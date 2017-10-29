الحشد يجلي 300عائلة من مناطق المعارك في راوة والقائم

فتح طرق ستراتيجية بالأعظمية والمنصور لتخفيف الإزدحام

بغداد – محمد الصالحي

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعادة فتح طريق رئيسي في منطقة المنصور واغلب ازقة الاعظمية، فيما تمكنت المفرزة التفتيشية التابعة لمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية في مديرية مكافحة إجرام بغداد من ضبط 428 قضية تحقيقية غير منجزة، و77 أمرأً قضائياً بالقبض لم ينفذ في مكتب مكافحة اجرام أبو غريب.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في تصريح امس ان (القوات الامنية باشرت بفتح اغلب ازقة منطقة الاعظمية)، مبينا ان (ذلك جاء بعد تحسن الوضع الامني في المنطقة). واضاف ان (فتح الازقة ستخفف من حدة الازدحام في جانب الرصافة). مشيرا الى انه (سيتم ايضا رفع السيطرات من جانبي الرصافة والكرخ تدريجيا).

وذكر بيان لمفتشية الداخلية امس ان (المفرزة التفتيشية تمكنت بعد قيامها بمهام التدقيق والتفتيش في سجلات وأضابير مكتب مكافحة اجرام ابو غريب التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد من ضبط 428 قضية تحقيقية لم تنجز و77 أمراً قضائيا بالقبض لم ينفذ تعود للأعوام 2017 – 2011 فضلاً عن ضبطها لـ 15 مبرزاً جرمياً للمدة أعلاه، لم تثبت في الموقف الخاص بالمبارز الجرمية فيها مخالفات ادارية عدة). واضاف (أعدت المفرزة التفتيشية تقريراً مفصلاً بالواقعة ضمنته توصية للجهات ذات العلاقة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضباط التحقيق الذين كانوا سبباً بهذا التأخير وبتضييع حقوق كثير من المواطنين).

توصية جهات

وتابع البيان (المفرزة التفتيشية اكتشف عند قيامها بمهام تفتيش قسم طبع الأصابع التابع لمديرية تحقيق الأدلة الجنائية وجود تأخير في تنفيذ قرارات القضاة بشأن إرسال المبارز الجرمية للمديرية من قبل القسم، ومنها قرار قاضي محكمة تحقيق الشعب إرسال مبرز مسدس، حيث تأخر القسم أكثر من 6 أشهر لإرسالها، كما تأخر القسم في تنفيذ قرار ارسال مبرز جرمي آخر مدة تزيد عن 3 أشهر الى محكمة تحقيق العزيزية، فضلاً عن قضايا أخرى). الى ذلك قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه عجلة مدنية بداخلها موظف بوزارة العلوم والتكنلوجيا في حي الجامعة، ما اسفر عن مصرعه في الحال).

وفي كركوك قال مصدر امس ان (قوة من الشرطة تلقت بلاغاً بشأن وجود جثتين لرجل وزوجته نحرا داخل منزلهما في حي الحرية شرقي المحافظة).

وأضاف أن (القوة نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادثة).

وتمكنت قوات الحشد الشعبي في الانبار من اخلاء اكثر من 300 عائلة بعملية اقتحام مناطق القائم وراوه. وقال القيادي في حشد المحافظة العميد خالد المحلاوي في تصريح امس ان (القوات الامنية تمكنت من اخلاء اكثر من 300 عائلة محاصرة لدى ارهابيي داعش بعملية اقتحام معاقل التنظيم للمناطق الممتدة من قضاء عنه باتجاه راوة والقائم معظمهم من كبار السن والأطفال والنساء بعد ان وفرت لهم القوات الامنية ممرات امنة سهلت عملية خروجهم باتجاه القطعات العسكرية). وأضاف أن (القوات الامنية نقلت العوائل المحاصرة الى اماكن امنة تمهيدا لنقلهم الى مخيمات النازحين في منطقة الـ 18 كيلو).

من جهة اخرى تمكنت القوات المشتركة من تحرير قرى النزوة والنهية والعماري والطزالية ورتاجة والسيطرة على جسر الخور ومناطق حيوية بالقائم, فيما تتأهب القوات الامنية لاقتحام ناحية العبيدي اهم معاقل داعش في قضاء القائم.

وقال قائد عمليات تحرير غرب الانبار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري حررت قرى النزوة – النهية – العماري – الطزالية – رتاجة) وسيطرت على جسر الخور ومحطة قطار القائم).

وأضاف أنه (تمت السيطرة أيضاً على معمل تصليح القطارات ومحطة القائم الكهربائية ومحطة عكاز الغازية ومنطقة المشاريع, وما زالت القطعات مستمرة بالتقدم ).

عمليات تفخيخ

وقال آمر لواء 28 في الفرقة السابعة العميد الركن قتيبة الجبوري في تصريح امس ان (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقة العنقاء جنوب غرب قضاء القائم ).

وأضاف أن (القوات الامنية تتقدم ببطء على خلفية قيام داعش بعمليات تفخيخ للطرق الرئيسية والفرعية والمباني الحكومية ومنازل المدنيين داخل مركز القضاء).

موضحا ان (القوات تواصل تقدمها نحو معاقل داعش).وقال مصدر امس ان (القوات الامنية تمكنت من تحرير المشاريع الزراعية العواجي ومحطة عكاز الغازية ومحطة قطار 22 ومحطة كيلو 8 بقضاء القائم غربي الانبار، بعد مقتل العشرات من مجرمي داعش).واضاف ان (القوات تمكنت ايضا من تدمير عددا كثيرا من العجلات المفخخة والاليات والاستيلاء على اسلحة ومعدات حربية).

مبينا أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها تواصل تقدمها نحو معاقل داعش). الى ذلك قال القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد في تصريح امس ان (القوات الامنية بصنوفها المختلفة والقوات الساندة لها تتأهب لاقتحام ناحية العبيدي بقضاء القائم غربي الانبار، بالتزامن مع قيام القوات الامنية والقوات الساندة لها بتأمين كافة الطرق المؤدية اليها).واضاف ان (القوات الامنية قطعت خطوط امدادات داعش وان عملية محاصرة لعناصر داعش محكمة في هذه المنطقة التي خضعت لقصف مدفعي وجوي عنيف قبيل عملية اقتحامها).

ونقلت خلية الإعلام الحربي عن قائد عمليات تحرير غرب الانبار في بيان تلقت (الزمان) نسخة منه امس ان ( اللواء السادس والعشرين بالحشد الشعبي أكمل واجبه في محور عكاشات – القائم بعد أن حررت 43 كم من طريق عكاشات – القائم وتطهير مساحة قدرها 301 كيلو متر مربع ).

وأضاف أن (تلك القطعات تمكنت من تدمير ثلاث عجلات مفخخة وتفجير 100 عبوة ناسفة والسيطرة على مركز اتصالات داعش وتحرير معمل كسارات القائم وتطهر محطة واستراحة 70 القائم).

هروب عناصر

وقال مصدر امس ان (الفرقة السابعة بالجيش وأبناء العشائر تمكنوا من تحرير ثلاث مناطق وهي الموالي والنزوة والنهية) الواقعة غرب راوة بعد هروب عناصر داعش منها).

وقال مصدر امس ان (قوة من الحشد الشعبي تابعة لفصيل ابوالفضل العباس وفرقة العباس القتالية تقدمت نحو مدينة القائم من الجهة الجنوبية للمدينة).

وأضاف أن (تلك القوات اشتبكت مع عناصر داعش في جنوب القائم خلال تقدمها). لافتا الى أن (قوات الحشد قتلت عددا من عناصر داعـش خلال تقدمهم جنوب القائم).

وقالت قيادة عمليات تحرير غرب الانبار في بيان امس ان (قيادة عمليات الجزيرة حررت، قرى العواني – جباب الشمالية – الزلة جنوب نهر الفرات).

واضاف أن (القوات دمرت اربع عجلات تحمل احادية وعجلتين مفخختين وقتلت 25 ارهابيا، ومازالت القوات مستمرة بالتقدم).

ومن جانبه اكد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون في تصريح امس ان (داعش يعزز دفاعاته في منطقة على الحدود بين سوريا والعراق، استعدادا للهجمات من قبل القوات السورية والعراقية الساعية لطرده من آخر معاقله).

تعزيز التنظيم

واضاف (اننا نرى حاليا تعزيز التنظيم في كل من القائم والبوكمال). مشيرا الى ان (قيادة التنظيم انتقلت إلى البوكمال من بلدات في العمق السوري).وتابع يلون ان (البوكمال هدف بالتأكيد للتحالف).

لافتا الى ان (القرار متروك لقوات سوريا الديمقراطية في مسألة شن هجوم بري).واكد ديلون ان (مقاتلي التنظيم باتوا الآن مقاتلين مختلفين تماما عن المقاتلين الذين حاربهم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت معركة الموصل). مشيرا الى (اننا لم نر قتالا حتى الموت كهذا الذي رأيناه في الموصل واعتقد أن الأمر يرجع في معظمه إلى معنوياتهم).

وفي ديالى قال عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي في تصريح امس ان (الحشد العشائري بالتنسيق مع قطعات الجيش العراقي شن عملية عسكرية واسعة في قرى البو كبيب والبو حنيحن واطراف البو عواد في حاوي العظيم لتعقب تنظيم داعش). واضاف ان (الحشد عثر على عبوة ناسفة وتم تفجيرها دون اي خسائر).

مشيرا الى ان (العملية تهدف الى انهاء اي ثغرات لتسلل تنظيم داعش عبر حاوي العظيم ونشر مفارز ونقاط مرابطة متقدمة للحشد العشائري من اجل تامين عودة العوائل الى مناطقها وقراها).