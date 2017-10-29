الديمقراطية والإقصاء والتهميش – حاكم محسن محمد الربيعي

تجرى الانتخابات في الدول التي تعد نظمها ديمقراطية مع ان هذه الديمقراطية تختلف في مستوياتها حسب النظم الحاكمة فالبعض منها ديمقراطية كاملة واخرى الديمقراطية نسبية ولكنها مؤشر يعد في صالح شعوب هذه الدول لا سيما منها التي خرجت من نظم شمولية. وفي حالات من هذا النوع تصبح الديمقراطية شكل جديد لم يا لفه الشعب وتبعا لذلك تقع اخطاء عند ممارسة الديمقراطية . فالبعض . ممن يتولون السلطة في اعقاب التغيير الذي يحصل في نظم الحكم ليمارس البعض منهم حالات الاقصاء والتهميش للا خر اما على اساس قومي او مذهبي او ديني او حزبي او سياسي او ثأري وفي هذه الحالات اي حالات التهميش والاقصاء للا خر تفقد الديمقراطية معناها وتجعل من المهمش عدوا يصطف مع اعداء التغيير داخليا وخارجيا لان المهمش يفقد مصدر دخله لا سيما الموظفون والعسكريون ويصبح محاربا وابناؤه لا يحصلون على فرصة عمل وربما يسري ذلك الى اقربائه وهذا ما حصل في العراق حيث تم حصر فرص العمل في الجهاز الاداري العراقي على منتسبي الاحزاب و الجماعات والكتل السياسية التي استولت على السلطة بدعم خارجي كما جرى اغتيال الكثير من الكفاءات والعقول في مختلف الاختصاصات ومن هذه الحالات حصل وفق اجندات خارجية حاقدة وثأرية اضافة الى ما قام به الامريكان انفسهم يدفعهم في ذلك جبنهم وخوفهم من المواطنين العراقيين الرافضين للاحتلال وما قامت به جماعات اخرى معروفة للمواطنين المهمشين والمقصين هم ابناء هذا الوطن وهم شركاء في هذا الوطن ولهم حقوق وعليهم واجبات وبالتالي ليس من الصحيح حرمانهم من حقوقهم او اقصائهم وتهميشهم لا سيما ان هذا الاقصاء والتهميش مستمر وليس له حدود زمنية وبالتالي هو مميت للبعض فماذا ينتظر ممن يهدد بعيشه وحياته وحرمانه وابناؤه من فرص العمل او الفرص الاخرى بالمقابل هناك ممن انزوى تحت عباءات دينية املا في ابعاد الانظار عنه والفوز من خلال هذه الجماعات على امتيازات ومناصب في مختلف الوزارات والمواقع عامة او خاصة ولذلك يتمنى البعض ممن ضاقوا من التغيير في المواقف والرؤى لدى البعض فتمنى ان بعود النظام السابق ليحكم في العراق ستة اشهر اخرى ليس رغبة فيه بل لمعرفة اين يصطف هذا الذي انحدر تحت العباءات الدينية وماذا سيكون موقفة وما هذه الثقة العمياء بهذا النوع من البشر وعلى هذا النحو ماهي الثقة التي يطرحا الناس بمن لم يستطع ان يبني بلدا عبر اربعة عشر عاما ليعيد انتخابه ماذا قدم للعراق دا عش احتلت ثلاث محافظات ومدن متفرقة في محافظات اخرى بدعم من سياسيين اصطفوا مع الد واعش والى اليوم يطلقون تصريحات نارية لا تعبر الا عن العداء للعراق لا سيما بعد تحرير المدن المحتلة بدماء شبابنا الغالي والتضحيات التي قدمت من الجيش العراقي الباسل ومن القوات الامنية والحشد الشعبي والبيش مر كة لقد حققت هذه الدماء الطاهرة هيبة الدولة واكسبتها القوة وفرض الارادة والسيادة التي نتمنى على الحكومة ان تستمر في مسعاها ليعود العراق الى مصاف الدول التي يحسب لها حساب في الساحة الدولية وان نبتعد عن تهميش الاخر واقصائه ونحترم بعضنا البعض ونقر بحقوق بعضنا البعض كمواطنين شركاء في هذا الوطن الغالي علينا جميعا . وعلى وفق ذلك يجب تعزيز الوحدة الوطنية لا نها القا عدة الارتكازية لعراق موحد وان الخطاب السياسي او الديني او الاعلامي يجمع ولا يفرق .