صعوبة بالغة في تكوين علاقة حب رومانسية، أو بعبارة أخرى أن صفة الجاذبية الفائقة لا تعين صاحبها كثيراً في هذا المسعى، وإن اللطف والذكاء هما الصفتان الأكثر أهمية في عملية الوقوع في الحب. وهاتان الصفتان يتم إكتشاف وجودهما مع الوقت بعد التعرف على الشخص، لذا يكون الحب بعد معرفة أكثر ثباتاً وديمومة من حب النظرة الأولى. على إن الرأي السائد لدى السيكولوجيين النشوئيين الآن هو أن آصرة الحب نشأت لدى الإنسان إستجابة لطول مرحلة الطفولة لديه وهشاشتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة رعاية الأبناء من قبل والدين تجمعهما آصرة وثيقة يمكن الركون إليها طوال تلك الفترة، وإعانتهم على اكتــــساب مهارات وستراتيجيات احيائية وثقافية تمكنهم من استمرار بقائهم ومن ثم تحسين فرصهم في التكاثر ونقل جيناتهم الى الجيل التالي.

الآن، إن كان هناك حقاَ استعداد احيائي للحب، كما اصبح عدد متزايد من العلماء يعتقد، فان ما يستتبع ذلك هو توقع وجود تنوع في الطرق التي يختارها الناس تعبيراً عن مشاعر الحب من جهة واختلاف الانماط والاشكال التي يتخذها في حياتهم من جهة اخرى.

جوانب الحب

وقد كوّن ذلك منطلقاً لجمهرة من الباحثين النفسانيين لكي يتناولوا جوانب الحب تلك بالبحث والدراسة، وفيما يأتي اطلالة موجزة، لا تخلوا من طرافة، على ما توصل له بعضهم: والبداية مع وجهة نظر الباحث زيك روبين التي تقول إن الحب الرومانسي مكون من ثلاثة عناصر هي: التعلق والتعاطف والحميمية، وهو يرى التعلق على إنه الحاجة لنيل الاهتمام والرعاية والقبول والملامسة الجسمية من شخص آخر، اما التعاطف فهو النظر الى حاجات الاخر وسعادته كما لو كانت حاجات الشخص نفسه وسعادته، وتشير الحميمية الى مشاركة الافكار والرغبات والمشاعر بشفافية واصالة مع شخص آخر. وعلاقات الحب المعبر عنها، على وفق هذا المنظور، تتباين بحسب النسب الممثلة للعناصر الثلاثة فيها، فان كانت نسبة التعلق، في سبيل المثال ، هي الاكبر فان مثل هذه العلاقة لن تستمر طويلا لانها ستشكل عبئاً على هذا الطرف او ذاك مما يدفعه الى التخلي عنها عاجلاً في الغالب، تاركاً الطرف الآخر تتآكله مشاعر القنوط والاحباط والغضب، وفي مثل هذه العلاقة تكون المشاعر مرشحة احياناً للتحول من الحب الى الكراهية. اما االباحثة ايلين هاتفيلد وزملاؤها فيعتقدون بوجود نوعين من الحب الاول هو الحب المفعم بالحنو والتراحم، والثاني هو الحب المتوهج عاطفةً ورغبة؛ الاول ينشأ، عادةً، مستنداً على مشاعر من الفهم المتبادل والاحترام المشترك بين الطرفين ويكون رفيقاً بهما، اما الثاني فانه يتصف بانفعالات مشبوبه وانجذاب حسّي طاغٍ مع تعلق شديد تكتنفه اللهفة والترقب والقلق. وعندما تكون الانفعالات المشبوبه متبادلة يشعر الطرفان بالابتهاج والجذل والشبع العاطفي والحسي، ولكن عندما لا تكون متبادلة فان ذلك مدعاة لاثارة مشاعر القنوط والجزع واليأس. وتشير هاتفيلد الى ان النوع الثاني مؤقت ولا يستمر في العادة اكثر من 30 شهراً! ويقارن جون لي، في كتابه Colors of Love بين اشكال الحب وعجلة الالوان التي تتكون، كما هو معروف، من ثلاثة الوان اساس، وبالمشابهة فانه يقترح وجود ثلاثة اشكال اولية من الحب هي؛ الحب العملي وحب الشخص المثال والحب اللعبة. ومن هذه الاشكال الاولية يمكن ان تنتج مختلف الخلطات – أو الالوان الثانوية – . إذ إن خلط الشكل واحد والشكل اثنين، في سبيل المثال، ينتج حباً استحواذياً وسواسياً، وخلط الشكل اثنين والشكل ثلاثة ينتج حباً واقعياً عملياً، وخلط الشكل واحد وثلاثة ينتج حباً انانياً متمحوراً حول الذات. وينشئ الباحث روبرت ستيرنبرغ فكرته عن الحب على ما يسميه مثلث الحب، الذي يفترض فيه وجود ثلاثة مكونات للحب وهي؛ الحميمية والتوق والالتزام، وينتج خلط هذه المكونات انواع متباينة من الحب؛ إذ تنتج خلطة الحميمية والالتزام حباً مفعماً بالحنو والتواد، بينما ينتج عن التوق والحميمية حباً متقداً عاطفةً ورغبة. ويعتقد ستيرنبرغ ان حظ الحب المؤسس على مكونين في الصمود والاستمرار افضل من الحب المؤسس على مكون واحد.

خبرة سريرة

ولكن للحب، كما لا يخفى، وجها آخر ليس في ملامحه ما يريح، إذ ترينا الخبرة السريرية والبحوث المنشورة على السواء بأن الاشخاص الذين يتحسرون ويعتصرهم الالم الشديد لمدة طويلة على فقدان الحبيب ربما كانوا يعانون من شئ لا يختلف كثيراً عن الآثار الانسحابية للادمان. إذ تشير الوقائع الى ان التخلص من المعاناة التي يحدثها النبذ العاطفي ربما لا تختلف عن المعاناة التي يحدثها الادمان بانواعه المختلفة عند إيقاف تعاطي المادة الإدمانية. فقد وجد في احد البحوث، في سبيل المثال، ان مناطق الدماغ ذات العلاقة بالاثابة والالهاف الادمانيين تنشط لدى الاشخاص المحطمة قلوبهم من الجنسين عندما تعرض عليهم صور للحبيب السابق.

وتعقب هيلين فيشر رئيسة فريق البحث على ذلك قائلة: “الحب الرومانسي هو ادمان، بل هو ادمان طاغ قاهر يمنح شعوراً بالغ الروعة عندما يجري كل شئ على ما يرام ولكنه كريه ورهيب كلياً عندما تسوء الامور.” ولكن نتائج هذا البحث، فضلاً على الخبرة السريرية الموثقة، تحمل بعض العزاء للمحطمة قلوبهم، إذ وجد، في ضوئهما، بان لمرور الوقت تأثير شافٍ، أي كلما مضى وقت اطول على بداية هجر الحبيب أو غيابه قل تناشط المناطق الدماغية الخاصة بالتعلق. فضلاً على ان المناطق الدماغية التي تقوم بتقييم الانفعالات وتنظيمها واتخاذ القرارات العملية بشأنها يزداد تناشطها بمرور الوقت عند تعريض المشاركين في التجارب لصور من نبذوهم، وهذا يشير، بحسب رأي الباحثين، الى انهم يتعلمون من خبراتهم الرومانسية السابقة ويقومون بتقييم العوائد والخسائر ويتوصلون الى كيفية التعاطي مع الحال التي هم عليها. كما تظهر الخبرة السريرية بأن التحدث عن جراح الهجر، خصوصاً عندما يكون تاثيرها شديداً، ومناقشتها في بيئة علاجية احترافية، بدلاً من مجرد الاستغراق في التأسي، لها مردودات إيجابية سريعة التأثير، لمن يعاني مرارة فقدان الحبيب. وفي كل احوال، وقبل ان ينتبه الباحثون النفسانيون والانثروبولوجيون وسواهم للحب فان المحللين النفسيين والشعراء والروائيين اللامعين كانوا قد انتبهوا له منذ زمن بعيد واكتشفوا اهمية الدور الذي يؤديه حضوره وغيابه، على السواء، في حياة البشر، إلا إن موضوع التحليل النفسي والحب يمكن ان يكون حديثاً ليوم آخر. ولكن الجدير بالانتباه والتنويه هنا هو إن المحللين النفسيين والمبدعين من شعراء وروائيين وتشكيليين توصلوا الى رؤية متقاربة للحب على الرغم من اختلاف المناهج الفكرية والوسائل المستخدمة واساليب كل جماعة في إستخلاص الإستنتاجات. ولعله من الملائم، في سياق حديثنا هذا وختامه، الإستشهاد بالبصيرة النفاذة للروائي ألبرتو مورافيا الذي يكتب في روايته 1938 – ربما علينا تذكر ماذا تعني سنة 1938 لايطاليا -، ما يأتي: ” ولكن الهاوية الصامتة التي ظهرت امامي بدت لي في الحال مشؤومة بشكل جنائزي، ذلك لانها مغرية تماماً … ثم تذكرت ما اخبرني به السيد كلاميني بشأن االفتاة التي القت بنفسها فيها وظفيرتها مربوطة فوق عينيها. وكأن اغراء مشاباه يهب نحوي صاعداً الى الاعلى من اعماق الهاوية! ولكنه لم يكن اغراء الانتحار الذي يراود الشخص الذي يحب بدون أمل مثل تلك الفتاة، بل الشخص الذي، على النقيض من ذلك، يخشى ان لا يكون قادراً على الحب. “