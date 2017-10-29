العبادي يرأس إجتماعاً لبحث توفير مستلزمات انجاح الزيارة الأربعينية

مجلس الأمن الوطني يناقش إنتشار القوات الإتحادية ويؤكد إستتباب الوضع في كركوك

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال جلسة عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الوضع الامني في عموم البلاد وتوفير مستلزمات انجاح زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام وتوفير الحماية للزائرين، مؤكداً إستتباب الوضع الأمني في محافظة كركوك . وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان العبادي ترأس (اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني وناقش الاجتماع الانتصارات المتحققة في عمليات تحرير القائم وسير المعركة واستكمال تحرير كامل الاراضي العراقية وتأمين الحدود)، مضيفاً (كما جرت مناقشة انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك وبقية المناطق). وقدم وزير الداخلية عرضا عن زيارته الى كركوك والاوضاع فيها وتم التأكيد على ان الامن في كركوك مستتب والقوات الاتحادية تسيطر على الاوضاع في المحافظة والتأكيد ايضا على حماية جميع ابناء كركوك ومن جميع الاطياف.وناقش المجلس توفير مستلزمات انجاح زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام وتوفير الحماية للزائرين، كما بحث وضع المياه العراقية والسدود وفرض سلطة الحكومة الاتحادية عليها وتنظيم عملها، ووجه المجلس وزير الموارد المائية بوضع خطة وستراتيجية سريعة على المدى القريب والبعيد للمياه ومعالجة شحتها. من جهة اخرى، قالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله ان هناك معلومات تؤكد قبول الحكومة الاتحادية بالحوار مع الاكراد بشرط استقالة رئاسة الإقليم. وقالت عبد الله في تصريح ان (حكومة الانقاذ الوطني قد تكون احد الخيارات المطروحة للتخلص من الازمة، ولكن من هي الجهات التي تطالب بحكومة الإنقاذ وفي داخل كردستان فعل ورد فعل). وسوغت فرض هيمنة قوات البيشمركة على المناطق العراقية بأنها( حماية لها من قوى الإرهاب). في المقابل، نفى النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي ان يكون للحكومة علاقة بوضع البارزاني وقال في تصريح ان(الحكومة الاتحادية لا يعنيها استقالة البارزاني بل فرض سلطة القانون على جميع مناطق العراق)، مضيفاً ان (الوضع القانوني للبارزاني ليس سليما ، واذا ارادت الأحزاب الكردية الحفاظ على حقوق الشعب الكردي عليها تصحيح الأخطاء الداخلية). ورأى ان(الحكومة الاتحادية لا يعنيها استقالة البارزاني بل فرض سلطة القانون على جميع مناطق العراق)، وأشار الى ان(القوى الكردستانية من خلال وجودها معنا كانت معارضة لسياسية البارزاني).

وبشأن المفاوضات مع البيشمركة، قال ان (وفد البيشمركة المفاوض لا يستطيع اتخاذ قرار وكان من الطبيعي ان يعود الى الإقليم لمناقشة ماطرحته القوات الاتحادية)، لافتا الى ان(الحكومة الاتحادية لا تطالب بشيء خلاف الدستور).

وفي السليمانية، دعا نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية بختيار شاويس حيدر العبادي لاتخاذ خطوات عملية فوراً للبدء بحوار غير مشروط وفي إطار الدستور.وقال في تصريح (ليس الوقت وقت مساءلة ومحاكمة، لأننا جميعا في القارب نفسه وإذا غرق نغرق جميعا معه، بل الآن هو وقت إعادة توحيد الارادة والصف والمصالحة مع شعبنا، لاسيما مع أهالي الطوز وكركوك المنكوبين)، عادا أن (الوقت قد حان للمصالحة المجتمعية داخل البيت الكردستاني ومن ثم المصالحة السياسية بين الأحزاب ومن ثم دمج المصالحتين مع بعض لتكون مصالحة الجماهير مع السياسيين والقوى السياسية، وهي ليست بالأمر الهين، ويمكن نيل هذه الثقة على الأقل بصياغة ستراتيجية جديدة مع بغداد).ورأى ان (الاستراتيجية الجديدة مع بغداد تبدأ أولا بترك العقلية التسلطية والمتعصبة التي ترى أن الدستور هو مصدر المشاكل كما يجب الاعتراف بعدم استخدام المواد الدستورية في خدمة قضية الشعب الكردي بالاعتدال والعقلانية).

وأضاف انه (لم يتم اتباع اسلوب مام جلال في بغداد بجعل الدستور وسيلة لرفاهية وسعادة شعب كردستان وتعزيز موقع الاقليم على المستوى المحلي في العراق وكذلك في الأوساط الدولية والاقليمية) مشيرا الى أن (الفرصة مازالت سانحة والدستور باق كما هو والمواد المتعلقة بشعب كردستان لم تتغير وتنتظر العقلية المنفتحة التي تأتي الى بغداد لإخراج الكرد من المحنة التي يعيشها).واوضح انه (عد أحداث 16 تشرين الاول الجاري، يلتمس نوع من الغرور السياسي والتعالي إزاء مبادرات الاقليم، وخاصة من جانب العبادي، ما قد يؤدي الى قلب المعادلة، لأن الغرور فضلا عن كونه يتسبب في إهدار الفرص، يؤدي أيضا الى ازدياد غضب من كانوا مؤيدين للبقاء مع العراق). ودعا شاويس الحكومة العراقية ورئيس الوزراء (لاتخاذ خطوات عملية فوراً للبدء بحوار غير مشروط بعد تجميد الاستفتاء السياسي، وإن كانت عليه ملاحظات، لمعالجة المشاكل في إطار الدستور وبعيدا عن الغرور)، على حد قوله.