النفط يرفع قدرة الموانئ الجنوبية إلى أكثر من 4 ملايين يومياً

خبير لـ (الزمان) : زيادة الطاقة التصديرية تتماشى مع الإنتاج وتطوير الحقول

بغداد – قصي منذر

رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان الهدف من زيادة الطاقة الانتاجية للموانئ الجنوبية الى نحو اربعة ملايين و600 الف برميل يوميا لتتماشى مع الطاقة الانتاجية ضمن عمليات التطوير للحقول النفطية.

وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (موضوع زيادة الطاقة التصديرية للموانئ تتماشى مع الطاقة الانتاجية كون الحقول النفطية تشهد عمليات تطوير وبالتالي يعني ذلك زيادة الانتاج)، مشيرا الى ان (الهدف من عمليات التطوير ليس زيادة التصدير في الوقت الراهن كون الحكومة العراقية ملتزمة بالاتفاق مع منظمة الاوبك)، وعن التوقعات المقبلة لملف الخام اكد الجواهري انه (بمجرد ان يتحقق الاستقرار للسوق النفطية يرفع التجميد للانتاج وربما نعود الى الطاقة الانتاجية السابقة لسد حاجة الاسواق).

وتابع ان (اسعار النفط وصلت حاليا الى 60 دولارا للبرميل الواحد وسبب ذلك الى تحقق عامل الاستقرار نوعا ما في السوق النفطية). ورفعت وزارة النفط الطاقة التصديرية للمؤاني الجنوبية الى اربعة ملايين و600 الف برميل باليوم بعد الانتهاء من مشروع العوامة الاحادية الخامسة. واعلن الوزير جبار علي اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس عن (ارتفاع الطاقة التصديرية الاستيعابية الى معدلات غير مسبوقة تحققت بعد الانتهاء من مشروع العوامة الاحادية الخامسة واضافت طاقة تصديرية جديدة تصل الى معدلات 900 الف برميل باليوم)، مؤكدا ان (انضمام العوامة الاحادية الخامسة الى العوامات 1. 2. 3 إضافت معدلات الطاقات التصديرية من مينائي البصرة والعمية يتيح مرونة وانسيابية عالية في عملية الصادرات وفِي تحميل الناقلات النفطية العالمية)، لافتا الى ان (الوزارة ماضية في مشاريع زيادة الطاقات التصــــــديرية والخزنية وتطوير المؤانى التصديرية).

من جهة اخرى قال مصدر ملاحي إن النفط الخام وصل إلى المستودعات التي تملكها شركة تسويق النفط العراقية سومو في ميناء جيهان التركي من خـــــط أنابيب كردستان للمرة الأولى منذ حزيران الماضي.

واكد المصدر إن (نحو 90 ألف برميل وصل إلى مستودعات الشركة بعد ان كانت حكومة إلاقليم تضخ نحو 600 ألف برميل كل عشرة أيام إلى مستودعات الشركة). وكانت التدفقات عبر خط الأنابيب متذبذبة وتدور بشأن 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات الأعلى المعتادة التي تقترب من 600 ألف برميل يوميا حيث استعادت القوات الاتحادية محافظة كركوك بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته حكومة إلاقليم من قوات البشمركة التي سيطرت على المحافظة في 2014 أثناء القتال ضد داعش كما أغلق حقلا النفط الرئيسيان باي حسن وأفانا ما تسبب في انخفاض الإنتاج بمعدل 350 ألف برميل يوميا كما تسببت تهديدات تركيا بإغلاق خط الأنابيب الذي يستخدم للتصدير بعد الاستفتاء وكذلك القتال بين القوات الاتحادية والبيشمركة في زيادة أسعار النفط العـــالمية خلال الأسابيع الماضية.