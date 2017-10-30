وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان – سامي الزبيدي

مواقف العراق في مساعدة أشقائه العرب خصوصاً في محنهم معروفة ويشهد له العرب أنفسهم قبل غيرهم ويشهد لها التاريخ ولم تقتصر هذه المواقف على حقبة زمنية محددة أو حكومة عراقية بعينها فهي تشمل جميع الحكومات وعلى مر العقود الماضية فمواقف العراق في حروب فلسطين أعوام 1948 و 1967 و 1973 ومساعدته لأشقائه الفلسطينيين والأردنيين والسوريين والمصريين عسكريا ومادياً يعرفها القاصي والداني وشعب الجزائر يتذكر مواقف الزعيم عبد الكريم قاسم من ثورته الشعبية وتقديم الدعم المالي والتسليحي لثوار الجزائر حتى انتصار الثورة ولم تقتصر مساعدة العراق لأشقائه العرب في الحروب فقط فالعراق كان له دور كبير في مساعدة المملكة العربية السعودية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي سياسياً ودبلوماسياً ومساعدة المملكة الأردنية الهاشمية واليمن والسودان في العديد من المجالات ومساعداته لدول الخليج العربي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وبالذات دولة الإمارات العربية المتحدة في بدايات تأسيسها حيث قدم العديد من المساعدات المالية والاهم من ذلك مشاركة السياسيين العراقيين والقانونيين في كتابة قانون الاتحاد الذي لازالت الإمارات تعمل به كما شغل العديد من الخبراء العراقيين مناصب وزارية ومثلوا الإمارات في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالإضافة الى مناصب المستشارين والسيد عدنان الباججي خير مثال على ذلك حيث عمل وزيراً وممثلاً لدولة الإمارات المتحدة في الأمم المتحدة ومع كل مواقف العراق المشهودة ومساعداته السخية لأشقائه العرب لكن وللأسف الشديد فان مواقف الأشقاء العرب تجاه العراق لم تكن بمستوى مواقفه ومساعداته بل وفي أحيان كثيرة كانت مواقفهم تتسم بالجحود ونكران الجميل والمؤامرات وحتى العداء والاعتداء والله تعالى يقول في كتابه لكريم (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وكان المفروض بالأشقاء العرب مجازاة العراق بالإحسان مقابل إحسانه لهم لا أن يقابلوا الإحسان بالإساءة والاعتداء كما حصل في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 حيث فتحت دول الخليج العربي أجواءها وأراضيها ومياهها للقوات الغازية لتدمر العراق وشعبه ، وقبلها خلال الحرب الإيرانية العراقية حيث وقفت العديد من الدول العربية مع إيران وليس على الحياد حتى ، ولا نريد ان نثير الى أحداث غزو الكويت والقرارات الأممية الجائرة بحق شعب العراق وموقف الأشقاء العرب منها وكيف ضيقوا الخناق على الشعب العراقي لا على النظام ،سقت هذه الأحداث لأصل الى موقف بعض الدول الخليجية العربية غير المسبوقة وغير المسؤولة من أزمة استفتاء إقليم كردستان فقد وقفت بعض الدول الخليجية في العلن ضد تقسيم العراق و في الخفاء مع الانفصاليين الأكراد لتشجعهم على مؤامرة تقسيم العراق تنفيذا لمشروع إسرائيلي خطير مدعوم من دول غربية مؤثرة بدلا من وقوفهم مع حكومة وشعب العراق واستنكارهم لهذا العمل الانفصالي الذي يهدد وحدة العراق أرضا وشعباً في هذا الظرف العصيب حيث يتصدى العراق لداعش التي لا زالت تحتل بعض المدن العراقية وتشكل تهديدا لأمنه وسيادته ، فقد أشارت تقارير موثوقة الى وقوف دول عربية خليجية مع مسعود البارزاني في مسعاه الانفصالي وقدمت له الدعم المالي واللوجستي ومولت مالياً عملية استفتاء الانفصال بالإضافة الى الدعم الإعلامي الكبير حتى وصل الأمر بأحد أمراء دولة خليجية بأن يهنئ الأكراد بالاستقلال حتى قبل إعلان نتائج الاستفتاء وكان العراق دولة محتلة لشمال العراق، فلمصلحة من تقف هذه الدول هذا الموقف العدائي من العراق وشعبه هذا الموقف الذي يشكل تهديداً لأمن ووحدة وسيادة العراق؟ ألا يكفيهم ما قدموه من مساعدات كبيرة وتسهيلات لأمريكا في عزوها البربري للعراق عام 2003 ؟ و ما قدموه من مساعدات مالية وتسليحية كبيرة للعصابات الإجرامية المتطرفة وللدول الغربية لتدمير سوريا وليبيا واليمن ؟ ولماذا يقف بعض الحكام والمسؤولين العرب هذه المواقف العدائية والتقسيمية التي لا تهدد وحدة العراق حسب بل يمتد تأثيرها لو نجحت لا سمح الله الى العديد من الدول العربية ودول الجوار وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي ؟

والى متى يبقى بعض القادة العرب يعملون لخدمة الأجنبي خصوصاً إسرائيل وأمريكا ؟

ولماذا يقوموا بصرف مليارات الدولارات شهرياً لقتل إخوانهم العرب وتدمير بلدانهم وتهديد أمنهم وسيادتهم ووحدة أراضيهم ؟ ولماذا لم يصرفوا هذه المليارات لمساعدة أشقائهم العرب المحتاجين بدلا من صرفها لقتلهم وتدمير شعوبهم و بلدانهم ؟

هل هذه شيمة العربي وصفات المسلم ؟ فليتذكر أشقاؤنا العرب مواقف العراق المشهودة في مساعداته لهم ونصرة قضاياهم خلال عقود خلت قبل أن يساعدوا الانفصاليين والعملاء الذين يريدون تقسيم العراق ودول عربية أخرى الى دويلات قومية وطائفية لتحقيق أهداف أعداء العراق والأمة العربية وليتذكروا قوله تعالى في كتابه الكريم (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) وليعملوا بكتاب الله وبشريعة نبيه خصوصاً فيما يخص نصرة الشقيق والجار ونصرة المسلمين جميعاً والعمل من أجل وحدة العرب والمسلمين و تكاتفهم وتعاونهم وتآزرهم .