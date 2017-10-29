موظف مثالي متعته تكمن بإنجاز معاملات المراجعين

الديوانية – عبد اللطيف الموسوي

أثار انتباهي بحركته الدائبة وسرعة انجازه لمعاملات المراجعين واستجــــــابته السريعة لطلباتهم ورده على اسئلتهـم برحابة صدر وهو امر نادر مانراه لدى موظف حكومي في دائرة على تماس مباشر مع المراجعين فقررت ان القي الضوء على هذه الحالة الايجابية التي يتمتع بها السيد وهاب أرزوقي محمد الموظف في لجنة محتجزي رفحاء بمحافظة الديوانية التابعة لمؤسسة السجناء السياسيين ولكني فوجئت برفضه الطلب بقوله انه لايريد جزاء مقابل خدمته للناس وعندما قلت له انني اريد الاشادة بك لكي تكون حافزاً ومشجعاً للموظفين الآخرين أطرق خجلاً ووافق على الطلب فكانت الدردشة السريعة الآتية :

{ اراك متحمساً لترويج معاملات المواطنين؟

– ولم لا؟ انا هنا اعمل في دائرة حكومية مهمتها النظر في طلبات من يشعر انه تعرض الى احتجاز أو اعتقال سياسي ، وواجبي ان اؤدي هذا الدور فلو كانت عندي معاملة في دائرة حكومية اخرى هل ارضى ان يعرقل الموظفون معاملتي ؟ بالطبع لا ، فلماذا اقبل على الآخرين ما لا اقبله لنفسي.

{ ولكني اراك شعلة من النشاط حتى انك لم تأخذ قسطاً من الراحة؟

– متعتي في خدمة الناس وتسهيل امورهم ولا اخفيك ان ما اقوم به يصب في مصلحتي اولا واخيرا. ستسألني كيف ، فأجيبك ألم يقل الرسول خير الناس من نفع الناس ، وهنا اسألك هل يمكن ان يتخلى الله عن خيار الناس فيجنبهم المصائب والبلاء بإختصار ان ما اقوم به هو دفع بلاء بالاضافة الى انه واجب مكلف به وينبغي ان اؤديه كما يجب…

{ لاحظت انك تقابل المراجعين بوجه طلق من دون تذمر؟

– ارى ان هذا الامر طبيعي جداً فالمراجع هو انسان عراقي وانا عراقي وقد جاء الى الدائرة في شغل رسمي انا مكلف بإنجازه وهو اما من محافظة الديوانية أي اننا سنلتقي حتما في يوم ما فماذا اقول له اذا قصرت فمعه .

اما اذا كان قادماً من محافظة اخرى فهو بمثابة ضيف وعلينا اكرامه وانجاز معاملته ولكن في الحالتين يكون تمشية المعاملة وفق الضوابط ومن دون تأخير.

{ وما المنغصات التي تواجهك؟

– هي صعوبات تتمثل في وجوب اتن يتكون المعاملات مستوفية لجميع الضوابط والشروط ولكن المراجع لايتفهم احياناً ويعتقد انه يجب ان يشمل بقانون المؤسسة.

ودعت السيد وهاب وانا ادعو له بالخير والعافية…