إبنة ترامب تحتفل بذكرى زواجها:عيد سعيد لحب حياتي

واشنطن -الزمان
احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالذكرى الثامنة لزواجها. إيفانكا نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عدة صور تجمعها بزوجها جاريد كوشنر، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: في الذكرى الثامنة على زواجنا، عيد سعيد لحبحياتي.. وعلق زوجها جاريد على ذلك بقوله: ذكرى سنوية سعيدة.. جاريد وإيفانكا 8 سنوات.. كما علق الرئيس دونالد ترامب قائلا: عيد زواج سعيد إيفانكا وجاريد. واختارت مستشارة ترامب، صورة من زفافها سبق ونشرتها من قبل، إذ علّقت حينها عليها قائلة: الذكرى السابعة لعيد زواجي من جاريد، لا أستطيع ان أعبّر عن حبي لك، أنا محظوظة لوجودك إلىجانبي. إيفانكا صاحبة الـ 35 عاما، تزوجت من جاريد، 36 عاما، في 25 أكتوبر 2009، وأنجبا 3 أطفال، وهما: أرابيلا البالغة من العمر 6 أعوام، وجوزيف 4 أعوام، وثيودور عام واحد.