نص رسالة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى برلمان الإقليم

السادة رئاسة برلمان كردستان

تحية طيبة

استناداً إلى القرار الإقليمي (128)، طالبنا في 12-7-2017 بإجراء انتخابات رئاسة البرلمان ورئاسة الإقليم في 1-11-2017، إلا أنه وبسبب الأوضاع السياسية والأمنية والتقنية ولعدم وجود مرشح، تم تعليق الإجراءات لانتخابات رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

«وفي 24-10-2017 صوت برلمان كردستان على تمديد عمر المجلس والحكومة لدورتين».

«فيما يخص منصب رئيس الإقليم بعد 1-11 أرفض استمراري في هذا المنصب، ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم ولا يوجد تمديد عمر رئاسة الإقليم ويجب الاجتماع في أسرع وقت كي لا يحدث هناك فراغ قانوني في مهام وواجبات رئيس الإقليم ومعالجة هذه المشكلة، وانأ سأبقى كبيشمركة».

«وأنا كمسعود بارزاني البيشمركة، سأبقى بين الجماهير والبيشمركة الأعزاء في التضحية والكفاح من أجل الحصول على حقوق ومطالب شعبنا وكذلك الحفاظ على مكتسبات شعبنا».

مسعود بارزاني