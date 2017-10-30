بلدية طهران تتولى تنظيف كربلاء بعد إنتهاء المناسبة

ديالى تفتح منفذ المنذرية الحدودي أمام زائري الأربعينية

ديالى – سلام عبد الشمري

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي عن فتح منفذ المنذرية الحدودي مع ايران امام الزائرين اليوم الاثنين، مؤكدا انه سيكون بعد نشر القوة المكلفة بتأمين طريق الزائرين.

وقال التميمي في بيان، أمس ان (اجتماعا عقد في المحافظة مع وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة التنسيقية المشتركة لزيارة الاربعينية الفريق محمد بدر بحضور الملحق العسكري في السفارة الايرانية في بغداد مصطفى مراديان، اضافة الى جهات امنية في المحافظة المتمثلة بقيادة عمليات دجلة وشرطة المحافظة وقيادة الفرقة الخامسة وممثلي محور الحشد الشعبي في المحافظة), واضاف ان (المجتمعين ناقشوا التحديات الامنية والجهد الاستخباري الذي يواجه الزائرين وتأمين طريق الزائرين القادم من المحافظة والمؤدي الى بغداد).

دخول زائرين

مشيرا الى انه (تم الاتفاق على دخول الزائرين على شكل دفعات منتظمة تتلاءم مع امكانيات القطعات الامنية والجانب الاداري، وعدم دخول الزائرين مشاة، بل تنقلهم يكون من خلال العجلات). واوضح التميمي ان (القوة المكلفة بتأمين طريق الزائرين من منفذ المنذرية وصولا الى الحدود الادارية لمدينة بغداد، وانه تم تخصيص اليوم لعقد اجتماع اللجنة الامنية في المحافظة لاصدار قرار فتح المنفذ امام الزائرين). يذكر ان المحافظة تعقد اجتماعات مكثفة بخصوص دخول الزائرين الايرانيين الى المحافظة لتأدية زيارة الاربعينية في محافظة كربلاء حيث تم الاتفاق على دخول 300 الف زائر وتخصيص اكثر من 600 عجلة لنقلهم. فيما قررت شرطة محافظة بابل منع مرور المركبات الصغيرة بإتجاه كربلاء ابتداءاً من يوم غد الثلاثاء لمناسبة الزيارة واكد بيان امس ان (قيادة شرطة المحافظة قررت منع مرور المركبات الصغيرة بإتجاه كربلاء خلال تطبيق خطة زيارة الاربعين ابتداءً من يوم 10 صفر المصادف غد الثلاثاء).

ونـــــــــقل الــــبيان عن الناطق الرسمي بإسم القيادة العقيد الحقوقي عادل الحسيني، إن (قيادة شرطة المحافظة قررت، منــــع مـــــــــرور مركبات المواطنين الصغيرة بإتجاه كربلاء ابتداءً من يوم 10 صفر، بسبب وجود زخم مروري كبير في نقطة تفتيش أم الهوى الواقعة بين الحلة وكربلاء خلال قدوم الزائرين) ، وأضاف أن (القرار جاء بتوصيات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية ?لمحافظتي بابل وكربلاء ، ولحين إنتهاء مراسيم الزيارة)، مشيراً الى أن (قيادة الشرطة في المحافظة دعت المواطنين الى استخدام وسائل النقل العام).

وكانت قيادة شرطة بابل باشرت بتنفيذ، الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين بمشاركة جميع الاجهزة الامنية العاملة بالمحافظة.وعلى الصعيد نفسه أعلن مساعد شؤون الخدمات في بلدية طهران مجتبى يزداني، أن البلدية ستتولى تنظيف مدينتي كربلاء والنجف بعد انتهاء الزيارة . وقال يزداني، في تصريح امس إن (الفي من ملاكات البلدية سيقومون هذا العام وبعد مضي يومين من انتهاء مراسم الزيارة باداء هذه المهمة)، مشيرا الى أن (اخر الاجراءات التي قامت بها البلدية في الحدود العراقية والايرانية وايضا كربلاء والنجف).

ملاكات بلدية

واوضح يزداني أنه (في هذا المجال ووفقا للبرمجة فانه تم اتخاذ الاجراءات بشان تنظيف هاتين المدينتين وان المجموعة الاولى من ملاكات البلدية ستعود الى البلاد خلال الايام المقبلة ومن المقرر ايفاد المرحلة الثانية من الملاكات الى النجف وكربلاء واضاف أن (المجموعة الثانية من ملاكات البلدية والتي تبلغ الف شخص سيتم ايفادهم اليوم الاثنين 30 تشرين الاول ويبقون حتى يومين بعد الاربعينية في كربلاء).

ودعا محافظ كربلاء عقيل الطريحي الحكومة الاتحادية الى انشاء طريق جديد يربط المحافظة بالعاصمة بغداد لتهالك الطريق القديم، فيما اشار الى أن اكثر من 60 الف زائر خليجي سيصلون الى العراق لتأدية مراسيم زيارة الاربعين.وقال الطريحي في تصريح امس ان (على الحكومة الاتحادية ان تقوم بشق طريق جديد بين بغداد وكربلاء لتهالك الطريق القديم)، مشيرا الى أن (اكثر من 60 الف زائر خليجي سوف يصلون الى العراق لتأدية مراسيم زيارة الاربعين).

وأضاف أن (هناك مبادرة شعبية من وجهاء وناشطين المحافظة لانطلاق مشروع الزائر دولار وسوف يتم العمل بالمبادرة بعد الزيارة وذلك لعدم وجود الوقت الكافي والتنسيق لإطلاقها في هذه الوقت).