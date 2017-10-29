أسعار صادمة لصيانة آيفون X 

لوس انجلس -الزمان

بدأ بيع هاتف آيفون X يوم الجمعة، وقد أعلنت آبل بعض المعلومات التي تخص أسعار صيانة الهاتف، حيث يكلف استبدال الشاشة 279 دولارا، وهو أكثر من ضعف سعر استبدال شاشة آيفون 6 حيث كانت تكلف 129 دولارا وأغلى بحوالي 65% من شاشة آيفون 8 الجديد التي تكلف 169 دولارا.

يُذكر أن كافة الإصلاحات الخاصة بهاتف آيفون 10، الذي يبدأ سعره من 999 دولاراً، خارج الضمان تبلغ 549 دولاراً أميركياً.

أما بالنسبة لآيفون 8 وآيفون 8 بلس، فالسعر يبلغ 349 و399 دولاراً على التوالي.

ومع أن الضمان الممتد من آبل، والمسمى «آبل كير بلس» يُعد باهظ الثمن، إلا عملاء آبل ينظرون إليه على أن فرصة ذهبية تنقذهم من الأسعار العالية جدًا لإصلاح هواتف آيفون خارج الضمان.

وقد قدر محللون من شركة KGI Securities للأوراق المالية أن «آبل» سوف تنتج حوالي 30 مليوناً من هاتفها «آيفون 10» هذا العام، مع إمكانية زيادة الكمية حتى نهاية عام 2017.