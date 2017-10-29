البارزاني يتلو رسالة التنحي عن السلطة

فوضى ومشادات تعصف بجلسة برلمان كردستان جراء توزيع سلطات رئاسة الإقليم

اربيل – فريد حسن

تنحي رئيس اقليم كردستان واعتداء على نائب وانسحاب آخر وتخلي ثالث عن مسؤولية برلمانية ومشادات وفوضى عارمة وعودة كتلتي التغيير والجماعة الاسلامية الى البرلمان بعد غياب سنتين قبل ان يتعرض نواب التغيير للطرد هي ابرز ملامح الجلسة العاصفة التي عقدها برلمان الاقليم امس والتي تحولت الى سرية بعد ان جرى تأجيلها مرتين. الحدث الابرز والمرتقب في آن كان توجيه رئيس الإقليم مسعود البارزاني رسالة الى البرلمان قال فيها انه يرفض الاستمرار في منصبه. وكان اول حدث لافت قرار نائب رئيس البرلمان جعفر أمنيكي (طرد) كتلة التغيير من قاعة البرلمان لمدة 24 ساعة بسبب المشادات والفوضى التي شهدت الجلسة عند انطلاقها قبل أن يعلن عن تأجيل انعقاد الجلسة لمدة ساعة واحد بسبب الفوضى. وشهدت الجلسة غياب رئيس البرلمان العضو في كتلة تغيير يوسف محمد. وابدى نواب تغيير والجماعة الاسلامية رفضهم لإعداد رئاسة البرلمان مسودة للإجراءات التي ستتخذ لتنفيذ مضمون الرسالة بسبب الاعداد المسبق للإجراءات فأبدوا اعتراضهم وبعد تلاوة الرسالة حدثت مشادات جديدة وابدى نواب عدم رضاهم ما ادى الى رفع الجلسة ساعة واحدة من اجل اعداد مسودة لعرضها على اللجنة القانونية ومن ثم على البرلمان. وجاء رفع الجلسة ايضاً جراء الخلافات بشأن توزيع الصلاحيات ومن اجل اجراء المزيد من النقاش بشأن مشروع قانون توزيع سلطات رئاسة الاقليم قبل ان تستأنف في ما بعد . وفي اثناء رفع الجلسة عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون من اجل التمهيد للمصادقة عليه. وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة توزيع سلطات رئاسة الاقليم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحسب مسودة مشروع قانون رئاسة الاقليم المرقم 1 لسنة 2005 المعدل، على ان ينفذ القانون خلال 15 يوما من المصادقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون، توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم بين السلطات الثلاث ، واستمرار ديوان رئاسة الإقليم بمهامه، وإيقاف العمل بقانون رئاسة الإقليم المذكور حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة للبرلمان ، وإيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص. وجاء في الأسباب الموجبة للقانون ( تمديد الدورة الراهنة للبرلمان ورفض رئيس الإقليم التمديد لولايته، إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن وتجنبا لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة).وتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة رسالة البارزاني الموجهة الى البرلمان، والقراءة الأولى لقانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم وفق المادة المادة 71 من النظام الداخلي للبرلمان المرقم 1 للعام 1992. وجاء في نص الرسالة التي تلاها نائب رئيس البرلمان في مستهل الجلسة (السادة في رئاسة برلمان كردستان.. تحية حارة..لقد طالبت باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقليم كردستان في الاول من الشهر المقبل بالاعتماد على قرار الاقليم 128 الصادر في 12 من تموز الماضي ولكن ولاسباب سياسية وامنية وتكتيكية وعدم وجود مرشح للمنصب، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم بتعليق الاستعدادات للانتخابات.وقد تم في 24 من تشرين الاول الجاري تمديد عمل مدة حكومة الاقليم وكذلك البرلمان لدورتين قانونيتين. وبشأن رئاسة الاقليم فانني ارفض الاستمرار في المنصب بعد الاول من الشهر المقبل ويجب عدم تعديل قانون الرئاسة في الاقليم، او اطالة مدة رئاسة الاقليم، لذا من الضروري ان يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في اقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الاقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل.وانا مسعود البارزاني سابقى مقاتلا في البيشمركة، وساكون وسط جماهير الشعب ووسط قوات البيشمركة الاعزاء، وساستمر في الكفاح والنضال لنيل حقوق الشعب الكردي والحفاظ على مكتسبات الكرد).

وافادت مصادر امس بأن البارزاني سيلقي في الساعة الثامنة من مساء الأحد بتوقيت بغداد كلمة يعلن فيها التنحي عن السلطة وعدم تمديد ولايته.وشهدت الجلسة ايضاً إنسحاب عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آري هرسين من الجلسة التي وصفها بـ (المؤامرة ضد البارزاني). ورفض هرسين المشاركة في جلسة لمناقشة رسالة البارزاني اشار الى انها تعد (استسلاما)، وقال أن هناك (مؤامرة دولية) ضد البارزاني من ثلاث دول تحتل أرض كردستان بدعم بريطاني وأمريكي بحسب تصريحات ادلى بها خلال مؤتمر صحفي . كما اعتدى نواب على زميلهم النائب عن تيار الجيل الجديد والمتحدث باسمه رابون معروف بسبب انتقاده سياسة البارزاني فيما قالت مصادر ان الامر لم يكن سوى مشادة مع عضو الكتلة المذكورة التي يترأسها شاسوار عبد الواحد المعروف بمعارضته لقانون الاقليم والاجراءات المتخذة والتي يعدها بمثابة سيطرة حزبية من جهتين سياسيتين تهدفان لتنفيذ اجندتهما. وكان معروف قد ألقى باللائمة على البارزاني في ما وصل اليه الاقليم ودعاه الى اعتزال السياسة. وقال معروف خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مبنى البرلمان إن (توزيع سلطات رئيس الإقليم يأتي في وقت يرفض الجميع التعامل معه)، مشيراً الى أن (الشعب الكردي تعرض للفشل بسبب البارزاني وسلطاته) وأضاف أن (البارزاني لم يستطع توحيد البيشمركة والأجهزة الأمنية في الإقليم ، ودفع بالإقليم إلى الأزمات)، داعياً اياه إلى (ترك الحياة السياسية والاعتذار للشعب الكردستاني). وفي وقت لاحق نجح البرلمان في التصويت على خمس مواد من مشروع قانون نقل سلطات رئيس الاقليم.

وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو قد اعلن عن رفض البارزاني تمديد رئاسته التي تنتهي بداية الشهر المقبل.وقال في مؤتمر صحفي سبق انعقاد جلسة البرلمان ان (البارزاني سيبقى بيشمركة ومتصديا للدفاع عن كردستان ضد الارهاب وحاميا للديمقراطية ومكتسبات الكرد). واوضح أن (صلاحيات رئيس الإقليم ستسند إلى باقي السلطات خلال جلسة البرلمان). وتابع أن الاخير (تسلم المنصب لتوحيد صفوف الشعب الكردي وقد منح القوة للمنصب خلال ولايته التي رفض تمديدها مؤخرا)، مضيفاً أن (أقدس منصب عند البارزاني هو العمل مقاتلاً ضمن صفوف البيشمركة، وسيستمر في المستقبل زعيما كرديا وبيشمركة)، بحسب قوله. غير ان القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر رأى أن البارزاني سيبقى في منصبه ولكن بشكل آخر.واوضح إن الأخير قرر نقل صلاحياته إلى رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني وبرلمان الاقليم ومجلس الشورى في الإقليم) مشيرا إلى أن (رئيس الاقليم سيبقى في منصبه بشكل آخر لحين إجراء الانتخابات المقبلة).ولفت الى انه(كان من المفروض أن يقدم استقالته لسببين، الأول انتهاء ولايته منذ عامين والثاني بسبب ما تعرضت له كردستان من فقدان أراض مؤخرا بوصفه المسؤول الأول).ورأى أنه (بعد الأحداث التي تلت عملية الاستفتاء فإن من الصعب أن تتعامل الدول مع البارزاني مثلما كانت عليه).وتخلى رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في البرلمان بابكر هلديني عن منصبه للنائب بهزاد زيباري ليكون رئيسا للكتلة من دون الافصاح عن الاسباب.