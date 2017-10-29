مانشستر سيتي يستعد للإنتقام من أرسنال

{ لندن – وكالات: يستعد مانشستر سيتي، لتوجيه صفعة لأرسنال منافسه بالدوري الإنكليزي، ردًا على رفض طلبه مع نهاية مدة الانتقالات الصيفية الماضية. وكان مانشستر سيتي، قريبًا من التوقيع مع أليكسيس سانشيز، جناح أرسنال، قبل نهاية مدة الانتقالات مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يصطدم برفض مفاجئ من جانب المدفعجية. وقال صحيفة ميرور البريطانية اول امس السبت، إنَّ مانشستر سيتي اتخذ قرارًا بعدم الاتجاه للتعاقد مع سانشيز، خلال مدة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضافت مانشستر سيتي لن يدفع أي مبلغ للتعاقد مع اللاعب الدولي التشيلي في يناير؛ انتقامًا من أرسنال والحصول عليه مجانًا الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع أرسنال. ويرفض أليكسيس سانشيز، تجديد عقده مع أرسنال الذي يرفض تلبية مطالبه، ومنحه الراتب الذي يريده. وتابعت الصحيفة مانشستر سيتي لا يزال غاضبًا من الطريقة التي تعامل بها أرسنال الصيف الماضي، بعدما رفض بيع اللاعب في الساعات الأخيرة من المريكاتو الصيفي. وبدأ أرسنال في الترويج للاعبيه سانشيز وأوزيل اللذين ينتهي عقديهما مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، إذ يريد أرسنال بيعهما في مدة الانتقالات الشتوية المقبلة للاستفادة منهما ماديًا خوفًا من رحيلهما مجانًا بالصيف المقبل.