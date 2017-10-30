التعاون الإسلامي ينفّذ ستراتيجية لتعزيز الحوار والتسامح

الوقف السني يدعو أئمة ديالى إلى تبني خطاب معتدل يعتمد الوسطية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم أئمة وشيوخ محافظة ديالى الى تبني خطاب معتدل يعتمد الوسطية والاعتدال بين ابناء الشعب ،فيما تناقشت منظمة التعاون الإسلامي في السعودية إجراءات إطلاق جائزتها الإعلامية لتعزيز الحوار والتسامح. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هميم التقى عددا من ائمة وشيوخ المحافظة وبحث معهم المعوقات التي توجه عملهم)، واعدا بـ (تذليلها باسرع ما يمكن من خلال ايجاد حلول مناسبة لمعالجتها)، واكد هميم ان (المساجد لله ليست لفكر ولا لمذهب)، مشّددا على (ضرورة ان يتبنى إمام وخطيب المسجد الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو للوسطية والاعتدال والوحدة بين أبناء الشعب الواحد). من جهة اخرى قررت اللجنة العلمية تمديد موعد تسلّم بحوث مؤتمرقروض المال بين الأخذ بالعزيمة والنظر في المآل في جلستها الثانية استعدادا للمؤتمر العلمي السنوي الثاني. وقال البيان ان (اللجنة العلمية للمؤتمر قررت تمديد موعد تسلم البحوث الى نهاية الشهر الجاري كما جرى خلال الاجتماع بحث مقررات المؤتمر وسبل انجاحه واستعراض البحوث المقدمة ومناقشة رأي الفقهاء بشأن القروض). فيما عقد المجلس العلمي العراقي جلسته لاختبار المتقدمات لوظيفة المرشدات الدينيّات البالغ عددهن 40 مختبرة في مجمع السبع أبكار ببغداد .

احكام تلاوة

واوضح البيان ان ( الاختبار تضمن العديد من الأسئلة في الأحكام والتلاوة والفقه وعلوم القرآن واللغة العربية حيث حضر الاختبار مدير عام دائرة المؤسسات الدينية والخيرية قتيبة عماش بهدف الوقوف على احتياجات المجلس والمختبر وتوفيرها على وجه السرعة). من جهته اشاد عضو المجلس العلمي عبد الله الحديثي بـ(دور الديوان البارز في الاهتمام بشريحة النساء وتثقيفهن وإعطائهن إثبات الأهلية وذلك بعد ان تجتاز الاختبار الشفهي والتحريري تكون قادرة على قيادة قوافل الحج والعمرة وإعطاء الدروس وتعليم النساء الأخريات في الجوامع كافة لتعليمهن الفقه الإسلامي الصحيح). كما أقامت شعبة المجلس العلمي الفرعي في المنطقة الجنوبية الاختبار الشفهي للمرشدات وكذلك اجراء الاختبار الشفهي للإمام والخطيب. على صعيد اخر بحث مدير اوقاف الفرات الاوسط مؤيد عبد الجبار الجنابي مع عضو مجلس محافظة بابل مها الجنابي سبل التعاون المشترك بين عمل لجنة الخدمات لمناطق شمال المحافظة . واشار البيان الى ان (الجانبين بحثا سبل التعاون المشترك بين عمل لجنة الخدمات لمناطق شمال المحافظة والمديرية)، واشادت الجنابي (بالدور الايجابي الذي تقوم به المديرية عن طريق المساجد والجوامع التابعة لها في هذا المجال لتقديم افضل الخدمات للمواطن في المحافظة)، وتابع البيان ان (وفدا من المديرية زار مكتب أمين عام تيار الحكمة الوطني في المحافظة النائب سالم المسلماوي لمناقشة مواضيع تتعلق بنبذ الطائفية ونشر مبادئ التسامح والاخوة)، لافتا الى ان (النائب عن كتلة الأحرار علي جبار شويليه زار المديرية وجرى خلال لقائه بمعاون المدير عمر خضر الجنابي مناقشة بعض الأمور الإدارية التي تخص عمل المديرية وبحث سبل التعاون المشترك). قام وفد من دائرة المؤسسات الدينية والخيرية برئاسة معاون مدير عام عباس حرير مريس بزيارة الى ملاحظية أوقاف محافظة ذي قار للاطلاع على المساجد التابعة لها.

وقال البيان ان (الزيارة تضمنت الاطلاع على واقع الملاحظية والمساجد التابعة لها حيث قام الوفد بزيارة عدد من المساجد الأثرية القديمة منها فالح باشا الكبير الذي يعد أكبرواقدم جامع في المنطقة الجنوبية وفالح باشا الصغير و النجادة في منطقة النجادة التي تعد من أقدم المناطق في قضاء سوق الشيوخ). على صعيد اخر تناقش منظمة التعاون الإسلامي في السعودية إجراءات إطلاق جائزتها الإعلامية لتعزيز الحوار والتسامح. وقالت مديرة إدارة الإعلام في المنظمة مها مصطفى عقيل في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الاجتماع المرتقب سيناقش شروط وإجراءات إطلاق الجائزة التي أطلقها رئيس السنغال ماكي صال بصفته رئيسا للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية كومياك وأقرتها الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقدة في جدة)، مشيرة الى ان (الجائزة تأتي ضمن تنفيذ ستراتيجية المنظمة لمكافحة الإسلاموفوبيا).

دول اعضاء

واوضحت عقيل ان (الدول الأعضاء في المنظمة أعربت عن قلقها إزاء تنامي التعصب ضد الإسلام والمسلمين في الغرب وفي مناطق أخرى في العالم)، لافتة الى ان (هذا التعصب يتغذى بشكل كبير على الصور النمطية التي تنشرها تقارير وسائل الإعلام والكتابات والمقالات والمقابلات والتعليقات والافتتاحيات وغيرها من الألوان الصحافية وتنقلها بنوع من التواطؤ ولاسيما الاعلام المرئي والمسموع في الغرب بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي)، داعيا الى (مكافحة تلك الحملات التي تستهدف تشويه الإسلام عمدا)، واضافت ان (المنظمة تسعى من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة إلىى توضيح للعالم أن الإسلام هو دين السلام والتسامح).