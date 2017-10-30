سلطات الطيران تغلق أجواء العراق بسبب العاصفة الترابية

الصحة لــ (الزمان): أكثر من ثلاثة آلاف حالة أختناق في بغداد والمحافظات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

سجلت وزارة الصحة والبيئة اكثر من ثلاثة الاف حالة اختناق خلال العاصفة الترابية في بغداد والمحافظات، داعيا المواطنين المصابين بأمراض الربو وضيق التنفس الى استخدام الواقيات الحافظة من الاجواء المغبرة التي تسود العراق .

وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (هناك متابعة للحالات المصابة بالاختناق حيث سجلت صحة محافظة صلاح الدين 550 حالة اختناق وكذلك صحة محافظة كربلاء ذات العدد ولا توجد وفيات حاليا وبانتظار الاحصائيات النهائية لهذا الموضوع)، داعيا المصابين بمرض الربو الى (الالتزام بالنصائح الطبية من اجل الحفاظ على حياتهم ولاسيما الاطفال وكبار السن المصابين بعجز القلب وضعف العضلة بضرورة غسل الوجه بشكل متكرر و الأنف والفم لمنع وصول الغبار إلى الرئتين فضلا عن استنشاق الماء بوضع الانف داخل الماء والقيام بالتنفس لتنظيف الانف من الأتربة الداخله فيه بالاضافة الى وضع كمام أو فوطه أو كلينكس مبلل على الانف وألفم مع شرب الماء)، مشددا على (ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب بشكل محكم ووضع فوط مبلله على الفتحات الصغيرة في تلك النوافذ). وسجلت دائرة صحة بغداد الرصافة الف حالة اختناق جراء العاصفة الترابية . وقال المتحدث بأسم الدائرة قاسم عبد الهادي لـ (الزمان) امس ان (مستشفيات الدائرة استقبلت نحو الف و 113 حالة اختناق جراء العواصف الترابية التي ضربت محافظة بغداد)، مبينا ان (تلك الحصيلة قابلة للزيادة بسبب استمرار العاصفة)، مؤكدا (اتخاذ الاجراءات الطبية والصحية كافة والسيطرة على تلك الحالات)، لافتا الى ان ( مستشفى الشيخ زايد استقبل 175 حالة في حين استقبل مستشفى الزعفرانية 172 بينما استقبل مستشفى الشهيد الصدر 163 ومستشفى ضاري الفياض 152 ومستشفى النعمان 127 ومستشفى الامام علي 87 كما سجل مستشفى الكندي 67 ومستشفى ابن البلدي 53 ومستشفى اطفال العلوية 49 ومستشفى فاطمة الزهراء 34 اما مستشفى المدائن فلقد سجلت 29 حالة ). من جانبها اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن تسجيل 170 حالة اختناق . وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مستشفيات الدائرة اتخذت الاجراءات اللازمة بشأن حالات الاختناق خلال الساعات الماضية حيث استقبلت نحو 350 حالة)، لافتا الى ان (مستشفى الحكيم استقبل نحو 53 حالة و مستشفى ابو غريب نحو 10 حالة و27 بالمحمودية بينما توزعت الحالات الاخرى بين المستشفيات)، مؤكدا ان (اغلب الحالات غادرت المستشفيات بعد تلقي العلاج)، وتابع الحيدري انه (ما زالت المستشفيات تستقبل تلك الحالات نظرا لاستمرار الموجة). على صعيد متصل سجلت صحة محافظة بابل العشرات من حالات الاختناق في المحافظة.

وقال مدير اعلام دائرة صحة المحافظة قيس صادق لـ (الزمان) امس ان (مستشفى المسيب استقبل نحو 70 حالة اختناق وكذلك مستشفى استقبل نحو 75 حالة بسبب العواصف الترابية)، واضاف ان (الدائرة لم تسجل اي حالة وفاة خلال العاصفة).

الئ ذلك اكدت دائرة صحة محافظة الانبار تسجيل 1120حالة اختناق خلال اليومين الماضيين بسبب العاصفة . وقال مدير اعلام دائرة صحة المحافظة انس قيس لـ (الزمان) امس ان (مستشفيات الدائرة استقبلت نحو الف و 120 حالة اختناق خلال اليومين النماضيين بسبب العاصفة الترابية).

وسجلت دائرة صحة محافظة كربلاء 528 حالة إختناق. وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح امس إن (مستشفيات الدائرة أستقبلت 528 حالة ضيق تنفس وربو جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة )، مشيرا الى ان (تلك الحالات توَزعت بواقع 390 حالة في مدينة الإمام الحسين الطبية و87 حالة في مستشفى كربلاء التعليمي للأطفال و9 حالات في مستشفى الهندية العام و26 حالة في مستشفى عين التمر العام و 16 حالة في مستشفى الحسينية العام)، وتابع ان (تلك الحالات تلقَت العلاج وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتهم باستثناء أعداد قليلة جداً تم رقودهم فيها لحين إكتسابهم الشفاء التام).

الى ذلك يقع اجواء العراق تحت تأثير عاصفة ترابية شديدة تحركت باتجاه الجنوب الشرقي حيث كانت الرياح شمالية غربية وبلغت سرعتها اكثر من 50كيلو مترا في الساعة ومدى الرؤية بحدود 100- 500 متر كما تاثرت بها مدينة بغداد و محافظات بابل وكربلاء والنجف واربيل والسليمانية مما ادى الى انعدام الرؤية بشكل كثيف خاصة على الطرق الخارجية الامر الذي دفع بسلطات الطيران المدني الى اغلاق مطار بغداد الدولي بوجه الملاحة الجوية مما تسبب في تاخير عدد من الرحلات الجوية من والى العراق.فيما تتوقع الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار تأثر الاقسام الغربية من المنطقتين الشمالية والوسطى بعواصف ترابية وسيكون طقس اليوم الاثنين بين صحو ومغبر مع بعض القطع من الغيوم وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى وفي الشمالية سيكون الطقس غائما ممطرا وفي الجنوبية صحوا مع استقرار في درجات الحرارة )،واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس(استمرار تأثر الاقسام الغربية من المنطقتين الشمالية والوسطى بعواصف ترابية وسيكون طقس اليوم الاثنين بين صحو ومغبر مع بعض القطع من الغيوم وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى وفي الشمالية سيكون الطقس غائما ممطرا وفي الجنوبية صحوا مع استقرار في درجات الحرارة)،واضاف أن ( درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 34درجة والصغرى 14 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تتحول تدريجيا في الاقسام الغربية الى جنوبية غربية وسيكون مدى الرؤية من 8- 10 كيلو مترات وفي الغبار الف متر الى 4كيلومترات )،واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وغائما ممطرا شمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وصحوا ، في الجنوبية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة ).

عواصف غبارية

ويؤكد خبراء البيئة والانواء الجوية ان (العراق كان في السنوات الاخيرة عرضة للعواصف الغبارية المتكررة والمتزايدة التي أدركها جميع المواطنين لاسيما ان فترة حدوثها لم تقتصر على أشهر محدده من السنة، انما كادت لاتفارق أيام مدينة بغداد، فكانت سببا للتذمر والملل لدى المواطنين بشكل عام فيما كانت وبالاً على مرضى الربو،ويتساءل المواطنون عن ماهية الأسباب وراء زيادة تكرار حدوث هذه الظاهرة التي برزت في السنوات الأخيرة وما عسى يمكن فعله للحد منها بعد أن كانت فيما مضى تؤثر على بعض مناطق العراق على شكل عدد من العواصف تظهر في نهاية الربيع وبداية الصيف وحسب )، واضافوا أن (التصحر في مقدمة ارتفاع ظاهرة الغبار في بنية النظام الطبيعي للكثير من الاراضي ذات النبات الطبيعي والمراعي التي تحولت الى اراض جرداء دون ان يكون هناك تخطيط لتامين السقي اللازم مما افقد الارض غطاءها الطبيعي ومن ثم تسلل ذلك بالتصحر وجعلنا نستورد مايقارب 80 بالمئة من منتوجاتنا الغذائية من خارج البلد)، واوضح الخبراء ان ( العامل الثاني في ان تكون لدينا اعلى نسبة غبار اذ كل يوم هناك نوع من انواع العواصف الغبارية في اجوائنا هو جفاف الاهوار وان نسبة 60- 65 بالمئة من الاهوار جفت مجدداً بعد اعادة الحياة اليها ومع استفحال الظروف المسببة للغبار فان ان نظام تغير المناخ العالمي يسبب زيادة في ارتفاع الغبار وتشير الدراسات المتعلقة بهذه الظاهرة ان المناطق مابين دجلة والفرات سوف تتأثر كثيرا ًبسبب هذا التغير المناخي وهذا بدوره يؤدي الى زيادة في درجة حرارة الارض )، مشيرين الى ان ( ظاهرة الايام المغبرة مشكلة اقليمية تأثر فيها العديد من البلدان وهذا ماحدا الدول الى تشجيع اتفاقية مكافحة التصحر التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 1997 وي العراق الى الانضمام اليها ليشهد بلدنا اجراءات ملموسة وفعالة للتصدي لهذه الظاهرة وفق ماجاء في قرار مجلس الوزراء رقم 272 في اب من عام 2009 الخاص بمكافحة التصحر).

تضافر جهود

ودعا الى (أهمية تضافرالجهود بين الأجهزة ذات العلاقة لتطبيق كل الاجراءات التي تحد بدورها من ظاهرة التصحر وتقلل من العواصف الترابية وزج الخبرات والطاقات العلمية لتأسيس نشاط يعنى بمواجهة ظاهرة الغبار).

ويرى الخبراء ان (هناك جملة أخرى من الأسباب التي إضافتها الأنشطة البشرية غير المدروسة، منها مثلا هبوط مناسيب المياه الجوفية الضحلة المصاحبة لعمليات تجفيف الأهوار منذ تسعينيات القرن الماضي ونتج عن ذلك جفاف الجزء العلوي من التربة الطينية بما عليه من غطاء نباتي وهو ما جعل عمليات الانجراف الريحي محملة بكميات كبيرة من الغبار وهناك أيضا الأنشطة العسكرية أثناء احتلال العراق 2003 وما أعقبها، والذي تسبب في تفكيك التربة وتدمير الغطاء النباتي ومن ثم انتشار الأتربة والرمال في الجو عند هبوب الرياح القوية).