أهداف القانون الثقافي – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

فرض تطور الحياة الانسانية وجوداً ذاتياً خاصاً للنشاط الثقافي الى جانب النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، واصبح لكل دولة (سياسة ثقافية) تتكامل مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية .كما فرض الوجود المتميز للنشاط الثقافي اعتراف المواثيق الدولية المعاصرة بان للانسان (حقوق ثقافية) وان لكل شعب ولكل امة (ممتلكات ثقافية) جديرة بالحماية القانونية الجنائية والمدنية ، وعلى مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية .

والقواعد العامة المجردة الملزمة ، التي يعاقب من يخالفها ، اذا كانت مكرسة لحماية وادارة وتطوير السياسة الثقافية للدولة وللحقوق الثقافية للانسان هي التي اعتمدناها في تعريف (القانون الثقافي) .

وفي دراسة سابقة نشرتها لنا مجلة (الموقف الثقافي) في عددها الصادر برقم 24 لسنة 1999 بعنوان (القانون الثقافي) اوضحنا بان السياسة الثقافية للدولة يمكن التعرف عليها من مراجعة دستورها وتشريعاتها الثقافية ، وان الحقوق الثقافية للانسان ، هي على وجه الخصوص ، تلك التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966 وصادق العراق عليها بالقانون رقم 193 في 1970 وانضم اليها في 25 / 1 / 1971 ونشر التصديق في الوقائع العراقية 1927 في 7 / 10 /1970 . وفي دراسة اخرى نشرتها لنا مجلة (الموقف الثقافي) في عددها رقم 42 لسنة 2002 تحت عنوان (مصادر القانون الثقافي وعلاقته بالقوانين الاخرى) اوضحنا قناعتنا بوحدة النظام القانوني في الدولة العصرية ، وان جميع القوانين واحدة من حيث مصدرها وغاياتها العامة واصول تشريعها وتطبيقها وتنفيذها ، وانها تجسد العقيدة السياسية العامة لقيادة الدولة وسلطتها التشريعية ، الا اننا افترضنا تقسيماً موضوعياً جديداً للقوانين يقوم على اساس مضمون الموضوع الذي يتناوله القانون وهو اما (مدني) او (سياسي) او (اقتصادي) او (اجتماعي) او (ثقافي) بدلاً من التقسيم التقليدي المنقول عن الغرب بان القوانين تنقسم الى (قانون عام) و (قانون خاص) ولكل منهما فروع عديدة .

كما اوضحنا في ذات الدراسة ، العلاقة التكاملية الوطيدة بين القانون الثقافي بوصفه فرع مستقل من فروع القانون مع كل من فروع القانون الاخرى المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي .

اهداف القانون

وفي هذه الدراسة سنتناول (اهداف القانون الثقافي) . ومن معاني الهدف في اللغة العربية (الغرض) و (المطلب الذي يوجه اليه القصد) (المعجم الوسيط – الجزء الثاني – صفحة 987) .

وفي السياقات السليمة التي اعتمدتها دائرة اصلاح النظام القانوني ، التي كانت من دوائر وزارة العدل العراقية ، في اعداد القوانين الجديدة ، ان تخصص (المادة الاولى) من كل قانون لبيان اهدافه . ونعتقد ان ذلك السياق كان ينطلق من حقيقة كون كل قانون يعد بمثابة (خطة عمل عامة) .

ومن مقومات كل خطة عامة ان تكون لها اهداف واضحة ومعلومة لكل من له علاقة باجراءات تنفيذ او تطبيق تلك الخطة ، لكي نضمن توافق تلك الاجراءات مع الاهداف وعدم الانحراف عنها ، خاصة بعد ان اصبحت نظرية (الادارة بالاهداف) من اوسع نظريات علم الادارة العامة انتشاراً ، وهي النظرية التي تقوم على اساس ان المعيار الموضوعي لقياس نجاح اية ادارة عامة هو في قدرتها على تحقيق الاهداف المحددة ضمن السقف الزمني المقرر لها .

ويمكننا ايجاز اهداف القانون الثقافي بما يلي :-

اولاً // ادارة وتطوير وحماية السياسة الثقافية للدولة ، التي يحددها دستور الدولة والقوانين ذات العلاقة ….فعلى سبيل المثال يمكن معرفة السياسة الثقافية لجمهورية العراق للعمل بموجبها ، وتطويرها وحمايتها من خلال:-

دراسة الاحكام الواردة في الباب الاول في الدستور عن (المبادئ الاساسية) وفي الباب الثاني عن (الحقوق والحريات). • دراسة القوانين ذات العلاقة المباشرة واهمها :-

قانون وزارة الثقافة ، قانون وزارة التربية ، قانون حماية حق المؤلف ، قوانين المصادقة على المواثيق الدولية ذات العلاقة بالثقافة واهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ثانياً // الالتزام باحترام الحقوق الثقافية للافراد ، واهم مصدر رسمي يحدد الحقوق الثقافية للافراد ، هو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1966 وصادقت جمهورية العراق عليه بالقانون رقم 193 لسنة 1970 …. والحقوق الثقافية المشار اليها فيه هي :-

حق التربية والتعليم ، ويتطلب ممارسة هذا الحق ما يلي :-

جعل التعليم الابتدائي الزامياً ، واتاحته مجاناً للجميع.

تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعها ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل . متاح للجميع

جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدر المساواة تبعاً للكفاءة .

تشجيع التربية الاساسية الى ابعد مدى ممكن ، من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية .

تحسين الاوضاع المادية للعاملين في التدريس (المادة 13 من العهد الدولي اعلاه) .

حق كل فرد في ان :-

يشارك في الحياة الثقافية .

يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته .

حماية حقوقه المعنوية والمادية الناجمة عن اي اثر علمي او فني او ادبي مثل حق المؤلف ، حق المخترع …. الخ .

حق كل فرد في التمتع بحرية القيام بالبحث العلمي وممارسته النشاط الابداعي في مختلف الفنون والاداب .

حق الاتصال والتعاون الدولي وفق القانون ، في ميداني العلم والثقافة . (المادة 15 من العهد الدولي اعلاه) .

تشجيع احترام حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، باطار الضوابط القانونية لتأمين احترام حقوق الاخرين او سمعتهم ، ولحماية الامن القومي والنظام العام والصحة العامة والاداب العامة .

والامتناع عن اية دعاية للحرب او اية دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية تشكل تحريضاً على التمييز او العداوة او العنف . (راجع المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الوقائع العراقية 3387 في 6/1/(1992 .

مساندة جهود :-

المنظمة العالمية للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو) . • المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة .

المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة .

على اساس ان جمهورية العراق عضو فعال في المنظمات اعلاه ، وان تلك المنظمات تعتمد الثقافة كوسيلة لبناء وازدهار الحياة الانسانية واداة للسلم والامن الدوليين وللاسهام في التنمية البشرية المستدامة .

احترام وتشجيع مشاعر الانتماء والولاء الوطني ، بما يصون سيادة الدولة ووحدتها واستقلالها ومنع شتى صور العدوان عليها ، وازالة اثار الاحتلال الاجنبي عنها …..

ولابد بالنسبة لجمهورية العراق من الغاء تشريعات (السفير برايمر) التي مازالت نافذة ، والتي نعتقد انها احد اسباب استمرار تردي الوضع الامني والتدهور الاقتصادي وكثير من المشاكل الاجتماعية . • لابد من التوعية الجماهيرية بان (القانون) في جوهره مختارات من شرائع السماء وافضل التشريعات الوضعية . وان سيادة القانون العادل ضمانة لاستقلال البلاد ووحدتها ، وتأمين لحقوق الشعب وحرياته ، وضرورة لتوطيد النظام العام ومكافحة الاجرام …

ومن سمات المواطنة الصالحة احترام قواعد القانون كمدخل للسلم الاجتماعي والتقدم والازدهار الاقتصادي .

في عالمنا المعاصر يتزايد الوعي باهمية توطيد اواصر التكامل بين العلم والايمان …. وبين الدين والاخلاق والقانون … ومن المصلحة العامة التذكير دائماً بالحديث الشريف (احبكم الى الله واقربكم من مجلساً يوم القيامة احسنكم اخلاقاً) … وعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن المقصود بحسن الخلق قال (زر من قطعك واعط من منعك …. وارحم من ظلمك) … وذلك لان الرحمة فوق القانون .

مع اهمية تنمية الوعي الجماهيري بحرمة الاموال العامة ووجوب صيانتها وحمايتها من شتى صور العدوان عليها ، فان للممتلكات الثقافية اولوية في الحماية العامة ، الحكومية والشعبية ، وبخاصة المتاحف والمواقع الاثارية . كما تعد (المكتبات العامة) ثروة وطنية جديرة بالعناية الخاصة .

((للمزيد من التفاصيل راجع دراسات عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي التالية :-

نحو برنامج ثقافي وطني موحد – جريدة الزمان – 24/8/2011 +

جرائم التعدي على الممتلكات الثقافية جريدة الزمان 22/7/2015

تطور الاهتمام العالمي بالحماية الجنائية للممتلكات الثقافية – جريدة الزمان 8/7/2015 الواجب الوطني في حماية الاموال العامة جريدة الثورة 20/5/1996 القانون الثقافي مجلة الموقف الثقافي العدد 24 / 1999المكتبات العامة ثروة جديرة بالعناية جريدة الثورة 20/9/(1999

{ لواء شرطة متقاعد