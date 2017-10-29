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وجود العقل وغيابه – فيصل جاسم العايش

العقل جوهرة الوجود ، هكذا كان يقول المعتزلة ، ولنتذكر واصل بن عطاء والزمخشري والجاحظ ، فالعقل ثم العقل ثم العقل ثم النقل.

انه مركز الوجود المعرفي ومصباحه الذي لا ينطفئ طالما هو قادر على التفكير والاتيان بكل جديد ، أما النقل فهو لا يعدو ان يكون الا تجارب عقول اخرى ساهمت في صنع موجوداته وفلسفة اركانه ، فالعودة الى العقل هي الصميم المعرفي الاول وكل ما عداه تابع له يسير في فلكه موازاة له او محاذاة .

هذا الفكر المعتزلي انتج لنا مفكرين وعقلانيين ليس لتفسير الظواهر فحسب بل لمعرفة كنه الاشياء ومدلولاتها وليكن ابو عثمان الجاحظ مثلاً لنا، فهذا الرجل الموسوعي الذي انتج لنا بالعقل انجازات على قدر كبير من الاهمية التاريخية والمعرفية والثقافية سيظل محط انظار المؤرخين والدارسين رغم ابتعادنا عنه مئات السنين .

اذا غاب العقل غابت المعرفة واسوّدت الحياة وأظلمت نهاراتنا ، فيه دون سواه تستقيم الحياة ، والا تحوّلنا الى جوقات بشرية لا تعي ما تفعل ولا تعرف ابتداءها من منتهاها، فنضيع في تيه وتخبط خبط عشواء غير متلمسين طرقنا ودروبنا وغير عارفين بما تخبئه لنا الايام والليالي والسنوات والدهور .

العقل نعمة وليس نقمة ، فعلينا ان نعود له في كل حين ، نشاطره ادكاراته ونلتحق بمعقوليته ونجعله منارنا وفنارنا ، به نهتدي واليه نصوّب اسئلتنا فهو المجيب الوحيد عنها بأتقان الاجابة المطلوبة الباعثة على الوعي المتجدد وعلى استلهام اليقين والتمكن من دلالاته المعرفية في كل حين . فبدون العقل لا تستوي الامور ، فليس من يركب الحصان كمن يمسك اللجام وليس من يمسك بالمجذاف كمن يتفرج على المركب من بعيد او قريب فهو السراج الذي ينير دروب التأمل والتفكير والوعي وكل جوانب المعرفة واتجاهاتها ، وبه نستدل على معرفة الماضي وكأنه بيننا ، وبه نتعرف على المستقبل ونحن راكضون اليه ، اذ ليس سوى العقل من مناص والا تحولنا الى مخلوقات غير عاقلة ، لا تعي من حياتها سوى غرائزها ، رغم ان هناك الملايين من البشر ممن لايعرفون استخدام عقولهم ، ولا تتيح معرفتهم الا تحقيق الغرائز الحيوانية التي يغيب عنها الوعي والعقل تماماً.