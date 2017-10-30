للعلم منا حكاية – آمال شاهين

نعلم أن للعلم منا حكاية تبدأ منذ الطفولة تنشأ في داخلنا نستعرض كل قوانا تجــــــــــــاه ذاتنا لنكــــــن دائماً في القمة نحتفل بأرقام تقيمنا وأوراق تثبت بصمة وضعناها فوق دفاتر العلم لتغزو ما تدمره الظروف والعوائق التي تقف أمامنا وأمام المسيرة الـــــعلمية التي تخصنا .

تبدو كل سنة تمرُ وكأنها المسار الذي نركض وراءه لتحقيق الهدف فهدفنا لا يعوقه عائق .

كما يحلو لنا السفر الجميل تحلو لنا رحلة الى الثانوية العامة فهنا نستهلك كل قوانا حتى نقف ثابتين أمام مرحلة تكاد تكون لنا تقرير مصير.

وما أن نجني ثمر تعبنا بفرح عميق إلا وقد تبعه متعة الدراسة الجامعية وهي الإطار الذي يُجمل تعبنا وسهر الليالي ونأتي بهذه المرحلة مرحلة النهوض بعقولنا الصغيرة التي تتفتح بنور العلم وإزدهاره ونبــــــاشر حتى تطـــــــأ قدمانا نهاية المرحلة الأولـــــــى وتليها المرحلة الثانيـــة ونكون خلال هذه المراحل او الســــــنوات قد بذلنا كل ما في وسعنا حتى نتمم أهدافنا في النجاح والتفوق هذه هي مرحلة التحدي والصبر والسهر الذي زيّنها تفوقنا ووصولنا الى ما نريد .

تأتي مرحلة أخرى لربما نسعى اليها بكل ما جنيناه من تحصيل علمي لننتظر الكرسي الذي يناسبنا حتى نقف أمام المجتمع بثقة كبيرة تُثبت وجودنا كمتفوقين ولكن ماذا ينتظرنا ؟؟هذا السؤال الذي من خلاله نريد الإجابة حيث البحث والتنقيب نكون نحن بحثاً عن الوظيفة التي تلائمنا ولكن لا جدوى .

ومن هنا تبدأ مأساة بعض الجامعيين وتبدو لهم الحياة وكأنها وقفت عند هذا المسار وبعد يأس قد أطال الكثير منهم ألا أن هناك مسارا آخر يلتجئون اليه حتى يتسنى لهم الحصول على لقمة العيش فيبدأون بتغيير مسارهم حيث الدخل لكي يكسروا حالة البطالة التي يعانون منها” وبهذا تصبح أحلامهم في بلدهم وكأنها خيال ويبدأون بالطموح بالخروج خارج الوطن ومنهم من يحقق هذا ومنهم من يستمر في بحثه على وظيفة تلائمه وهو يعمل في مجالات كثيرة وبالتالي تصبح حياتهم معاناة لا تقتصر على بحثهم الدؤوب وإنما على طريقة العيش بما لا يلائم طموحهم العلمي هذا بحد ذاته نقطة مهمة تدعي لنا بتوصيل رسالتهم كما يجب.

فلو نظرنا الى هذه الفئات والى درجاتهم العلمية منهم المهندس والمحامي والمعلم وغيرهم الكثير.

هل يُعقل لمثل هؤلاء بالعمل خارج إطارهم وميولهم التخصصي ؟

هل يُعقل بأن يكون المهندس سائقا والمعلم عامل بناء والمحامي صاحب بقالة مع الإحترام لكل مهنة شريفة فالعمل ليس شيئا معيبا ولكن هذه المعادلة لا بدّ لها من إكمال الحلقة المفقودة لتتزن ويرسو للمتعلم حال.