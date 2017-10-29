أشبيلية تعود إلى طريق الإنتصارات وتشيلسي يعبر بورنموث بصعوبة

ميسي وشتيغن يؤمّنان لبرشلونة خروجاً سالماً من موقعة بلباو

{ مدن – وكالات: خرج برشلونة، سالمًا من موقعة سان ماميس بالفوز (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء اول امس السبت بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني. سجَّل ميسي، الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة (37)، وهو الهدف الـ12 له بالبطولة هذا الموسم، ورقم 23 في مرمى أتلتيك بلباو، فيما سجَّل باولينيو الهدف الثاني (90+2). ورفع برشلونة، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه فالنسيا، فيما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 11 نقطة في المرتبة الـ11 . تألق ليونيل ميسي، خلال الشوط الأول ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، كما برز الحارس الألماني تير شتيجن في إنقاذ مرمى برشلونة، من أكثر من فرصة محققة للتهديف، أبرزها انفراد تام لأدوريز. قدَّم برشلونة مستوى جيدًا بالشوط الأول وسط أداء مميز من ميسي، وباولينيو، وسواريز، وفي الثاني سيطر بيلباو وسط تراجع من البلوجرانا. ونجح البارسا في الوقت الضائع من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، مررها ميسي لسواريز الذي سدد لترتد من الحارس، ويجدها باولينيو أمامه ليضعها في الشباك.

الشوط الأول

جاءت البداية حذرة من الفريقين، وبعد مرور ربع ساعة بدأ أتلتيك بلباو في صناعة الخطورة على مرمى منافسه، بعدما قابل أدوريز في الدقيقة (17) كرة عرضية رائعة تصدى لها تير شتيجن بثبات. وفي الدقيقة (19) أضاع أدوريز انفرادًا تامًا، بعدما تعملق تير شتيجن وأمسك بالكرة، في الدقيقة (21)، اخترق ليونيل ميسي بعد تبادل ثلاثي للكرة مع باولينيو وسواريز، ويمر من الحارس لكنه يسدد في القائم. وسدد سواريز كرة قوية في الدقيقة (33) مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة (37) نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف عندما استقبل عرضية جوردي ألبا بالتسديد في الشباك. ومرر ميسي في الدقيقة (40)، كرة رائعة إلى باولينيو الذي سدد بقوة في القائم، وفي الدقيقة (42) كرة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء أبعدها الدفاع.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بمحاولات من جانب برشلونة بغية إحراز هدف ثان ينهي اللقاء، لكن بيلباو سرعان ما استعاد ثباته، وشكل أول خطورة حقيقة عن طريق راؤول جارسيا. وقابل جارسيا ركلة ركنية من الناحية اليمنى، برأسه قوية تصطدم بالقائم في الدقيقة (53)، ونال جيرارد بيكيه بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أدوريز في الدقيقة (62). وسدد ويليامز كرة قريبة من داخل منطقة الجزاء، يمسكها تير شتيجن بثبات، فيما سدد سواريز كرة من داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام المادفعين. وكان راؤول جارسيا قريبًا من التسجيل في الدقيقة (67) لكن لم يلحق بكرة عرضية من الناحية اليسرى مرت من المدافعين ويصل جارسيا متأخرًا، الذي كرة قوية تمر بجوار القائم في الدقيقة (70). وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه باولينيو في الدقيقة (75)، وأضاع كوردوبا فرصة التعديل عندما قابل عرضية ويليامز من الناحية اليمنى بشكل سيئ فوق القائم في الدقيقة (77). وسدد أدوريز كرة قريبة من داخل منطقة الجزاء يمسكها شتيجن بثبات في الدقيقة (78)، ونال أومتيتي بطاقة صفراء في الدقيقة (81) لتعمده إضاعة الوقت بالتأخر في تنفيذ ركلة حرة لفريقه. وفي الدقيقة (83) قابل راؤول جارسيا ركلة ركنية تصطدم بالقائم، وتألق شتيجن مرة أخرى، وأبعد رأسية أدوريز في الدقيقة (86). ووسط محاولات أتلتيك بيلباو للتعادل، ومن هجمة مرتدة قادها ليونيل ميسي، يمرر لسواريز داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة ترتد من يد الحارس ليجدها باولينيو سهلة ويضعها في الشباك (90+2).

عودة إشبيلية

في مباراة اخرى عاد إشبيلية لدرب الانتصارات مجددا في الليجا، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ضيفه ليجانيس، بهدفين لواحد، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اول امس السبت، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. تقدم الفرنسي، من أصول تونسية، وسام بن يدر، للفريق الأندلسي، في الدقيقة 20، إثر تمريرة بينية رائعة من بابلو سارابيا، انفرد على إثرها بن يدر بالحارس، ليضع الكرة بهدوء من فوقه في الشباك. وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق، عادل الضيوف الكفة عبر الجناح الأرجنتيني، ألكسندر شيمانوفسكي، من علامة الجزاء. إلا أن رد أصحاب الأرض لم يتأخر سوى 6 دقائق، إثر تسديدة صاروخية من سارابيا، من خارج المنطقة، لم يرها أحد إلا وهي تعانق الشباك. واستعاد رجال الأرجنتيني، إدواردو بيريزو، ذاكرة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، أمام أتلتيك بلباو وفالنسيا، ليصبح رصيدهم 19 نقطة، ويرتقوا للمركز الخامس.

في المقابل، توقفت سلسلة الفريق المدريدي في عدم تقبل أي خسارة، عند المباراة السادسة، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة، في المركز السابع مؤقتا.

تشيلسي يعبر بورنموث

وفي الدوري الانكليزي اقتنص تشيلسي 3 نقاط ثمينة خارج قواعده، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اول امس السبت على ملعب فيتاليتي ستاديوم ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي. وارتفع رصيد فريق الإيطالي أنطونيو كونتي لـ19 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل بورنموث عند 7 نقاط يقبع بها في المركز 19 وقبل الأخير. يدين البلوز بالفضل في هذا الانتصار للنجم البلجيكي إيدين هازارد صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 51 بتسديدة يسارية رائعة باغتت الحارس أسمير بيجوفيتش. ويعطي هذا الانتصار دفعة معنوية قوية للفريق اللندني قبل مواجهته الصعبة والمرتقبة يوم غدا الثلاثاء في دوري الأبطال على ملعب الأولمبيكو معقل روما الإيطالي.