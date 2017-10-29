 ازدياد ضحايا العنف الأسري من الرجال 

واشنطن – لندن – الزمان

افتتحت منظمة في ولاية تكساس الأمريكية ما يعتقد أنه الملجأ الثاني في الولايات المتحدة المخصص حصريا لضحايا العنف الأسري من «الرجال». يأتي ذلك في حين قال مدافعون عن حقوق الضحايا إن مزيدا من الرجال يسعون إلى الحصول على مساعدة وسط وجهات نظر متغيرة بشأن الضحايا الذكور. كانت منظمة «فاميلي بليس»، أو «مكان الأسرة»، تؤوي ضحايا رجالا في فنادق قبل افتتاح الملجأ الذي يضم 21 سريرا في مايو / أيار الماضي. غير أن المديرة التنفيذية للمنظمة بايج فلينك قالت إن الأمر أصبح مكلفا ولم يكن الإجراء المثالي لكي يحصل الضحايا على دعم. افتتح أول ملجأ أمريكي مخصص للرجال قبل عامين في مدينة باتسفيل في ولاية أركانسو. يتزايد عدد الضحايا الرجال الذين يهاتفون «الخط الساخن الأسري الوطني» ومشروعه الذي يركز على الشباب. وقالت الناطقة باسم الخط الساخن كاميكا كروفورد إن قرابة 12 ألف رجل هاتفوا الخط العام الماضي، ما يمثل زهاء ضعف الضحايا المسجلين منذ عام 2010. وكتبت أنكيه هوفلر من جامعة أكسفورد وجيمس فيرون من جامعة ستانفورد في الدراسة أنه «في مقابل كل قتيل في ميدان الحرب الأهلية يلقى تسعة أشخاص تقريباً حتفهم في نزاعات بين أشخاص».

وقدرا تكلفة أشكال العنف على مستوى العالم من الخلافات الأسرية إلى الحروب بمبلغ 9.5 تريليون دولار سنوياً، تتمثل أساساً في ناتج اقتصادي مفقود وبما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. وفي السنوات القليلة الماضية عانت ما بين 20 و25 دولة من حروب أهلية دمرت كثيراً من الاقتصادات المحلية وبلغت تكاليفها حوالي 170 مليار دولار سنوياً. أما جرائم القتل فكلّفت 650 مليار دولار، وكانت أساساً لرجال ولا صلة لها بالنزاعات المنزلية.