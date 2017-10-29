مباراة 800 لفينغر في الدوري الإنكليزي

هيغواين يتوهج ويقود يوفنتوس لحسم كلاسيكو إيطاليا

{ مدن – وكالات: حسم يوفنتوس، كلاسيكو إيطاليا أمام ميلان (2-0) اول امس السبت، على ملعب سان سيرو، بالجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. سجَّل هدفي يوفنتوس جونزالو هيجواين في الدقيقتين (23، 65). بهذا الانتصار أصبح رصيد يوفنتوس 28 نقطة متساويًا مع نابولي، في المركز الأول مؤقتًا، فيما توقف رصيد الروسونيري عند 16 نقطة. اعتمد فينشينزو مونتيلا مدرب ميلان على طريقة لعب (3-4-2-1)، وخاض الكلاسيكو بتشكيل مكون من: دوناروما، رودريجيز، رومانيولي، زاباتا، اباتي، بوريني، كيسي، بيليا، سوسو، هاكان كالهانوجلو، وكالينيتش. أما أليجري، فاعتمد على طريقة (4-2-3-1)، بتشكيلة مكونة من: بوفون، أسامواه، روجاني، كيليني، ليشتشتاينر، خضيرة، بيانيتش، ماندوزكيتش، ديبالا، كوادرادو، وهيجواين.

الشوط الأول

بدأ ميلان صاحب الأرض، الشوط بأداء هجومي قوي، واضعًا يوفنتوس في وسط ملعبه لمدة 10 دقائق. وتميز الروسونيري، بالانتشار الجيد في وسط الملعب، والتحرك بدون كرة، مع تحرك من الطرفين، وحصل خلال العشر دقائق الأولى على ركلتين ركنيتين، وهدد مرمى بوفون، برأسية من رودريجيز. ودخل يوفنتوس، في أجواء المباراة بعد أول 10 دقائق الأولى، حتى الدقيقة (24)، تمكن يوفنتوس من خطف السيطرة من أصحاب الأرض، وتميز البيانكونيري بالضعط من الأمام على ميلان. وتمكن من الحصول على 3 ركنيات، واستمر الضغط والسيطرة حتى تمكن هيجواين من تسجيل الهدف الأول (23) من تسديدة خارج منطقة الجزاء وسط عدم ضغط من دفاع الخصم، ليصل لهدفه رقم 100 في السيريا آ. وكاد ميلان أن يسجل هدف التعادل بعد مرور دقيقة على هدف يوفنتوس، بعد عرضية من رودريجيز لكالينيتش داخل منطقة الجزاء، لكنه فشله في لمسها بقدمه. وكاد ميلان، تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط عن طريق كالينيتش، لكن منعته العارضة.

الشوط الثاني

بدأ ميلان، الشوط الثاني، محاولًا السيطرة على مجرياته لتسجيل هدف التعادل، لكن قوة دفاع يوفي وتمركزه كان عائقًا على تشكيل خطورة على مرماهم، وحاول مونتيلا تنشيط فريقه بإجراء تغييرين، وأقحم لوكاتيلي بدلًا من بيليا، وأنتونيلي بدلًا من أباتي في الدقيقة (61). وخطف يوفنتوس، الهدف الثاني عن طريق هيجواين بالدقيقة (65) في نسخة مشابهة للهدف الأول، مستغلًا سوء حالة دفاع ميلان، في الضغط على الخصم. وبدأ أليجري في الحفاظ على نتيجته بإقحام بارزالي بدلًا من ليشتشتاينر، ثم ساندرو بدلًا من أسامواه. وكان يوفنتوس قريبًا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية كيليني من ركلة ركنية في الدقيقة (72)، وعاد ميلان بعدها للسيطرة على وسط الملعب، محاولًا التسجيل لتقليص الفارق. وقرر مونتيلا، تنشيط هجومه بإقحام البرتغالي، سيلفا، بدلًا التركي هاكان كالهانوجلو، ورغب أليجري في تأمين وسط ملعبه بإقحام الفرنسي، ماتويدي بدلًا من خضيرة، وسط محاولات فاشلة من ميلان للتسجيل.

آرسنال يهزم سوانزي

وفي مباراة اخرى حول آرسنال تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على سوانزي سيتي، المبتلى بالإصابات، في الدوري الإنكليزي الممتاز، اول امس السبت. ورفع آرسنال، الذي خاض مباراته 800 في الدوري الممتاز مع المدرب أرسين فينجر، رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي، الذي يواجه بورنموث،، وقد يعود للمربع الذهبي. وتقدم سوانزي، الذي خاض المباراة بدون مهاجمه المصاب ويلفريد بوني ولاعب الوسط ريناتو سانشيز والمدافع مارتن أولسون، بهدف في الدقيقة 22 عكس سير المباراة، عندما توغل سام كلوكاس داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ووضع الكرة في مرمى الحارس بيتر تشيك. وأدرك الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك التعادل لآرسنال في الدقيقة 51، قبل أن يضع آرون رامسي أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 58، بهدفه الثالث هذا الموسم بعد تمريرة من كولاسيناك. وسيلعب آرسنال في الجولة المقبلة في ضيافة مانشستر سيتي المتصدر برصيد 28 نقطة والذي فاز 3-2 على وست بروميتش ألبيون.