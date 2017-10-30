التجارة: معرض بغداد الدولي حقق أهدافه ويعد علامة إيجابية

تنظيم جائزة الدورة للسنة الأولى لتكريم الفعاليات الإعلامية

بغداد – شيماء عادل

اعلنت وزارة التجارة عن قيام معرض بغداد الدولي وللسنة الاولى بتنظيم جائزة معرض بغداد الدولي للاعلام لتكريم الاسهامات المميزة للصحفيين والاعلاميين الذين ينقلون فعاليات هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي العراقي المهم. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (الجائزة تستقبل مشاركات الصحفيين من خلال فئات عدة وهي التقرير التلفزيزني والتقرير الاذاعي والتحقيق الصحفي والخبر الصحفي والصحافة للرسم الكاريكاتيري والعامود الصحفي اضافة الى جائزة افضل صورة).

نيل جوائز

واضاف انه (يحق لكل صحفي عراقي يعمل في احدى القنوات او الاذاعات او الصحف او المجلات المطبوعة أو الالكترونية اليومية او الاسبوعية او وكالات الانباء التي تصدر او توزع في العراق يكون عمله عن تغطية المعرض التقدم بأعمال لنيل احدى الجوائز وان على المرشحين ان يقدموا عملا واحدا ولا يجوز التقدم لاكثر من فئة). فيما اكد الوزير وكالة سلمان الجميلي نجاح فعاليات الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي بعد ان حققت اهدافها في استقطاب نحو 18 دولة واكثر من 688 شركة في قطاعات صناعية وتجارية وزراعية واتصالات تمثل القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي. وقال الجميلي في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال تجواله في اجنحة المعرض ان (اتحقق على ارض المعرض من تدفق جماهيري واسع لم تشهده الدورات السابقة كان العلامة الايجابية الفارقة التي شكلت انعطافة مهمة في نجاح فعالياته التي شهدت تطورا نوعيا وكميا وتلاحما من جميع القطاعات الرسمية والشعبية الامر الذي يعطي هذه الدورة الاهمية التي يستحقها فضلا عما تحقق من نتائج على مستوى الحورات واللقاءات والشراكات التي حصلت سواء على مستوى الدول او على مستوى القطاع الخاص الذي شهد هو الاخر حراكا كبيرا ستظهر نتائجه بشكل جلي قريبا من خــــــلال مشاريع استثمارية كبيرة تؤطر هذا الحراك).

واضاف ان (الدورة الحالية شهدت مشاركة السعودية لاول مرة منذ 27 عاما وكانت متميزة من حيث عدد الشركات ونوعيتها فضلا عن التفاعل اليومي الذي اظهره العراقيون مع فعاليات الجناح والتي كانت محط ثناء وتقدير الاشقاء السعودين الذين وجدوا في بغداد كل المحبة والتقدير والامل بان تتجه العلاقات بين البلدين الشقيقيين الى مديات اوسع واشمل ومزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل مجلس التنسيق الذي شكل بين البلدين وهو محطة انطلاق جديدة تهدف الى تطوير العلاقات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي)،

واشار الجميلي الى (مشاركات دول اخرى مثل ايران ومصر وسوريا والمانيا واليابان وتونس فضلا عن مشاركة واسعة من كافة المؤسسات الرسمية والوزارات والهيئات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني التي تفاعلت جميعها لانجاح فعاليات الدورة وكانت سمتها التعاون المشترك وارسال رسائل عدة الى العالم بان العراق بخير ولاعب اقتصادي مهم قادر على احتواء كبريات الشركات العالمية ورجال الاعمال وهو مقبل على حركة اقتصادية وعمرانية من اجل تأهيل واعمار مدنه التي تحررت من ارهاب داعش فضلا عن الاستثمار في مشاريع مختلفة في كافة محافظاته). وتابع البيان ان (فعاليات المعرض الذي افتتحت في الحادي والعشرين من هذا الشهر وتنتهي اليوم الثلاثين منه شهدت فعاليات ومهرجانات علمية وثقافية فضلا عن التوقيع على شراكات ومشاريع استثمارية كذلك اقامة حلقات نقاشية وندوات في مواضيع تتعلق بالاتصالات وعلوم التكنولوجيا).

فعاليات يومية

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد حنون لـ (الزمان) امس ان (الوزارة واصلت على مدى عشرة ايام متتالية المعرض فعاليالته اليومية حيث بدأ المعرض بمشاركة 18 دولة و688 شركة عالمية المعرض هذا العام حقق تطورا كبيرا ونوعيا وكميا من خلال الشركات المساهمة واعدادها اضافة الى تفاعل جماهيري كبير حيث تدفق على المعرض اكثر من مليون مواطن يوميا من خلال تدقيق بالاسماء عن طريق كوبونات خاصة عند دخولهم وخروجهم فضلا عن ان المعرض شهد شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص الدولي وحقق تقدما كبيرا في مجال دعم الاستثمارات وحضور الشركات الاستثمارية وماتحقق في المشاركة السعودية وبمشاركة 66 شركة والتي بدأ بالدخول في الاسواق العراقية ونؤكد ان المعرض سيكون اكثر توسعا بعد المشاركات الواسعة للشركات والدعم التي تقدمها شركة المعارض العراقية).

دخول بضائع

وقال نائب رئيس مجلس اعمال العراقي الاوكراني قاسم عسكر الربيعي لـ(الزمان) امس ان (المجلس يقوم بالتعامل مع اوكرانيا ودخول البضائع المنافسة للبضائع التركية او السورية وباسعار مناسبة جدا حيث ان المعرض في الايام الماضية كان فرصة اقتصادية استثمارية كبيرة لاوكرانيا حيث تمكنا ولاول مرة من ادخال المنتجات والاوكرانية من دون اي وسيط من المعمل الى ميناء ام قصر وذات نوعيات جيدة تستخدمها اوربا الغربية حيث نمتلك مجموعة وكالات وتم اجراء اجتماع وارسال دعوات الى اكثر من 150 شركة وتم دعوتهم للمشاركة بالمعرض عدد كبير منهم لبت الدعوى وهذه الشركات مختلفة بالمواد الغذائية والمحولات الذكية وصناعة ابواب خشبية اضافة الى شركات اخرى).

مشيرا الى ان (الشركات الاوكرانية لم تتوقع هذا الاقبال الكبير على منتجاتها وبالتالي فأنهم اكدوا المشاركة بالدورات المقبلة بمشاركات اكبر واوسع).