الزراعة تبحث مع بولندا تطويرالمجالين النباتي والحيواني

بغداد – داليا احمد

بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي مع سفير بولندا ستانيسلاف سمولن العلاقات المشتركة وأفاق تطويرها وخصوصاً في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس انه (جرى خلال اللقاء تبادل العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تخص القطاع الزراعي وبحث تنمية وتطوير القطاع الزراعي باعتبار بولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال).

واضاف أنه (تمت مناقشة الجوانب المتعلقة لعقد مذكرة تفاهم بين البلدين في المستقبل القريب، سيما وأن البلدين يتمتعان بعلاقات رصينة وتاريخية ومنها ما يخص القطاع الزراعي، فيما تضمن اللقاء ايضا نقل وتوطين التكنولوجيا والتركيز على المجال البحثي والإرشادي بالإضافة الى تنظيم زيارات علمية متخصصة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتقنيات الري الحديثة لزيادة قدرات العاملين في القطاع الزراعي).

واوضح البيان ان (سمولن عبر عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين من أجل تطوير النشاط الزراعي).

وعلى صعيد اخر حققت الملاكات البيطرية المختصة في دائرة الثروة الحيوانية حققت نجاحاً لافتاً في محمية الرضوانية للأسماك، والتي شهدت تجربة إكثار أسماك الكطان والشبوط والبني العراقية، بعد أن أخذت أعدادها بالتناقص حتى أوشكت على الإنقراض بفعل جفاف الأهوار.

محمية اسماك

واوضح البيان ان (المختصين في محمية الرضوانية قاموا بإطلاق إصبعياتٍ لأسماك الشبوط وصل عددها الى 18 ألف سمكة تقريباً، تتراوح أوزانها ما بين نصف الى واحد غرام للسمكة الواحدة، وأن التجربة مرت بعدة مراحل بدءاً بعملية سحب الأمشاج الذكرية لأسماك الشبوط والكطان والبني وتجميدها، ثم عملية التلقيح الاصطناعي لإناث الأسماك، تليها مرحلة وضع البيوض في مفاقس خاصة، ثم تربيتها في أحواض لتتأقلم، حتى انتهت بمرحلة إطلاق الإصبعيات في بحيرات المحمية). وأوضح السيد حاتم فيصل الجبوري معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، أن خبراء الثروة الحيوانية قاموا بسحب الأمشاج الذكرية لتلك الأسماك وحفظها في النايتروجين السائل بدرجة 169° تحت الصفر، مما يساعد على حفظها حتى 10 سنوات أخرى دون أن تفقد الأمشاج خواصها وفاعليتها).

مشيراً الى أن (هذه التجربة الناجحة هي الأولى من نوعها في العراق، وأن الإهتمام بإكثار الأسماك العراقية هو أمر مهم للحفاظ على هذه الأنواع النادرة التي تميزت بها أهوار العراق قبل تعرضها الى الجفاف والذي أثر سلباً على عددها في المنطقة).

حلقات علمية

وناقشت الوزارة في حلقة حوارية تضاف لسلسلة الحلقات العلمية والبحثية الدورية التي تعقدها لتنشيط الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنمية قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي دعماً لاقتصادنا الوطني، بحضور مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود . وتابع البيان ان (الحلقة استعرضت عمليات المسح ومكافحة الجراد وتسليط الضوء على أهمية الجراد الصحراوي ودورة حياته وطرق المسح وأنواع).

واضاف أن (آفة الجراد تنتمي إلى عائلة الجراديات برتبة مستقيمة الأجنحة و تتغذى على جميع المادة الخضراء وتسبب خسائر وإضرارا تصل إلى نسبة 100 بالمئة لعملية الإنتاج الزراعي والهدف منها توضيح طرق المكافحة الحديثة ودرئ الأضرار التي تخلفها تلك الحشرة الضارة على المحاصيل الحقلية والبساتين).