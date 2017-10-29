لنستلهم من حب الوطن قيم الإخاء – فريد حسن

يمر بلدنا بانتكاسة مؤلمة وعميقة وجرحا نازف جاري لايعرف احد متى تتوقف لان السياسيين اطلقوا الحبل على الجرار لاسباب سياسة تعنيهم وتعني كتلهم واحزابهم بل تعكس الاختلافات بينهم والتي سحبوها لتقع على كاهل المواطن العراقي المثقل بالهموم والماسي منذ بدء الاحتلال . ولم يزل شعبنا وبكل مكوناته يعيش هذه المعاناة فهنالك انتهاكات للانسان العراقي من قبل اطراف تتجاوز المراجع والقانون لابد من ايقافها وتجاوز الخلافات بطرق سلمية وعدم الانجرار الى استخدام القوة لانها ستعمق الخلاف بين الشعب المظلوم الذي يدفع ابناؤه ضريبة خلافات سياسية في حين لاناقة له فيها ولا جمل . انه لمن الوضوح ان الدستور هو السبب الرئيسي لصناعة الخلافات لان البعض ينتقي مواد دون اخرى وانه قد كتب بعجالة وضمن اسس طائفية وتقسيمات للشعب بتسميات شتى لاصلة لها بالوطن والروح الوطنية ثم انعدام التمثل بالدستور والعمل بمواده بطرق ملتوية وانتقائية هي التي تسببت في الازمات التي نعيشها الان كما ان سوء أدارة البلد في السنين الماضية قد خلفت اتجاهات واجتهادات اخذت مداها الطائفي اكثر من الانتماء الوطني مما افرزت اللجوء الى الاستفتاء الذي اعلن في مناطق كردستان واذا ما نظرنا بموضوعية فان الحالة لاتستوجب كل هذه المواقف السلبية التي رافقت الاستفتاء فكان على الوطنيين ان يلجأوا الى خيارات غير القوة المسلحة المستخدمة ضد ابناء جزء عزيز من ارض العراق وان الدستور نفسه يمنع استخدام الجيش والمفاصل الامنية لحل النزاعات داخل الوطن وبين ابناء الشعب فهي من المحرمات كما ان التصريحات النارية التي سبقت كل ذلك اثرت وبشكل مؤسف في صنع وضع مأساوي للحالة المعاشة الان وكلها تصب في مجال الدعاية الانتخابية وعلى اشلاء ابناء العراق ودمائهم الزكية التي تساوي كل قطرة منـــــــها كل موروث العالم . من حقنا ان نتساءل وان نطالب بحقوق الدماء التي تسيل من اجل غايات سياسية لاذنب للشعب فيها فالحكمة توجب النقاش والحوار ولغة الهدوء بعيدا عن لغة الرصاص والعداء وتمزيق وحدة الشعب وان توجه الرصاصة الى اعداء العراق وليس الى صدور ابنائه والكف عن الاستعانة بالاجنبي بكل اوصافه لقتل العراقيين انها لجريمة لايغفرها التاريخ فاتعظوا يا اولي الالباب .