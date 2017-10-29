إبنة ترامب تحتفل بذكرى زواجها:عيد سعيد لحب حياتي

واشنطن -الزمان

‎احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالذكرى الثامنة لزواجها. ‎إيفانكا نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عدة صور تجمعها بزوجها جاريد كوشنر، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: في الذكرى الثامنة على زواجنا، عيد سعيد لحبحياتي.. وعلق زوجها جاريد على ذلك بقوله: ذكرى سنوية سعيدة.. جاريد وإيفانكا 8 سنوات.. كما علق الرئيس دونالد ترامب قائلا: عيد زواج سعيد إيفانكا وجاريد. ‎واختارت مستشارة ترامب، صورة من زفافها سبق ونشرتها من قبل، إذ علّقت حينها عليها قائلة: الذكرى السابعة لعيد زواجي من جاريد، لا أستطيع ان أعبّر عن حبي لك، أنا محظوظة لوجودك إلىجانبي. ‎إيفانكا صاحبة الـ 35 عاما، تزوجت من جاريد، 36 عاما، في 25 أكتوبر 2009، وأنجبا 3 أطفال، وهما: أرابيلا البالغة من العمر 6 أعوام، وجوزيف 4 أعوام، وثيودور عام واحد.