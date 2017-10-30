ميسان تناقش الحراثة عن طريق تسوية الأرض ليزرياً

ذي قار: شح المياه وراء تخفيض الخطة الزراعية الشتوية

ذي قار – باسم الركابي

كشف النائب الأول لمحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا بالمحافظة عادل الدخيلي عن تسبب شح المياه بتخفيض 20 بالمئة من الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي ، وفقاً لتوصيات اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية . وقال الدخيلي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (تخفيض نسبة الزراعة لجميع المحاصيل والخضر الشتوية بعد توزيعها على الأنهار والجداول الأروائية لمختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة وان نسب التخفيض من محصول الحنطة فاقت ألـ 9 بالمئة فيما بلغت نسبة تخفيض محصول الشعير نحو 34 بالمئة).

محصلة نهائية

واضاف (أما نسبة التخفيض من المحاصيل والخضر المتنوعة فبلغت 79 بالمئة ، والمحصلة النهائية لنسبة التخفيض الكلي بلغت قرابة ألـ 20 بالمئة واوضح الدخيلي أن (المساحة المفترضة لزراعة الحنطة بلغت 263080 دونما، والشعير 87931 أما المحاصيل المتنوعة فكانت بمساحة 5030 وبذلك يكون إجمالي المساحات المزروعة306041)، مطالبا (بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتطبيق الخطة الزراعية الشتوية المقرّة دون أي مساس بنسبها وتوفير طرائق الإرواء ضمن المساحات المرويّة وتعهد وزارة الموارد المائية بإكمالها من الخزين المائي المتحقق والحفاظ على الحصة المائية للمحافظة دون أي تجاوز عليها . وتسبب الإهمال الحكومي في ملف توفير المياه في محافظة في تصحر الأراضي الزراعية بالمحافظة، بسبب شح المياه. وقال بيان سابق ان (أكثر من اربعة الاف دونم في المحافظة مهددة بالتصحر والتضمر وان هذا التصحر نتيجة لشح المياه الذي يرافق المواسم الزراعية في كل عام، بحسب فلاحي المحافظة الذين هددوا بالتظاهر في حال عدم زيادة الحصة المائية لمزارعهم)، واوضح البيان ان (انقطاع المياه تسبب بخسائر مادية كبيرة للفلاحين في العديد من قرى التابعة للمحافظة فضلا عن خسائر الثروة الحيوانية التي تعد مع المحاصيل الزراعية، ومن ركائز الاقتصاد المحلي للمحافظة. فيما اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري أمس الاحد عن تخصيص جزء من اموال البترودولار لتمويل مشاريع خدمية تدخل ضمن خطة المحافظة لمعالجة شح الماء، في وقت كشفت فيه محافظة بابل عن توقف العمل بمشروع مجاري الحلة الكبير بسبب شح السيولة النقدية.وكان المحافظ يحيى الناصري اعلن في بيان سابق ان (دائرة الماء من الدوائر الخدمية المهمة التي يتطلب عملها المزيد من الدعم، وقد خصصت ادارة المحافظة جزءا من اموال البترو دولار لتمويل مشاريعها التي تدخل ضمن خطة معالجة شح المياه وان حاجة دائرة الماء الى التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وتوفير رواتب عمال الاجور)، واضاف ان (عمل دائرة الماء يتطلب اعداد خارطة متكاملة لشبكات الماء المطلوب تنفيذها للقضاء على شح المياه، وان ادارة المحافظة بصدد اعداد خطة استراتيجية تتضمن الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مشاريع الماء لغرض طرحها على اللجنة الخاصة المكلفة من مجلس الوزراء بالنظر في هذه المشاريع)، مؤكدا ان (ادارة المحافظة عازمة على توفير الماء الصالح للشرب والقضاء على الشح بالتعاون مع دائرة الماء والوزارات واللجان المعنية).

الى ذلك شاركت وزارة الزراعة بعملية النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد خلال حضورها حلقة نقاشية اقامها مجلس الاعمال الوطني بالتعاون مع المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي شارك في حلقة نقاشية اقامها مجلس ألاعمال الوطني العراقي بالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي لمناقشة النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد بحضور عدد غفير من ممثلي الوزارات والشخصيات الاكاديمية والمهنية ورجال الاعمال حيث اشار الى البرامج العلمية التي تنتهجها الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنها البرنامج الوطني لتنمية الحنطة والبرامج البحثية فضلاً عن توفير بذور الرتب العليا كذلك تفعيل البرامج الوقائية حيث استطاعت الوزارة ولاول مرة القضاء وبشكل جيد على افة الدوباس والاستمرار بمكافحة الافات الزراعية الاخرى)، واضاف ان (الخطط والبرامج الستراتيجية للوزارة في مجال الثروة الحيوانية ومنها التلقيح الاصطناعي في تربية وإنتاج الاسماك واعتماد طريقة الاقفاص العائمة).

نقل نتائج

مؤكدا (دعم الجهد الارشادي وتعميم ونقل نتائج البحوث والدراسات الزراعية الى الواقع الزراعي الميداني). وعلى صعيد اخراستقبل جناح الوزارة المشارك في الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي العديد من المنظمات الانسانية والخيرية ومنها مؤسسة الامل لرعاية الايتام، وتم تقديم الهدايا للأطفال الايتام كما شهد الجناح توافد العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية فضلا عن مجاميع كثيرة من الزائرين. وتابع البيان ان (الجناح امتاز بمعروضاته المتنوعة ما بين المنتجات والمعدات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني التي تبنتها الوزارة لغرض دفع عملية القطاع الزراعي حيث يواصل الجناح استقبال الزائرين والمستثمرين المحليين والعرب والاجانب وعرض انشطته الزراعية على ارض معرض بغداد الدولي للدورة 44 ولليوم)،واضاف ان (أروقة الجناح تشهد تبادلا للافكار والمعلومات بشأن التقانات الحديثة والمواضيع العلمية وسبل تطوير القطاع الزراعي في العراق من قبل المسؤولين والمستثمرين ورجال الاعمال فضلا عن مناقشة الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وانشاء المشاريع الزراعية المختلفة للاسهام بحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني).موضحا ان (المنتجات والمستلزمات الزراعية التي يعرضها الجناح والشركات المشاركة والتنمية المستمرة التي تقوم بها الوزارة للقطاع الزراعي تحظى باهتمام واشادة الزائرين والمسؤولين والمستثمرين.

جناح الوزارة

واضاف ان (جناح الوزارة سيواصل تقديم فعالياته وانشطته المميزة للزائرين فضلا عن استقبال طلبات المواطنين والمستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي).

وتابع البيان ان المنتجات الزراعية المختلفة نالت أعجاب الشخصيات الرسمية و المهنية التي زارت جناح الوزارة حيث أكدوا تميز المنتج الزراعي المحلي مقارنة بالمستورد . وعلى صعيد اخر ثمنت مديرية زراعة محافظة بابل عمل ملاكاتها المتخصصة في تفعيل السيطرات ومتابعة المكاتب الزراعية وتفعيل قانون الحجر الزراعي بغية منع دخول وتداول المنتجات الزراعية المصابة بالآفات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري ، فيما ناقشت مديرية زراعة محافظة ميسان فوائد الحراثة عن طريق تسوية الأرض ليزريا من حيث دقتها ودورها في تقليل الجهد وزيادة الغلة الإنتاجية وتقليل هدر المياه .وتابع البيان ان مديرية زراعة محافظة ديالى نفذت مشاهدة حقلية بشأن أفضل الطرق لزراعة محصول الرقي ، فيما عقد قسم الإرشاد الزراعي للمديرية ذاتها محاضرة مركزية بشأن طرق إعداد الخرائط البيئية .