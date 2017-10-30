من هو المسؤول عن قتل الشعب الكردي – ثامر مراد

حينما طالعتُ مقالة ألأستاذ – كوهر عوديش- المنشورة في جريدة الزمان بتاريخ 17-10-20177م شعرتُ منذ اللحظة ألأولى أن الكاتب يدافع بطريقة ناعمة عن مسعود البرزاني وعملية ألأنفصال – وإتخذ من قضية الشعب الكردي وسيلة ناعمة للوصول الى الهدف لأستمرارهِ في الحديث عن القضية الكردية.

كان واضحاً جداً أنه من دعاة ألأنفصال عن العراق بشكل واضح وصريح ولم يبد رغبة واحدة للحفاظ على وحدة العراق بكل مناطقه وفئاته وكأنه ينتمي الى دولة أخرى ليس لها علاقة بالعراق لا من قريب ولا من بعيد. الشعب الكردي ينتمي الى العراق من أقصاه الى أقصاه بلا منازع وتربطنا – شخصياً- مع أعداد كبيرة من الزملاء ألأكراد منذ الستينات حتى اللحظة علاقة طيبة جداً وعشنا سوية في المدرسة ألأبتدائية والثانوية والجامعة والخدمة العسكرية جنباً الى جنب كأحباء وأصدقاء وأشقاء. إن مجرد التفكير في إنفصال ألأكراد عن العراق يجعلني حزيناً جداً لدرجة الموت لأنني أشعر كأنهم سيبتعدون عنا وستنقطع علاقتنا مع بعض.

السيد مسعود هو وعائلته الشخص الوحيد المستفيد من كل خيرات ألأقليم وبلغت ثروته هو وأقربائه مبلغاً مهولاً وأغلب الشعب الكردي يعاني من الفاقة والحاجة الى كل شيء. كردستان أو شمال العراق سيبقى جزءا من العراق الواحد مهما حاول المنتفعون ألأنفصال عن المركز ألأم. ماذا سيحدث – لا سمح الله- لو حدثت معارك طاحنة بين المركز وشمال العراق أو ألأقليم؟ سيحترق كل شيء وسيتراجع العراق وألأقليم مئات السنين الى الوراء ناهيك عن المجازر الدموية التي ستحدث في كل مكان. اللهم إحفظ العراق من أقصاه الى أقصاه بكل طوائفه دون تفريق وأن يظل العراق بلداً واحداً موحداً بلا تفرقة – وكفى الله المؤمنين شر القتال.