كركوك العراقية – حسين علي الحمداني

لم نكن نتوقع أن يقدم لنا مؤتمر دوكان للقيادة الكردية أكثر مما قدمته هذه القيادات في الأيام الماضية وجاء يحمل محاولات لكسب الوقت ليس إلا،ولعل هذا المؤتمر الذي تجاهل ما يريده العراق عبر السلطة التشريعية وقراراتها والسلطة التنفيذية وما مطلوب منها لبسط سيطرتها على عموم العراق خاصة المناطق المختلف عليها والخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي.

لهذا جاءت صولة جيش العراق لفرض السيادة الوطنية على مدينة كركوك وغيرها من المناطق التي يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية،جاءت هذه الصولة الكبيرة والتي حظيت بتأييد شعبي وإقليمي وعالمي بل إن التأييد جاء هذه المرة من بعض القوى الكردية التي رأت إن إنفراد الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني رئيس الأقليم المنتهية ولايته،هذا الإنفراد الذي أدخل الإقليم في نفق مظلم ومتاهات لا يحمد عقباها ومن أجل عدم إطالة أمد المراوغة ومحاولة كسب الوقت لهذا جاءت عمليات قواتنا المسلحة بكل صنوفها في توقيت مناسب جدا من أجل وضع حد نهائي لنزوات شخصية من جانب،ومحاولة خلط ألأوراق واختلاق فتنة جديدة من جانب آخر،لهذا جاءت هذه العمليات العسكرية ملبية تماما لرغبات الشارع العراقي الذي التف حول قرارات الحكومة الاتحادية الداعمة لوحدة العراق أرضا وشعبا.

إن هذه العملية العسكرية الناجحة بدرجة عالية جدا لها أبعادها الكثير،أولها تجريد القوى الانفصالية من مصادر مهمة للطاقة وهي حقول نفط كركوك التي سيطرت عليها القوات العراقية،هذه الحقول التي ظل هؤلاء يسرقون نفطها منذ عام 2014 على حساب موازنة أقليم شمال العراق وهذا يعني فيما يعنيه سرقة موارد الشعب والتصرف بها بطريقة خاصة جدا،وثانيا فرض سيادة الدولة الاتحادية على كركوك بوصفها محافظة عراقية وليست كردية فقط وهذا الأمر بحد ذاته وجد ترحيبا كبيرا من أبناء المحافظة.

الجانب الثالث يتمثل بإفشال مخططات الانفصاليين الذين كما أشرنا كانوا بحاجة لكسب الوقت من أجل تعزيز قدراتهم في كركوك خاصة وإن هنالك أنباء مؤكدة عن استعانتهم بمقاتلين أجانب لمحاربة القوات الاتحادية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على القوات العراقية التي دخلت إلى أهدافها بسرعة قياسية جدا عكست مهنية المقاتل العراقي .

البعد الرابع يتمثل بان من طبل للحرب وقرع طبولها كان أول الهاربين من ميدانها حتى قبل أن تبدأ وهو ما يدلل إن هؤلاء لا تهمهم مصالح الشعب الكردي بقدر ما تهمهم مصالحهم.وهذا ما كشفته الساعات ألأولى من فجر ألأثنين ولحظة بداية تحركات القوات ألإتحادية لفرض القانون وسلطة الدستور وهو ما سيؤدي لتشكيل رأي عــــــــام كردي رافض لهذه الوجوه التي قادته لهذا النفق المظلم. من هنا نجد إن التطورات ألأخيرة كانت تحمل دلالات كثيرة في بعدها المحلي وألأقليمي إضافة إلى إنها تعزز سلطة الدستور العراقي،هذا الدستور الذي أتفق كل ابناء الشعب العراقي عليه وكلمته هي الفيصل.