عنترة.. ومرجان – ظافر قاسم آل نوفة

توارثنا من الذين سبقونا صفات جميلة ما زلنا نحاول التمسك بها رغم عجلة الحياة السريعة والمشاغل الكثيرة التي تتهاوى علينا كتهاوي احجار الدومينو ، ومن هذه الصفات الاجتماع حول مائدة الطعام اثناء الوجبات الرئيسية وإتماما لهذا الموروث الجميل تبدأ العائلة بمشاهدة جهاز (التلفاز)حيث تكون العينان موزعتي المهام بالتساوي واحدة على الشاشة الفضية والأخرى على الذ ما نشر على المائدة ، رغم برامج(التلفاز) مكررة ومتشابهة الى حد ما رغم العدد المهول من القنوات والتي نحتاج الى مساعد في علم الرياضيات لإحصائها عددا ، اوقف نظري وسلب معه انتباهي فيلم (مرجان احمد مرجان) للفنان (عادل أمام) بدأ بفوزه بالانتخابات بطريقة عجيبة ، وحصوله على جائزة الدولة للشعر ، وفوز فريقه ببطولة كرة القدم وأكيد انه الافضل من بين اللاعبين رغم فارق العمر بينهم ،وحصوله على جائزة افضل ممثل في الجامعة ، اضافة الى شركاته ومعامله التي تعتمد عليها الدولة وبعض الدول المجاورة !!

في هذا الاصغاء فتحت الذاكرة وبدأت تغذيني شيئا فشيئا واتضح لي باننا نملك خزيناً من هذه الشخصيات (المرجانية) واقترنت شخصية (عنترة) عذرا لفارس بني عبس فانك فارس تهاب ملاقاته الفرسان وشاعر علقت قصائده على جدران الكعبة قبيل الاسلام ، انما عنيت(عنترة) بطل قصيدة الشاعر السوري (نزار قباني) الذي انتشرت صورته في كل الميادين المبعثرة ،والهمت كلماته كل الاغاني المقشعرة واستعلت حكمته كل الدواوين والندوات المنبثقة وملاعب الكرة وجميع الالعاب الرياضية لم تخلو من اهتمامات (عنترة) ،وحتى قفزة (فيليكس)قبل ايام قد تكون بتوصيات من ايام (عنترة) !!!

ولم نقتصر على (مرجان) و(عنترة) فلنا في كل حي شبيه وفي كل عمل قرين وفي كل بلد مثيل فنحن من ينفخ فيه ليكون لنا حجما كحجم عنترة

ونزيد في تسعير النار على حسامه ليكون باترا مبتورا

ونحمده على الفتات المتساقط من ولائمه المدسمة

ونركع له الاعناق ليعلو ونبقى اذلاء ركعا

فمن يكتب له ان يكون اشبه بمرجان وعنترة ويرفضه يكون في غاية الجنون

فما احلها من حياة حياتك (عنترة) !

وقد فرضت علي واقعة نفسها في التربع ولو في خاتمة هذه الاسطر تبين كيف يصنع (عنترة) اذ اعتاد احد رؤساء الدول الاسلامية ان يحضر لصلاة الجمعة والتكبير لها والجلوس في الصف الامامي وفي احدى الجمع وصل متأخرا وما ان وصل حتى فسح المصلون له الطريق ليصل الى مكانه المعهود (الصف الامامي) وبينما هو يسير والابتسامة لا تفارق محياه وعند وصوله استدار نحو المصلين وقال لهم (هكذا تصنعون طواغيتكم) اي (هكذا تصنعون عنترة) ..