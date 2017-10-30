لرئيس الوزراء ممارسة صلاحياته في أربيل – طارق حرب

ماحصل في اربيل يوم 2017/10/29 في برلمان اقليم كردستان من هجوم على البرلمان واعتداء على النواب واعتداء على الصحفيين وللرسالة الموجهة من السيد برزاني وكلمته التي تمت اذاعتها بعد هذه الاحداث بحيث لم يتطرق اطلاقا الى ماحصل داخل البرلمان وخارجه وذكره بعض الالفاظ التي تبتعد عما يمكن انتظاره من شخصية بهذه المسؤولية وما قرره البرلمان الكردستاني من اناطة صلاحيات رئيس الاقليم بجهات اخرى كرئيس وزراء الاقليم وسلطتيه التشريعية والقضائية وحيث ان مجمل الظروف في كردستان تنادي بإيقاف الاضطراب الحاصل ولاحتمال حصول تطورات اخرى لا تحمد عقباها بالنسبة للاقليم وللعراق ككل لا سيما وانه لم تبق إلا ساعات على انتهاء ولاية السيد برزاني كرئيس للاقليم فان الموضوع يتطلب من الحكومة الاتحادية ممارسة سلطاتها واختصاصاتها الدستورية سواء بالنسبة لرئيس الوزراء طبقا لصلاحياته الواردة في المادة (78) من الدستور والتي عدته المسؤول التنفيذي المباشر عن الدولة باجمعها بما فيها الاقليم والذي يدخل تحت مصطلح الدولة الوارد في المادة الدستورية المذكورة والامر ذاته يقال عند صلاحية مجلس الوزراء الواردة في المادة (80) من الدستور والتي قررت ان مجلس الوزراء يملك صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة وكذلك صلاحيات مجلس النواب الدستورية التشريعية والتنفيذية لتجاوز هذه الازمة التي يمر بها اقليم كردستان والتي قد تؤدي الى نتائج غير محمودة وللحفاظ على ارواح شعب اقليم كردستان وامواله والمنشآت الحكومية والاموال العامة ذلك ان اموال الاقليم هي اموال للدولة والحكومة الاتحادية مسؤولة مسؤولية دستورية وقانونية عن كل ما موجود في الاقليم اذ ان ما مقرر بالدستور لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس النواب هي واجبات ومسؤوليات لا بد ان تتولاها هذه الجهات وتقوم بها وتنفذها للظروف والاحوال التي يمر بها الاقليم ويجب ان يكون تحرك الجهات الاتحادية سريعا وناجزا خشية ان يتطور الموضوع الى ما لا يمكن تداركه او الوقوف بوجهه .