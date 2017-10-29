شياطين برداء أبيض

ما نعرفه ومنذ ألقدم أن واجب ألطبيب ألاساسي تجاه المرضى هو واجب انساني وهو الشخص القادر على تشخيص الامراض وتخفيف اوجاع الناس وتحديد العلاج المناسب لهم. ولكن ما يجري في السنوات الاخيرة من ممارسات بعض الاطباء الذين يسيرون حثيثأ الى الكسب المادي وفي شتى الطرق والتخلي بغتة عن الرسالة الانسانية والقيم والمبادئ الاخلاقية والمعايير الاجتماعية حيث يقوم بعضهم ومن غير مراعاة ما يشهد من ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر في بلادنا والذين يقومون بزيادة اسعار المعاينة حتى باتت تصل الى اكثر من ما يتقاضى الشخص من اجر عمله اليومي ليدفع ما لديه للكشف عن مرضه والبحث عن الطمأنينة التي يتلقاها من سلوك الطبيب الرؤوم في الوقت الذي قضى داخل غرفة المعاينة لتشخيص مرضه خارجأ بعدها براجيته تمتلئ باصناف الادوية التي تحتاج الى منجم حتى يقرأ ما كتب فيها من علاج لانها تعمل بنظام الباسورد والتي لايستطيع قراءتها الا الصيدلاني الذي كان له اتفاق مسبق مع الطبيب حتى يتقاضى نسبة من ارباح الادوية والذي يدفع ثمنها الباهظ المريض. هنا نتساءل اين ملاك الرحمة الذي طلق عليكم واين القسم الذي اقسمتموا عند تخرجكم . ولكن لم يعد لمفهوم الانسانية وجود في ظل عصر المادة والرأسمالية. لذلك على الجهات المعنية القيام بدورهم القانوني لوقف هذه الممارسات التي تعبر عن انتهاك لحقوق الانسان .

عبد العزيز توفيق