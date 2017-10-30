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ما قبل الحوار .. ما بعد إنتشار القوات الإتحادية – مازن صاحب

ينظر العراقيون وغيرهم من شعوب المنطقة نتائج الحوار بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان لإعادة انتشار القوات النظامي للجيش والشرطة الاتحادية في المعابر الحدودية والمناطق خارج الخط الأزرق لحدود محافظات إقليم كردستان سلميا لحق الدماء العراقية ولاسيما دماء البيشمركة، سواء استقال مسعود برزاني عن رئاســـــة الإقليم ام لا ، وهو الذي عصنت برأسه السياسي مخاطرة الاستفتاء على الانفصال ، فيما يجري الحديث عن نموذج اخر من المطالبة بهذا الانفصال لكن الوقائع على الأرض لابد وان تقول قولتها في إعادة انتشار حقيقي للقوات الاتحادية في إقليم كردستان ، يؤكد اعلوية الصلاحيات الدستورية للسلطات الاتحادية على سلطة الإقليم الإدارية .

هذا النوع من الحوار قائم على حافة حرب قديمة-جديدة بين البيشمركة وقضيتهم التي نجح الكرد في تسويقها على كونها قضية تقرير مصير، فانتهى تمددهم على حساب الاخرين في بقية المحافظات التي يجدون فيها مناطق لابد وان تشمل بالمادة 140 من الدستور لما يعرف بالمناطق المتنازع عليها.

وطوال سنوات من النزاع المسلح بين معارضة كردية مسلحة وحكومات عراقية متعددة، لم ينجح غير برنامج الحكم الذاتي، الذي منح الاكراد حقوقهم الثقافية فضلا عن امتيازات إدارية متنوعة، وهي حقوق لم يكن بقية أبناء القومية الكردية في الدول المجاورة للعراق يستطيعون المطالبة بها، وبعد عام 2003، كتب الدستور العراقي الذي تم الاستفتاء عليه تحت عنوان عريض للشراكة تطبيقا لشعار رفعه الاكراد في مؤتمر صلاح الدين عام 1993 ومضمونه (الفيدرالية للأكراد والديمقراطية للعراق) .

والسؤال: كيف يمكن تقليل اضرار الأخطار الكردية بالاستفـــــ­­­­­­تاء على الانفصال ؟

أولا: أي شراكة وطنية تؤسس على عقد اجتماعي دستوري يتطلب ان يفهم جميع الشركاء قولا وفعلا مضمون بناء وطن للجميع، وان الخيانة العظمى للدستور غير مقبولة تحت أي عنوان او مسمى حتى وان كان تقرير المصير، لان انعقاد هذه الشراكة في الاستفتاء على الدستور النافذ انهت هذا الحق بالشراكة ضمن وطن عنوانه معروف وحدود سيادته واضحة.

هذا الامر يحتاج الى فتح نوافذ من الحوار المجتمعي والاكاديمي العام بين المواطنين العراقيين في الإقليم وبقية المحافظات، دعوة سبق وان طرحت ما قبل الاستفتاء على هامش الخلافات مع السلطات الاتحادية، وتتطلب اليوم رعاية خاصة من رئاستي الجمهورية والوزراء فضلا عن الجامعات العراقية في بغداد وغيرها من المحافظات والجامعات في الإقليم، فهذا الحوار الشعبي، على الاختلاف من الإجراءات التي قامت بها الحكومة الاسبانية ضد نوازع الانفصال لإقليم كتالونيا .

ثانيا: مطالبة إقليم كردستان المتجددة بما عرف بالمناطق المتنازع عليها تختلف اليوم عما كانت عليه قبل الاستفتاء على الانفصال، لان بناء جسور الثقة بين الإقليم وبقية الشركاء لا يمكن ان تنهض من جديد الا بتأكيدات كردية قاطعة وراسخة بان تطبيق المادة 140 لا تعني مجددا العودة الى مبدأ الانفصال.

ثالثا : هناك عدة تعديلات مطلوبة على نص الدستور العراقي في بند الصلاحيات للأقاليم ، وأيضا في موضوع استثمار موارد الطاقة ، وانتشار القوات المسلحة الاتحادية ، فاذا كانت قوات البشمركة تعد من ضمن هذه القوات، فالأفضل ان تكون ضمن تشكيلات الجيش الاتحادي وليس بصيغتها الحالية كقوات تخصص رواتبها من الموازنة الاتحادية وتأتمر بأوامر رئاسة الإقليم.

كما لابد من إيجاد قواعد مشتركة لهذه القوات ليس في محافظات الإقليم الثلاث فقط بل إعادة انتشارها في بقية مناطق العراق ،وإعادة صياغة الدستور في هذه الموارد البشرية والاقتصادية ، بات من الأمور الملحة ما بعد استفتاء الانفصال.