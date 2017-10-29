ماذا يأكل مرضى الروماتيزم؟

بغداد – الزمان

بغية حصول مريض الروماتيزم على المعلومات الكافية التي توفر له حياة سليمة بلا مضاعفات وعلى طريق الشفاء ، يتحدث هنا الباحث العلمي الدكتور مناف الطائي كيف يجب أن يكون ذلك المريض على وعي كامل من الاطعمة النافعة والضارة

وكما تكون الحاجة دايما لأطباء الروماتيزم دائما ليس لمرض واحدوانما لعدة امراض ،لذا يقدم الدكتور الطائي اجابات على اسئلة ملحة وهامة ليتعرف عليها عبر (الزمان ) مرضى الروماتيزم.

– هل هناك قواعد عامة في انواع تناول الطعام لمرضى الروماتيزم

بالتاكيد هنالك على عامة اسياسية التي من خلالها يكون الطعام المناسب والخاص به على سبيل المثال فاذا كان المرض مغذيا ويحتوي على قيمة غذائية عالية الجودة لتحتوي على العناصر والمعادن والفيتامينات الاساسية ويجب الاخذ بنظر الاعتبار الذين لديهم تحسس في الجهاز الهضمي بالاخص في المعدة ومن المحتمل لكثرة استعمال الادوية الكثيرة وتناولها ولدت لديهم بعض التحسسات لذا هنا ان يكون الغذاء خفيف وسهل الهضم عليهم بشرط ان لا يكون محتويا على مواد حريفية.

– برأيك كيف يكون الغذاء المناسب لمرضى الالتهاب المفصلي العظمي؟

هذا المرض عادة يكون بالفقرات القطنية والركبتين وذلك بصفة خاصة في بلدنا العراق ولو انه قد يصيب مفاصل الرقبة والاصابع والفخذ والقدم وعادة ما يكون المريض مصابا بالسمنه التي يتجاوز عن الحد الطبيعي المعتاد وهناالوسيلة الوحيدة باستطاعة المريض ان يخفض من وزنه حتى يخفف من الازمة التي هو عليها.

– ماهو نظام اكل لمرضى النقرس؟

يتعين على مرضى داء النقرس ان يتجنبوا تناول الاكباد والكلاوي والسردين والمخ وشوربة اللحم والقشطة والزبد والعدس والفول والسبانخ وجاز لهم يتناولوا من لحوم الدجاج الاسماك النهريةاقراص خميرة البيرة مفيدة جدا لهم

-برأيك ماهو نظام الاكل لمرضى روماتيزم تقرحات القولون المزمن ؟

افضل علاج لهم سيكون اكل المغذيات سهلة الهضم خالية من الالياف واللبن ومنتجاته لان مرضى تقرح القولون المزمن قد يصاب بنوع من انواع الروماتيزم حيث يتحسن وينتكس بين الحين والاخر

– هل نافع شرب الالبان لمرضى الروماتيزم؟

اللبن ذو فوائد كثيرة حيث يحتوي في طياته بالاضافة قيمته الغذائية التي يحتويها من الكالسيوم والعناصر الاساسية الاخرى كالبروتينات وهذه تنمي وتقوي عضلات المريض وعظامه مما يكبح حالة الحموضة التي ترافق حالة المريض .

لذا يتعين تناوله ثلاث ملاعق وبجرعات متعددة على طوال اليوم.