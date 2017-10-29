لم أر أحزاباً عراقية مخلصة – علي محمد الجيزاني

كان حدسي يقول لي من زمان ان السياسيين والحكام لم يحبوا العراق والعراقيين الا .

اللهم قلة من المخلصين لكن لم تتح لهم الفرصة لاستلام الحكم بالعراق . لكون الصراع على السلطة من احزاب تتصنع الفوضى والحروب والطائفية وإقصاء الآخرين .

عام 1961 التحقت بالجيش متطوعاً من الجوع ،وانا ابن الثامنة عشرة بعد التدريب تم نقلي الى كركوك ايام ثورة البارزاني وكان واجبنا مطاردة الخارجين عن القانون من الاكراد في الجبال (بنجوين) وكان يقدم لهم شاه ايران المساعدات والهاونات لقصف الجيش العراقي .

وأنا سابقا لم ار جبالا وجوًا بارداً قاسياً وعصابات متمرسة في الجبال وكنت صغير السن من العوائل الفقيرة هربت من الجيش بعد الانقلاب على عبد الكريم قاسم رحمه الله خمسة أشهر جالس في البيت بدون عمل.

والبلد مشحون انقلاب واضطرابات والسلطة بيد الحرس القومي البعثي .رجعت والتحقت للجيش نادماً.

وأدخلوني السجن مع عتاوي كبار السن منهم شيوعيون ومنهم قوميون والقسم الاخر من بقية الاحزاب المتنوعة والسجال يدور فيما بينهم ناس تؤيد خروشوف وناس تؤيد عبد الناصر وناس تؤيد جناح عفلق .

ولم ار ناسا تؤيد العراق صاحب الحضارات والانبياء والرسل ، وبقية السجناء الفقراء مثلي صامتون وجيوبنا خاوية . بحيث عامل المطعم يقدم لهم وجبات اكل وهم عندهم فلوس واكثر الأكلات ، هي صحن بيض وشاي وصمون وانا بحاجة له لكن ماعندي ثمانون فلسا ثمن الاكل.

وانا انتظر ارزاق الجيش صمونه سوداء يابسة مع قليل من العنب الذابل .لكن تحملت عشرين يوما وخرجت من سجن العتاوي السياسيين من خلال عفو عام للهاربين العسكرين ، وبعد ذلك تسرحت من الجيش ونبذت السياسة والاحزاب من ذلك التاريخ . لكن سايرت البعثيين بالحياة المدنية بالعلاقات الاجتماعية وجلسات السمر والضحك .

وكان صاحب الاخلاق والصامت عن القال والقيل مثلي في بغداد يعيش بالحياة.

وكانت الوظيفة المدنية تختلف عن العسكر والجيش .وكنت محظوظا بالحياة المدنية .

اكثر الدوائر التي اشتغلت بها .هي كانت حسابات والمشتريات كوني ابن بغداد ومعرفتي بالأسواق .

وآخر وظيفة هي المشتريات في فندق شيراتون ، وبعدها في مريديان العراق .الى غزو صدام الكويت وأدخلنا في نفق الجوع مرة اخرى وتركت العمل والحمد لله ، واطلعت من خلال عملي على الناس غيرالصادقين والكذابين والسراق بالعراق ، ودرست الحياة وعقول البشر.

من ذلك التاريخ والان نراقب اخواننا السياسيين الان منهم يتمنى ان يقدم خدمات لإيران ،ومنهم يتمنى ان يقدم خدمات للعرب ودول الخليج ومنهم يعترف ان امريكا حررتنا من اكبر جلاد بالعالم لابد من تطور العلاقات معها ، وهي نفس الأحاديث كنت اسمعها من السياسين العــــــسكرين العتاوي بالسجن عام (1963) في كركوك ، ولم اسمــع منهم ان العراق يجب ان يعمر مثل اوربا ونبني الانسان العراقي على حب الــــــــوطن والاخلاص للعراق ، ونقدّم للعراقي سكنا مريحا وعملا بالحياة وامناً ونعيش اخوة متحابين تحت راية العراق.