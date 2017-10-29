مسعود بارزاني يتنحى ويعلن وقوع خيانة قومية كبرى

اتفاق عراقي كردي على نشر قوات إتحادية عند معبر فيشخابور مع تركيا

بغداد – أربيل – الزمان

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأحد، تنحيه من منصبه، بعد فشل رهانه في الحصول على الاستقلال ما ادى الى خسارته غالبية الأراضي التي يطالب بها الأكراد حكومة بغداد المركزية.

و اعتبر مسعود بارزاني الأحد ان «خيانة قومية عظمى» حصلت وادت الى فقدان قواته السيطرة على أراض متنازع عليها مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وبعيد إعلانه تنحيه من منصبه بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في رسالة تليت أمام البرلمان، أطل بارزاني مساء الاحد في كلمة متلفزة.واعتبر رئيس الإقليم أن «الخيانة القومية العظمى» ساهمت في دخول القوات الاتحادية إلى تلك المناطق من دون مواجهة. وكان بذلك يشير إلى انسحاب قوات البشمركة من محافظة كركوك الغنية بالنفط، الذي سهله اتفاق سري بين بغداد ومسؤولين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديموقراطي الكردستاني.وأضاف «أؤكد لكم أن هذا برنامج مجهز، وتحججوا بالاستفتاء. منذ مدة طويلة بينوا نواياهم لذلك»، لافتا إلى أن «الحشد (الشعبي) كانوا مصرين على هذه المعركة في جميع المناطق». وانتقد بارزاني من جهة أخرى، الدعم الدولي الذي كان يعول عليه في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، عندما أجرى الاستفتاء خارج إرادة الجميع وخصوصا بغداد.

وقال إن «الموقف الأميركي هو الذي كنا لا نتوقعه حيال هذه الهجمة الشرسة على الشعب الكردي»

.فيما توصلت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية الأحد إلى اتفاقعلى نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الإستراتيجي مع تركيا في شمال العراق، بحسب ما أفاد مصدر حكومي. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية «توصلنا إلى اتفاق مع البشمركة لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال». وفي أجواء شديدة التوتر، اجتمع نواب برلمان كردستان في جلسة مغلقة الأحد، تليت خلالها رسالة من بارزاني اعلن فيها أنه «لن يستمر» في منصبه بعد «الأول من تشرين الثاني/نوفمبر»، وذلك على خلفية أزمة غير مسبوقة بين أربيل وبغداد. وقال بارزاني في رسالته للبرلمان نشرتها مواقع خبرية كردية ”بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه». وأضاف مهندس الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 25 أيلول/سبتمبر وانعكس سلبا على الإقليم «لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة».

وخسر الإقليم غالبية الأراضي التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية منذ العام 2003، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط، خلال أيام فقط ومن دون مواجهات عسكرية تذكر مع القوات الاتحادية المركزية.

والخط الأزرق للإقليم، يضم مدن السليمانية وحلبجة ودهوك وأربيل فقط، في حين توسعت السلطات الكردية منذ العام 2003 في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

لكن معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة دارت الخميس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. وطلب مؤسس منطقة الحكم الذاتي، الذي اعتقد أنه قادر على تحقيق حلم الدولة رغم المعارضة الدولية، باستثناء إسرائيل، من البرلمان «عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر». وأضاف ابن الواحد والسبعين عاما، الذي يرتدي دائما زي القوات الكردية «سأبقى (مقاتل) بشمركة ضمن صفوف شعب كردستان». وبعيد قراءة الرسالة، بدأ برلمان كردستان جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم يحدد تاريخها بعد. وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة.

ولفت نواب من حزب بارزاني إلى أن صلاحيات الرئاسة ستوزع «بشكل موقت إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة». وترفض المعارضة، وخصوصا حزب «غوران» (التغيير) الذي دعا إلى استقالة بارزاني وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، تقسيم صلاحيات الرئيس بناء على اقتراح الحزبين الكبيرين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق ما أفاد نواب. وقال النائب عن «غوران» رابون معروف قبل بدء الجلسة إن بارزاني «يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علنا»، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني الموجودين في المكان. لكن أحد نواب الحزب الديموقراطي آري هارين، اعتبر أن الأمر «مؤامرة دولية على الرئيس بارزاني، وهذا تسليم بهذه المؤامرة»، في إشارة للإجراءات التي يبحثها البرلمان. وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول، احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.

وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني عام 2013 ولاية بارزاني لعامين. وعند انتهاء ولايته في العام 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.