الإسكان يعيد بجهود إستثنائية تأهيل جامعة الموصل

أمانة بغداد تستكمل صيانة نفق التحرير

بغداد – داليا احمد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت أمانة بغداد عن قرب افتتاح نفق التحرير وسط العاصمة بغداد بعد إعادة تأهيله ، مشيرة الى إعادة الحياة لـ36 محلا تجارياً مغلقاً فيه.

وقال بيان للامانة تلقته (الزمان ) أمس ان (الملاكات الفنية والخدمية في دائرة بلدية مركز الرصافة أكملت مراحل متقدمة في اعادة صيانة وتأهيل نفق التحرير استعداداً لإعادة فتحه قريباً امام حركة المارة بالتزامن مع احتفالات يوم بغداد السنوي لأهميته إذ يقع قرب أهم المراكز التجارية في قلب العاصمة بغداد) وأضاف ان (الدائرة قامت بصيانة خطوط المجاري وحديقة النفق والحمامات والصحيات الى جانب صيانة الجدران المتضررة).

واشارالبيان الى ان الامانة اتفقت مع قيادة عمليات بغداد على اعادة فتح منفذين للنفق من اصل 6 منافذ والتعاون مع دائرة عقارات الامانة لإعلان 36 محلاً تجارياً كانت مغلقة لسنوات لإعادة افتتاحها من جديد).

وتابع البيان ان (الامانة نفذت مجموعة جديدة من الظليات على شارع المطار من اجل تغذية المشروع بالنباتات الموسمية والدائمية والزهور والشجيرات وان. دائرة بلدية المطار والمنطقة الخضراء تبلغ مســـــــاحة المزروعات فيها اكثر من 700 دونم وبطول 22 كيلو مترا يبدأ من نصب عباس بن فرناس وصولا الى صالة المسافرين اذ تم تسلم العمل فيها من قبل الدائرة البلدية بطريقة التنفيذ المباشر).

صيانة نافورات

واضاف البيان ان (اعمال الدائرة البلدية تتركز في ثلاثة محاور هي اعمال الزراعة التي تشمل قص الثيل وتعويض الاشجار والنخيل التالف والمكافحة والتسميد والإعمال الميكانيكية التي تتضمن اعمال صيانة النافورات ومنظومة الري المتمثلة بالمرشات وخطوط التقطير للمزروعات فضلا عن وجود سبعة عشر خزانا واعمال الانارة فالمشروع يحتوي على اعمدة انارة تبدأ من 65 سنتمرا وصولا الى 3 أمتار).

وتابع ان (الدائرة استحدثت اربع ظليات لتغذية المشروع بطول 50 متراً وعرض 12 متراً وإرتفاع 3 أمتار لإنتاج النباتات الموسمية والدائمية والزهوروالاقلام والشجيرات ومن المؤمل ان يصل عدد هذه الظليات الى عشر ظليات مستقبلاً). وتواصل الامانة تنفيذ حملاتها الخدمية للإرتقاء بواقع العاصمة بغداد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين. واضاف البيان ان (دائرة بلدية الصدر الثانية نفذت حملة واسعة ضمن منطقة حي جميلة التجاري والمحلات السكنية المحيطة بها شملت الاعمال رفع كميات من الأنقاض والنفايات وغسل وتنظيف الشوارع وتوزيع أكياس جمع النفايات للحد من الانتشار العشوائي لها في الساحات والأماكن العامة). واوضح ان (قسم المجاري وضمن إستعداداته لموسم الشتاء قام بحملة واسعة لتنظيف وتسليك خطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في عموم المناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية وان قسم الطرق قام بترقيع عدد من المقاطع المتضررة وصيانة القالب الجانبي لعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية في حين واصل قسم الزراعة إدامة الحدائق والمتنزهات وتهيئة عدد من الفضاءات المتروكة لزراعتها خلال الموسم الزراعي الخريفي فضلا عن ازالة عدد من التجاوزات المتمثلة باللوحات الاعلانية المنصوبة تجاوزا وعدد من الاكشاك وعربات الباعة الجوالين وتوجيه عدد من الانذارات لأصحاب المولدات الاهلية بضرورة ازالة تجاوزاتهم). من جهة اخرى اكدت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع اوسي ان الملاكات الفنية والهندسية في الشركات والدوائر التابعة للوزارة العاملة في مدينة الموصل ومنها بلدية الموصل تبذل جهودا استثنائية لاعادة تأهيل المرافق العلمية في جامعة الموصل لتمكين الطلبة من العودة لمقاعدهم الدراسية.

اعادة طلبة

وقالت اوسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة وبهدف اعادة الطلبة لمقاعدهم الدراسية ومواصلة مسيرتهم العلمية باشرت من خلال بلدية الموصل التابعة للوزارة بحملة كبرى لتنظيف وازالة الانقاض والمخلفات الحربية من الحرم الجامعي لجامعة الموصل والاقسام الداخلية للطلبة والتي تقـدر بحوالي 2000 طن). مشيرة الى ان (الحملة تشمل ازالة عدد من المباني المدمرة بشكل كامل في كليتي الادارة والاقتصاد وعلوم الحاسبات), واضافت ان (طلبة جامعة الموصل تعرضوا لمعاناة كبيرة خلال السنوات الثلاث التي تبعت سيطرت عصابات داعش على الموصل لذلك فان جهودنا تنصب على اعادة الاستقرار للطلبة من خلال اعادة تأهيل كلياتهم واقسامهم الداخلية التي تضررت بفعل التخريب الذي مارسته عصابات داعش الاجرامية). مشيرة الى ان (الحملة ستستمر لمده اسبوعين لاجل خلق اجواء مناسبة للطلبة وانجاح المسيرة التعليمية في جامعة الموصل).

مجمع ثان

وتابع ان (هذه الحملة تعد الثانية بعد الحملة التي تم تنفيذها في المجمع الثاني الذي يضم كليات الفنون الجميلة والقانون والسياسة وكلية الموصل الاساسية). واعلنت الوزارة عن استمرار اعمالها في اعادة اعمار وتطوير جسرتكريت – العلم في محافظة صلاح الدين وهو من المشاريع الممولة من قرض البنك الدولي الطارئ لأعادة اعمار المناطق المحررة . واوضح البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة الفاو الهندسية العامة وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة تواصلان اعمالهما في تنفيذ اعمار وتأهيل جسر تكريت – العلم في محافظة صلاح الدين). واضاف ان (الأعمال الحالية شملت الأعمال الترابية على طول الطريق البديل في الجزرة الوسطية لنهر دجلة باتجاه مدينة العلم فضلاً عن أعمال تأهيل الجسر الحديدي وتنفيذ العبرة المؤقتة للجزء المتضرر لغرض المباشرة بأعمال الجسر الرئيسي). يذكر ان الوزارة تواصل اعمال اعادة اعمار وتأهيل الجسور المدمرة جراء العمليات الارهابية والعسكرية في المناطق المحررة من اجل انجازها وبالسرعة الممكنة ووفق المواصفات الفنية المطلوبة.