رئيس جمعية مصنّعي السمنت يدعو إلى دعم المحلي ومنع الإستيراد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

طالب رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق ناصر ادريس المدني الحكومة ووزارة التجارة والشركة العامة للمعارض بعدم مشاركة شركات السمنت الاجنبي في المعارض التي تقام في البلد .مشيرا الى مشاركة اربع شركات سمنت سعودية وايرانية في المعرض بغداد الدولي الذي اختتمت فعالياته امس الاثنين.

خرق قرار

وقال المدني في بيان تلقته (الزمان) امس ان مشاركة هذه الشركات محاولة لخرق قرار مجلس الوزراء المرقم 409 القاضي بمنع استيراد السمنت والمنفذ منذ بداية العام الماضي والذي وفر اكثر مليار دولار لموازنة للدولة خلال فترة تطبيقه حيث كانت تهدر 600 مليون دولار سنويا في استيراد الاسمنت من الخارج). واضاف أن (قدرة و امكانية معامل السمنت في العـــــراق والبالغ عددها 26 معملاً بقطاعيها العام والخاص يسد حاجة البلد من السمنت باجود وانسب الاسعار حتى بعد انطلاق اعمال اعاده اعمار المناطق المحررة). واوضح المدني ان (السوق العراقية منذ تنفيذ القرار الى اليوم لم تشهد اي شح من مادة السمنت واي ارتفاع يذكر بالاسعار على العكس من ذلك شهدت اسعار السمنت انخفاضا ملحوظا لم تصل اليه منذ عام 2003).

وكشف المدني عن (وجود كثير من خطوط الانتاج في معامل السمنت معطلة لعدم الحاجة لها بالوقت الحاضر وستستأنف هذه الخطوط الانتاج حين الحاجة لها فلا حاجة للبلد لاي كيس سمنت من خارج البلد مهما كانت الحاجة ومهما كانت الظروف لوجود طاقات انتاجية معطلة ووجود مشاريع معامل اسمنت في طريقها للانتاج). وابدى معاون مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية سرمد طه سعيد دعمه وتعاونه مع الصناعة المحلية مشددا على انه يعمل برفع مقترح لمجلس ادارة شركة المعارض بمنع مشاركة شركات السمنت الاجنبي في المعارض العراقية).

توجهات حكومية

ونقل البيان عن سعيد قوله ان (ما حققته صناعة السمنت المحلي تستحق كل الدعم من الجميع لتحقيق توجهات الحكومة بتنويع مصادر الدخل القومي من خلال النهوض بالصناعة الوطنية وتجربة السمنت وماحققته بداية لتحقيق هذا التوجه).

واشار البيان الى ان ( صناعة السمنت في العراق تعد من اعرق الصناعات المحلية والاقليمية وبتاريخ يمتد لاكثر من ثمانين عاما و تتمتع هذه الصناعة بجودة موادها الاولية وخبرة الكوادر العاملة فيها، اضافة الى ان البلد يحتوي على وفرة احتياطية كبيرة لموادها الاولية (حجر الكلس وغيره) ومستلزمات تشغيلها من وقود (النفط الاسود).

وقد حققت هذه الصناعة دون الصناعات الاخرى الاكتفاء الذاتي للبلد من السمنت منذ بداية العام الماضي وباسعار مناسبه وبجودة عالية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد السمنت اواخر عام 2015).