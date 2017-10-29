أسرار أنطاليا وتقشّف الأندية – قصي حسن

حالة التقشف التي تسوغ بها ادارات عدد من الاندية الرياضية، والتنصل عن وضع البنى التحية وملاعب كرة القدم التي تصلح لاي شيء غير الكرة المستديرة، والشروط الواجب تنفيذها حتى تستطيع مواكبة التطور في دول القارة الاسيوية، يؤكد ان الادارات لاتزال بعيدة عن الاحترافية في عملها.

وعندما يدعو وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الى ضروة الاهتمام بملاعب الاندية وادامتها وصيانتها التي لاتحتاج الى مبالغ طائلة، ويمكن تأمينها من الاموال الحكومية المرصودة للاندية ولاسيما المؤسساتية منها التي تفتقد الى ملاعب نظامية، فأن الاصوات تتعالى بخواء الميزانية، وبدلا من ايجاد الحلول تذهب الاندية الجماهيرية على سبيل المثال، الى الاستنجاد بالوزارة حتى تؤجر ملعب الشعب الدولي للموسم الجديد 2017-2018 تفاديا لشروط التراخيص الاسيوية.

والمشهد، يتكرر في كل موسم، أذ يضرب النادي صاحب القدح المعلى ماليا، على وتر استقطاب النجوم والمحترفين باسعار باهظة، رغم ان اتحاد كرة القدم حدد السقف الاعلى للتعاقد مع اللاعبين بـ 150 الف دينار، ويصر على تطبيق اجراءاته الادارية للسيطرة على سوق المال، ولكن الخروقات كانت حاضرة، قبل ان يخرج ويغير نظام بطولة الدوري الممتاز بزيادة عدد الفرق الى 26 فريقا وبنظام المجموعتين، في وقت كنا نستبشر خيرا باجراءات اتحاد الكرة التي تقلص عدد الفرق الى 16 فريقا حتى يرتفع المستوى الفني وينعكس ذلك على المنتخب الوطني وسط طموحات كبيرة لبلوغ نهائيات كاس العالم بعد المشاركة الوحيدة في مونديال المكسيك 1986.

الاندية التي تشتكي من ضيق ذات اليد، حزمت امتعتها ورتبت اوضاعها وخططت بشكل هاديء حتى تنعم بنسمات مدينة انطاليا التركية، لتقيم معسكراتها التدريبية استعدادا للموسم الجديد، ونجحت في توفير التذاكر ومستلزمات الاقامة والفندق وملاعب التدريب، باستثناء المباريات التجريبية مع الفرق التركية، التي للاسف هي منشغلة بالمنافسات المحلية والاوربية، وليس لديها رزنامة لخوض لقاءات ودية بلا مردود فني فضلا عن كونها ستربك حظوظها ومساعيها في الوصول الى افضل النتائج.

اجواء أنطاليا التي تسر الناظر، تتناقض مع عسر حال الاندية، التي استثمرت الاجواء الممطرة باقامة مواجهات بين ابناء الوطن الواحد تحضيرا للموسم العراقي الجديد، بعد ان انقطع حبل الود في كسب ود الاصدقاء الاتراك واجراء لقاءات على شكل تقسيمة بين اللاعبين على اقل تقدير.

الى متى رياضتنا تدفع الثمن، وكأنها البقرة الحلوب التي تدر ذهبا؟، ومن يتقرب منها فان الاصوات تتعالى، بل واستخدام كل الطرق المشروعة وغيرها التي تكون حاضرة، اذا حاولت تغيير الواقع من اجل غد افضل.