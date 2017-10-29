شرطي يضحي

بنفسه لمنع مجزرة في المشاهدة

المخابرات تنفذ

عملية نوعية لتحرير 3 مختطفين لبنانيين

بغداد – محمد الصالحي

تمكن جهاز المخابرات الوطني من تنفيذ عملية نوعية لتحرير اللبنانيين الثلاثة الذين اختطفوا في بغداد قبل نحو اسبوع، فيما كشفت وزارة الداخلية اللبنانية، تفاصيل عملية تحرير، مشـــيرةً إلى اعتقال بعض الخاطفين وقتل أحدهم.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للداخلية اللبنانية أورده امس (في عملية مشتركة بين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخابرات العراقية، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تم تحرير اللبنانيين الثلاثة عماد الخطيب، نادر حمادة وجورج بتروني، بعدما اختطفـــــــتهم عصابة يوم الأحد الماضي لدى وصــولهم الى بغداد، وينتظر أن يصل المحررون الثـــلاثة إلى بيروت بعد ظهر اليوم في طـــائرة خاصة أقلعت من بيروت صباحا).

وأوضح أن (العملية الأمنية التي نفذتها المخابرات العراقية أسفرت عن اعتقال بعض الخاطفين وقتل أحدهم خلالها، وتتم ملاحقة بقية أفراد العصابة، وقد تمت العملية بالتنسيق بين الأجهزة الثلاثة وبين بغداد وبيروت، على مدار الساعة، طوال الأسبوع الماضي، إلى أن تم تحريرهم). مضيفاً أن (الوزير المشنوق أجرى اتصالا صباح اليوم بمدير المخابرات العراقية شاكرا جهوده، كما شكر الحكومة العراقية على اهتمامها ودورها في استعادة المخطوفين حريتهم وعودتهم إلى لبنان).

وشكر وزير الداخلية اللبناني رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي على دوره في تحرير المختطفين الثلاثة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قد اعلنت الثلاثاء الماضي عن تعرض ثلاثة مواطنين لبنانيين لعملية خطف لدى وصولهم إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد الماضي، وهم عماد الخطيب ونادر حمادة وجورج بتروني. قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة رباعية الدفع اختطفوا وتحت تهديد السلاح صاحب حقول للاسماك أثناء خروجه من مزرعته في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد واقتادوه الى جهة مجهولة).

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان امس ان (عنصر حماية جامع الأمير علي، في منطقة المشاهدة ، استشهد عند تصديه لارهابي انتـــــــحاري يرتدي حزاما ناسفا).

واضاف ان (الارهابي الانتحاري كان يحاول استهداف مجلس عزاء فيه 300 معز لمأتم احد الشهداء الأبطال، وتسبب في استشهاد مواطنيين اثنين، كانا قريبين من الحادث ).

عادت (الكهرباء) إلى.. القديمة

لم ينعم المواطنون الا بايام معدودات بالكهرباء على نحو شبه متواصل، حتى عادت الى سابق عهدها وشرعت بالانقطاع ساعات او حرمان مناطق دون اخرى من العدالة المنشودة، ولاسيما منطقة البتاويين التي تنتشر فيها المطابع وبعض الحرف المتصلة باصدارات الصحافة. وامس جاءت الكهرباء ساعتين ثم انقطعت 3 ساعات ثم جاءت 25 دقيقة ثم انقطعت. ولا نعرف كيف سيستمر وضعها مع اول طلائع الشتاء؟. وصدق من قال عادت (الكهرباء) الى عادتها القديمة.