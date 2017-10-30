تصرفات فردية تختصر الظاهرة – شامل حمدالله

لوسائل التواصل الاجتماعي دورها الرائد في التعرف على افراد ومجتمعات وامكانية التعرف على سلوكياتهم التي تسجلها غالبا كاميرات الهاتف الذكي الذي يكمل مسيرة التعريف عبر نسخ المصور ونشره ليكون مادة تأمل واحيانا كثيرة يكون مادة مضحكة تدور على موقف بذاته يحمل كوميديا شعبية.

ارسل لي صديقي فلاح الذهبي مادة لعساكر من الجيش تحزموا بعلم كردستان وهم يحاكون لطم النسوة في العزاء العراقي ويقول” كرستان جينه وما ليگناها”!

غالبا ما يقال انه لم يجر التأكد من مصدر المادة الفيلمية، لكن الواضح ان الكوميديا الفردية لاتعرف الحدود الدستورية والقانونية للفعل ولا ايضا محرمات في العمل قد تحظر على المنتسب او العسكري القيام بها، رغم ان الجهل بالقانون لا يعفي من تبعاته مواده الجزائية ان جرى مخالفتها.

مشاهدة المقطع القصير هذا تستخرج منه جملة معطيات، منها ان الفرد العراقي ولاسباب موضوعية وذاتية لا يعرف الكثير عن شركائه في الوطن، رغم انه يقلد طريقة الكردي بلفظ العربية وبسخرية، كذلك تبين لك المجاملات الاعلامية وانصاف ارباع الحقائق التي يتحدث بها المسؤول ليجمل جناحه ويهاجم جناح الخصم، دون ان يكلف نفسه عناء الارتقاء بمستويات موظفيه وعساكره ليكون سلوكهم موازيا لقدسية الملبس الذي هو شرف الوطن.

وانا اشاهد لطمية الكوميديا التي اداها ثلاثي اضواء الجيش انتابني شعور ان كثيرا من زعامات اليوم كانت لتفعل مثل هؤلاء الثلاثة لو وجدت رقصها بعيدا عن مراقبة الهاتف الذكي.